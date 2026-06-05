Activan estado de emergencia en Texas por gusano barrenador
La administración del gobernador de Texas, Greg Abbott, utilizará moscas estériles para evitar la propagación del parásito
El 5 de junio, Texas decretó un estado de emergencia tras haberse confirmado la presencia del gusano barrenador en su ganado, dentro de los condados de Zavala y Uvalde, al sur de Texas.
No se había detectado la presencia de los gusanos barrenadores en el ganado de los Estados Unidos desde 1960. El parásito, proveniente de una mosca, se propaga y germina en heridas abiertas u orificios que tengan los animales, principalmente ganado.
El gobernador de Texas, Greg Abbott, indicó durante una rueda de prensa que la medida de emergencia permite la movilización de todos los recursos del Estado para responder en contra de la plaga. Se destacó que se utilizarán ‘moscas estériles’ para contener la propagación de la plaga.
De acuerdo con el Departamento de Agricultura de Estados Unidos, dicha táctica evita que los ganaderos y agricultores utilicen pesticidas que puedan envenenar o contaminar a los animales y sembradíos.
Las moscas estériles, al aparearse con otras moscas, logran esterilizar al resto de la plaga para concluir con sus ciclos y así no producir más larvas de gusano barrenador. Según Abbott, se construirá una nueva planta para criar estos insectos en Edinburg, en el sur de Texas.
El gusano barrenador no solo se transmite entre animales de ganado, sino que también puede afectar a mascotas domésticas y a humanos.