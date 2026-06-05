Todd Blanche es nominado por Trump para ser fiscal general de Estados Unidos

El 5 de junio se reportó que el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, nominó a Todd Blanche, fiscal general adjunto, para continuar con su cargo de manera permanente.

El fiscal general interino, Todd Blanche, sustituyó a Pam Bondi, tras haber laborado en ese puesto por un año, bajo la administración presidencial de Trump.

La nominación se reportó gracias a que la jefa de gabinete de la Casa Blanca, Sussie Wiles, compartió un video a través de la plataforma de X. Trump, al presentar a Todd Blance, a principios de abril, se refirió a él como ‘una mente jurídica sumamente talentosa y respetada’.

Opositores de la administración presidencial de Donald Trump han criticado a Blanche por ser supuestamente el ‘abogado personal de Trump’ en vez de ejercer su labor con los Estados Unidos.