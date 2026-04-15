Detienen a 8 policías en Colima por presuntos vínculos con el CJNG

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México
/ 15 abril 2026
    Detienen a 8 policías en Colima por presuntos vínculos con el CJNG
    Detienen a 8 elementos de la policía por presunta colaboración con el cártel Vanguardia

Según los informes de la fiscalía, los elementos de la policía arrestados brindaron información táctica al cártel, supuestamente, desde el 2023

El 15 de abril se reportó el arresto de 8 elementos policiales de Colima por tener, supuestamente, vínculos con el crimen organizado.

La Fiscalía General del Estado de Colima detalló que la detención ocurrió en el municipio de Manzanillo. Según los reportes, los 8 elementos policiales tienen relación con el cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Producto del trabajo de coordinación entre las instituciones de los tres órdenes de gobierno y labores de inteligencia, se obtuvieron indicios y elementos de prueba sobre la presunta colaboración de los policías detenidos con una célula del grupo delictivo denominado Cártel Jalisco Nueva Generacióninformó la Fiscalía.

En el comunicado se detalló que los elementos de la policía detenidos brindaron información estratégica y apoyo al CJNG para cometer actos ilícitos.

Los policías fueron identificados como: Rolando “N”, 21 años; Nora Alejandra “N”, 12; Sergio Alejandro “N”, 17 años; José Santos “N”, 17 años; Roberto “N”, 10 años; José Luis “N”, 10 años; Martín Gerardo “N”, 8 años; y Miguel Ángel “N”, 25 años.

Los delitos, a los que se les asocia en colaboración con el crimen organizado, se registran desde el 2023.

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Para su detención, intervinieron elementos de la Policía Estatal, de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) y de la Secretaría de Marina Armada de México (Marina).

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Andrés “Iscariote” Rodríguez

Andrés “Iscariote” Rodríguez

Actual editor web de breaking news en la redacción de Vanguardia MX. Cubre noticias de última hora y te comparte el contexto en tiempo real.

Es egresado de la Licenciatura en Historia y Humanidades de la Universidad Autónoma de Nuevo León. En el 2019, escribió la novela de fantasía oscura “Las melodías fragmentadas del Pandemonium”, editada y publicada por la editorial Literalika, en la cual es tallerista de creación literaria para jóvenes escritores. Es parte del equipo editorial de “Bloch. Revista estudiantil de Historia”. Es co-creador y locutor de “La cueva de Grendel”, podcast sobre películas y libros de fantasía, ciencia ficción, misterio y terror. Sus temas de interés siempre han sido la historia militar, la teoría de la historia y la literatura.

Su fascinación por la música, en específico, del subgénero del Metal, lo ha incursionado en escribir una serie de artículos sobre esta temática y cómo esta contracultura se ha mantenido viva en la escena del noreste mexicano.

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