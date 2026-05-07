Paulina Rubio rompe el silencio en plena batalla legal por la custodia de su hijo

Uno de los pleitos que parece no tener fin y que ya alcanzó límites inimaginables es el que vive Paulina Rubio con su expareja Nicolás Vallejo-Nágera, conocido como “Colate”, con quien tuvo a su primer hijo, Andrea Nicolás, y con quien ahora disputa la custodia y el poder de decisión sobre la vida del menor en los juzgados de Miami. En plena disputa, que se ha convertido en un asunto público debido a que ambos padres pertenecen al medio del entretenimiento, Paulina Rubio lanzó un comunicado para reafirmar su postura como madre y mujer, además de agradecer el apoyo de los fans y algunos comunicadores que han cuestionado las peticiones de su exesposo. “Quiero agradecer profundamente a todas las personas que me han apoyado como madre durante este tiempo. Ser madre no solo es una parte de mi vida, es mi razón de ser y el papel más importante que tendré”, expresó.

¿QUÉ PASÓ CON PAULINA RUBIO? La intérprete de ‘Ni Una Sola Palabra’ reflexionó sobre el vínculo maternal y aseguró que el amor por los hijos comienza incluso antes de nacer. “Llevas a tus hijos dentro de ti durante nueve meses, pero el verdadero amor de una madre comienza mucho antes de nacer y continúa creciendo cada día de sus vidas. Los guías, los proteges, luchas por ellos y los llevas en el corazón para siempre”, escribió la exjueza de The X Factor.

Sin mencionar directamente a Colate, la llamada “Chica Dorada” destacó que, pese a su carrera artística y trayectoria pública, nada se compara con la responsabilidad de ser madre. “La gente puede conocerme por mi carrera, por los escenarios o por mi trayectoria pública, pero ningún éxito se compara con el privilegio y la responsabilidad de ser madre. Ese es el título que más orgullo me da y el que defenderé siempre con toda mi fuerza”, señaló.

UN FINAL... ¿FELIZ? Rubio también enfatizó que todas las decisiones que toma están motivadas por el bienestar de sus hijos. “Mis hijos son y siempre serán mi prioridad. Cada decisión que tomo nace del amor incondicional, de la protección y del compromiso absoluto con su bienestar, su felicidad y su futuro”, añadió.

El mensaje surge mientras continúa el conflicto legal entre Paulina Rubio y Colate, quienes desde hace años mantienen disputas relacionadas con la custodia y crianza de su hijo Andrea Nicolás. El menor incluso fue detenido por presuntamente robar en una tienda en Miami y también habría sido expulsado de su escuela, situaciones que han sido vinculadas públicamente al conflicto entre sus padres.

Tanto Paulina como Colate buscan que su hijo viva con ellos; sin embargo, existe la posibilidad de que el menor permanezca temporalmente en un internado, como sugerencia de una guardiana designada por las autoridades estadounidenses para evaluar la situación familiar. (Con información de El Universal)

Publicidad