Detienen a 8 policías en Colima por presuntos vínculos con el CJNG

El 15 de abril se reportó el arresto de 8 elementos policiales de Colima por tener, supuestamente, vínculos con el crimen organizado.

La Fiscalía General del Estado de Colima detalló que la detención ocurrió en el municipio de Manzanillo. Según los reportes, los 8 elementos policiales tienen relación con el cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

‘Producto del trabajo de coordinación entre las instituciones de los tres órdenes de gobierno y labores de inteligencia, se obtuvieron indicios y elementos de prueba sobre la presunta colaboración de los policías detenidos con una célula del grupo delictivo denominado Cártel Jalisco Nueva Generación’ informó la Fiscalía.

En el comunicado se detalló que los elementos de la policía detenidos brindaron información estratégica y apoyo al CJNG para cometer actos ilícitos.

Los policías fueron identificados como: Rolando “N”, 21 años; Nora Alejandra “N”, 12; Sergio Alejandro “N”, 17 años; José Santos “N”, 17 años; Roberto “N”, 10 años; José Luis “N”, 10 años; Martín Gerardo “N”, 8 años; y Miguel Ángel “N”, 25 años.

Los delitos, a los que se les asocia en colaboración con el crimen organizado, se registran desde el 2023.

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Para su detención, intervinieron elementos de la Policía Estatal, de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) y de la Secretaría de Marina Armada de México (Marina).