Todd Blanche es nominado por Trump para ser fiscal general de Estados Unidos
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Todd Blanche sustituyó a Pam Bondi en el cargo de Fiscal General de los Estados Unidos desde abril
El 5 de junio se reportó que el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, nominó a Todd Blanche, fiscal general adjunto, para continuar con su cargo de manera permanente.
El fiscal general interino, Todd Blanche, sustituyó a Pam Bondi, tras haber laborado en ese puesto por un año, bajo la administración presidencial de Trump.
La nominación se reportó gracias a que la jefa de gabinete de la Casa Blanca, Sussie Wiles, compartió un video a través de la plataforma de X. Trump, al presentar a Todd Blance, a principios de abril, se refirió a él como ‘una mente jurídica sumamente talentosa y respetada’.
Opositores de la administración presidencial de Donald Trump han criticado a Blanche por ser supuestamente el ‘abogado personal de Trump’ en vez de ejercer su labor con los Estados Unidos.
Actualmente, Todd Blanche ha destacado por estar presente en el tiroteo que ocurrió en la Cena de Corresponsales de la Casa Blanca, el 25 de abril del 2026.
También se volvió foco mediático para México, ya que en una entrevista comentó que habría más acusaciones en contra de funcionarios, supuestamente, corruptos en la política mexicana, tras el caso de Rubén Rocha Moya.