Activan estado de emergencia en Texas por gusano barrenador

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    Activan estado de emergencia en Texas por gusano barrenador
    Texas alerta sobre presencia de gusanos barrenadores Vanguardia

La administración del gobernador de Texas, Greg Abbott, utilizará moscas estériles para evitar la propagación del parásito

El 5 de junio, Texas decretó un estado de emergencia tras haberse confirmado la presencia del gusano barrenador en su ganado, dentro de los condados de Zavala y Uvalde, al sur de Texas.

No se había detectado la presencia de los gusanos barrenadores en el ganado de los Estados Unidos desde 1960. El parásito, proveniente de una mosca, se propaga y germina en heridas abiertas u orificios que tengan los animales, principalmente ganado.

El gobernador de Texas, Greg Abbott, indicó durante una rueda de prensa que la medida de emergencia permite la movilización de todos los recursos del Estado para responder en contra de la plaga. Se destacó que se utilizarán ‘moscas estériles’ para contener la propagación de la plaga.

De acuerdo con el Departamento de Agricultura de Estados Unidos, dicha táctica evita que los ganaderos y agricultores utilicen pesticidas que puedan envenenar o contaminar a los animales y sembradíos.

https://vanguardia.com.mx/noticias/escala-nuevo-leon-al-top-8-en-casos-activos-de-gusano-barrenador-GE21070006

Las moscas estériles, al aparearse con otras moscas, logran esterilizar al resto de la plaga para concluir con sus ciclos y así no producir más larvas de gusano barrenador. Según Abbott, se construirá una nueva planta para criar estos insectos en Edinburg, en el sur de Texas.

El gusano barrenador no solo se transmite entre animales de ganado, sino que también puede afectar a mascotas domésticas y a humanos.

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Andrés “Iscariote” Rodríguez

Andrés “Iscariote” Rodríguez

Actual editor web de breaking news en la redacción de Vanguardia MX. Cubre noticias de última hora y te comparte el contexto en tiempo real.

Es egresado de la Licenciatura en Historia y Humanidades de la Universidad Autónoma de Nuevo León. En el 2019, escribió la novela de fantasía oscura “Las melodías fragmentadas del Pandemonium”, editada y publicada por la editorial Literalika, en la cual es tallerista de creación literaria para jóvenes escritores. Es parte del equipo editorial de “Bloch. Revista estudiantil de Historia”. Es co-creador y locutor de “La cueva de Grendel”, podcast sobre películas y libros de fantasía, ciencia ficción, misterio y terror. Sus temas de interés siempre han sido la historia militar, la teoría de la historia y la literatura.

Su fascinación por la música, en específico, del subgénero del Metal, lo ha incursionado en escribir una serie de artículos sobre esta temática y cómo esta contracultura se ha mantenido viva en la escena del noreste mexicano.

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