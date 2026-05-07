¿Cuántos goles le faltan a Cristiano Ronaldo para los 1,000? Llega a 971 y acerca al Al-Nassr al título

Cristiano Ronaldo volvió a escribir otro capítulo en su carrera goleadora. El delantero portugués marcó su gol 971 como profesional durante la victoria del Al-Nassr 4-2 sobre Al-Shabab, resultado que mantiene al equipo de Riad en la cima de la Saudi Pro League y cada vez más cerca del título.

El tanto de CR7 llegó a los 75 minutos, cuando apareció en el área para rematar un centro de Sadio Mané al primer poste. Con esa anotación, Cristiano no solo amplió su cuenta histórica a 971 goles, sino que también alcanzó los 100 tantos en la Liga Profesional Saudí y llegó a 26 goles en la presente temporada del campeonato.

La figura del partido fue João Félix, quien firmó un triplete para encaminar el triunfo del Al-Nassr. El atacante portugués abrió el marcador apenas en los primeros minutos y volvió a aparecer para sostener la ventaja de los dirigidos por Jorge Jesus, en un duelo exigente ante un Al-Shabab que intentó meterse en el partido con su reacción ofensiva.