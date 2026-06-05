Activan estado de emergencia en Texas por gusano barrenador

El 5 de junio, Texas decretó un estado de emergencia tras haberse confirmado la presencia del gusano barrenador en su ganado, dentro de los condados de Zavala y Uvalde, al sur de Texas.

No se había detectado la presencia de los gusanos barrenadores en el ganado de los Estados Unidos desde 1960. El parásito, proveniente de una mosca, se propaga y germina en heridas abiertas u orificios que tengan los animales, principalmente ganado.

El gobernador de Texas, Greg Abbott, indicó durante una rueda de prensa que la medida de emergencia permite la movilización de todos los recursos del Estado para responder en contra de la plaga. Se destacó que se utilizarán ‘moscas estériles’ para contener la propagación de la plaga.

De acuerdo con el Departamento de Agricultura de Estados Unidos, dicha táctica evita que los ganaderos y agricultores utilicen pesticidas que puedan envenenar o contaminar a los animales y sembradíos.