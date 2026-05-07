¿Cuántos goles le faltan a Cristiano Ronaldo para los 1,000? Llega a 971 y acerca al Al-Nassr al título
COMPARTIR
TEMAS
Localizaciones
Personajes
Organizaciones
El portugués marcó en el triunfo 4-2 sobre Al-Shabab, llegó a 100 goles en la Saudi Pro League y mantiene vivo el sueño de conquistar su primer gran título con Al-Nassr
Cristiano Ronaldo volvió a escribir otro capítulo en su carrera goleadora. El delantero portugués marcó su gol 971 como profesional durante la victoria del Al-Nassr 4-2 sobre Al-Shabab, resultado que mantiene al equipo de Riad en la cima de la Saudi Pro League y cada vez más cerca del título.
El tanto de CR7 llegó a los 75 minutos, cuando apareció en el área para rematar un centro de Sadio Mané al primer poste. Con esa anotación, Cristiano no solo amplió su cuenta histórica a 971 goles, sino que también alcanzó los 100 tantos en la Liga Profesional Saudí y llegó a 26 goles en la presente temporada del campeonato.
La figura del partido fue João Félix, quien firmó un triplete para encaminar el triunfo del Al-Nassr. El atacante portugués abrió el marcador apenas en los primeros minutos y volvió a aparecer para sostener la ventaja de los dirigidos por Jorge Jesus, en un duelo exigente ante un Al-Shabab que intentó meterse en el partido con su reacción ofensiva.
El resultado dejó al Al-Nassr con 82 puntos en 32 partidos, cinco unidades por encima del Al-Hilal, aunque su perseguidor todavía tiene un juego pendiente.
La presión aumentará en la recta final, pues ambos clubes de Riad tienen programado un enfrentamiento directo que podría ser decisivo en la carrera por el campeonato saudí.
Para Cristiano Ronaldo, el cierre de temporada tiene un valor especial. Desde su llegada al Al-Nassr en diciembre de 2022, el portugués aún no ha conquistado un título grande en Arabia Saudita, por lo que esta campaña representa una de sus mejores oportunidades para levantar un campeonato liguero con el club.
Con 41 años, el cinco veces ganador del Balón de Oro continúa reduciendo la distancia hacia la cifra de los 1,000 goles oficiales.
Tras su anotación ante Al-Shabab, Cristiano Ronaldo quedó a 29 tantos de una marca que, de concretarse, reforzaría todavía más su lugar entre los máximos goleadores en la historia del futbol.