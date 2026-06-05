Todd Blanche es nominado por Trump para ser fiscal general de Estados Unidos

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    Trump nomina a Todd Blanche como fiscal general Vanguardia

Todd Blanche sustituyó a Pam Bondi en el cargo de Fiscal General de los Estados Unidos desde abril

El 5 de junio se reportó que el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, nominó a Todd Blanche, fiscal general adjunto, para continuar con su cargo de manera permanente.

El fiscal general interino, Todd Blanche, sustituyó a Pam Bondi, tras haber laborado en ese puesto por un año, bajo la administración presidencial de Trump.

La nominación se reportó gracias a que la jefa de gabinete de la Casa Blanca, Sussie Wiles, compartió un video a través de la plataforma de X. Trump, al presentar a Todd Blance, a principios de abril, se refirió a él como ‘una mente jurídica sumamente talentosa y respetada’.

Opositores de la administración presidencial de Donald Trump han criticado a Blanche por ser supuestamente el ‘abogado personal de Trump’ en vez de ejercer su labor con los Estados Unidos.

Actualmente, Todd Blanche ha destacado por estar presente en el tiroteo que ocurrió en la Cena de Corresponsales de la Casa Blanca, el 25 de abril del 2026.

https://vanguardia.com.mx/noticias/internacional/el-departamento-de-justicia-retira-el-polemico-fondo-de-indemnizaciones-que-beneficiaba-a-aliados-de-trump-LA21127149

También se volvió foco mediático para México, ya que en una entrevista comentó que habría más acusaciones en contra de funcionarios, supuestamente, corruptos en la política mexicana, tras el caso de Rubén Rocha Moya.

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Andrés “Iscariote” Rodríguez

Andrés “Iscariote” Rodríguez

Actual editor web de breaking news en la redacción de Vanguardia MX. Cubre noticias de última hora y te comparte el contexto en tiempo real.

Es egresado de la Licenciatura en Historia y Humanidades de la Universidad Autónoma de Nuevo León. En el 2019, escribió la novela de fantasía oscura “Las melodías fragmentadas del Pandemonium”, editada y publicada por la editorial Literalika, en la cual es tallerista de creación literaria para jóvenes escritores. Es parte del equipo editorial de “Bloch. Revista estudiantil de Historia”. Es co-creador y locutor de “La cueva de Grendel”, podcast sobre películas y libros de fantasía, ciencia ficción, misterio y terror. Sus temas de interés siempre han sido la historia militar, la teoría de la historia y la literatura.

Su fascinación por la música, en específico, del subgénero del Metal, lo ha incursionado en escribir una serie de artículos sobre esta temática y cómo esta contracultura se ha mantenido viva en la escena del noreste mexicano.

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