Qué es Threema: la app usada por policías detenidos en Colima para filtrar información al CJNG

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/ 16 abril 2026
    Qué es Threema: la app usada por policías detenidos en Colima para filtrar información al CJNG
    Autoridades investigan uso de Threema por policías en Colima para filtrar datos al CJNG; la app destaca por su cifrado y anonimato. Qué es y cómo opera. VANGAURDIA

La plataforma de mensajería cifrada de origen suizo ha sido utilizada por corporaciones, empresas y, según autoridades, por grupos criminales

Tras la detención de ocho policías municipales de Manzanillo, Colima, señalados por presuntamente filtrar información al Cártel Jalisco Nueva Generación mediante una aplicación de mensajería cifrada, surgieron cuestionamientos sobre el funcionamiento de la plataforma utilizada: Threema.

De acuerdo con la Fiscalía General del Estado de Colima, los agentes habrían empleado esta herramienta digital para comunicarse con integrantes del grupo criminal. La información se obtuvo como parte de las investigaciones derivadas del asesinato del secretario del ayuntamiento de Villa de Álvarez, Alfredo Chávez, ocurrido el 14 de febrero de 2024.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/detienen-a-8-policias-en-colima-por-presuntos-vinculos-con-el-cjng-IG20045926
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¿QUÉ ES THREEMA Y CÓMO FUNCIONA?

Threema es una aplicación de mensajería desarrollada en Suiza en 2012 por Manuel Kasper, diseñada con un enfoque en la privacidad de sus usuarios. A diferencia de otras plataformas, no requiere número telefónico ni correo electrónico para crear una cuenta, lo que permite mantener el anonimato.

Entre sus principales características destaca el cifrado de extremo a extremo en mensajes, llamadas y archivos, así como la posibilidad de eliminar contenido tras su entrega. Además, la aplicación evita almacenar información en servidores, lo que dificulta el rastreo de conversaciones por parte de autoridades.

La plataforma opera bajo un modelo de “cero conocimiento”, lo que implica que únicamente los destinatarios pueden acceder al contenido de los mensajes. Según la empresa, esto garantiza que ni siquiera el proveedor del servicio pueda visualizar la información compartida.

De acuerdo con la propia compañía, Threema opera “Sin recopilación de datos y sin publicidad; solo privacidad real” : “A diferencia de mensajerías como WhatsApp o Telegram, no recopilamos datos de usuarios con fines comerciales. En Threema, su privacidad es lo más importante, sin compromisos. Esto significa: sin anuncios, sin creación de perfiles, sin análisis de datos ocultos. En su lugar, le ofrecemos en todos nuestros productos una comunicación sin interrupciones y completamente protegida con seguridad verificable.”

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THREEMA CUENTA CON MÁS DE 12 MILLONES DE USUARIOS; INSTITUCIONES Y ORGANIZACIONES ADOPTAN PLATAFORMA

De acuerdo con datos de la compañía, Threema cuenta con más de 12 millones de usuarios y cerca de ocho mil organizaciones en el mundo. Entre sus clientes se encuentran instituciones públicas y privadas, incluidas corporaciones de seguridad en Suiza, así como empresas, bancos y hospitales.

La aplicación ganó popularidad tras las revelaciones de vigilancia masiva realizadas por Edward Snowden y los cambios en políticas de privacidad de otras plataformas de mensajería.

THREEMA: PLANES, COSTOS Y CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Threema opera bajo un modelo de pago. Para usuarios particulares, ofrece una licencia única con acceso a funciones como mensajería cifrada, llamadas de voz y video, chats grupales y envío de archivos.

En el ámbito empresarial, la aplicación dispone de distintos planes que incluyen administración centralizada de usuarios, autenticación de dos factores, uso de interfaces de programación (API), monitoreo de actividad y personalización de la plataforma. También permite la creación de canales de difusión, automatización de mensajes y uso de bots.

Entre sus elementos técnicos destacan los identificadores anónimos de ocho dígitos, la criptografía avanzada basada en código abierto y mecanismos como el “Perfect Forward Secrecy”, que impide la descodificación de mensajes incluso si se comprometen claves de seguridad.

El costo del servicio varía dependiendo del plan que se seleccione, por ejemplo: plan PRIVATE, 6 dólares; plan Core 3 dólares por usuario y mes; plan PROFESSIONAL, 5 dólares por usuario y mes, y el plan ONPREM es un servicio totalmente personalizado, por lo que el costo varía dependiendo de las especificaciones de la empresa.

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THREEMA FUE UTILIZADO POR POLICÍAS DE COLIMA PARA FILTRAR INFORMACIÓN

El fiscal Bryant Alejandro García Ramírez informó que los policías detenidos presuntamente compartían información sobre operativos, detenciones y reportes del sistema de seguridad estatal en tiempo real. Los delitos imputados incluyen uso indebido de información y asociación delictuosa.

Entre los detenidos imputados por los delitos de uso indebido de información y asociación delictuosa, se encuentran Miguel Ángel ‘N’ con 25 añosde servicio; Rolando ‘N’, 21 años de servicio; Sergio Alejandro ‘N’,17 años; José Santos ‘N’, 17 años; Nora Alejandra ‘N’, 12 años; Roberto ‘N’, 10 años; José Luis ‘N’, 10 años y Martín Gerardo ‘N’, con 8 años de servicio.

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Según las autoridades, este tipo de plataformas ha sido utilizada tanto por organizaciones legítimas como por grupos delictivos, debido a sus altos niveles de privacidad. En el caso de Colima, la investigación continúa para determinar el alcance de las comunicaciones y la posible responsabilidad de los implicados.

Asimismo, se señaló que aplicaciones como Threema han sido utilizadas en otros hechos delictivos para coordinar acciones, lo que ha llevado a las autoridades a reforzar sus capacidades de inteligencia en entornos digitales.

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Steph León

Steph León

Me interesan los temas de actualidad, la música de Asia y el Glam Rock; con pasión por los deportes como el Fútbol Americano y los e-sports. Parte de la comunidad Queer que disfruta la literatura y las tendencias.
Licenciada en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila, con diplomado en Literatura Contemporanea del siglo XX otorgada por el INBA y ponente en el II Congreso Internacional de Humanidades: Horizontes y Desafíos en la Investigación Interdisciplinaria, Además de contar con certificado en Lengua de Señas Mexicanas nivel avanzado.

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