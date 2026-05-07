Cierran Periférico LEA de Saltillo por horas; exigen liberar a familiares detenidos

Un grupo de cerca de 40 personas cerró el Periférico Luis Echeverría Álvarez (LEA) de Saltillo desde pocos minutos antes de las 16:00 horas de este jueves. Los manifestantes exigieron la liberación de al menos 11 personas que fueron detenidas por policías municipales entre la noche del miércoles y la madrugada del jueves.

Para ello, se hicieron presentes frente a la Comandancia de Policía, en el cruce de LEA y Pérez Treviño, provocando tránsito lento en otras vialidades como Abasolo, Nazario Ortiz y Lafragua. Elementos de la Dirección de Policía Preventiva y Tránsito Municipal ubicaron vehículos en las laterales del cruce de LEA y Pérez Treviño para resguardar a las personas protestantes. Los vecinos aseguraron que integrantes de distintas corporaciones ingresaron a los domicilios de la colonia Postal Cerritos por la noche y sacaron a las personas para detenerlas.

“Tienen unas compañeras detenidas, nos quieren despojar. Es una injusticia, entraron arbitrariamente, se llevaron personas en la madrugada. Andamos porque los tienen detenidos”, expuso una de las manifestantes. Habitantes de Postal Cerritos comentaron que esta fue la tercera vez que acudió personal de seguridad para intentar sacarlos de un terreno en las calles Timbre y Álamos.

“Nos quieren despojar. Aparentemente es una constructora, que no sabemos quién la comanda. Están en unos predios que, pues, son del ejido, pero ya están afectando donde nosotros vivimos. Entonces llegaron, taparon con tubos, pusieron mallas ciclónicas y se afectaron como unas 10 o 12 viviendas”, mencionó otra de las manifestantes. La vecina comentó que, en el momento de las detenciones, pidieron a los oficiales algún documento que justificara el aseguramiento de los vecinos o bien el requerimiento de que debían abandonar el predio; sin embargo, no les fue proporcionado.

“Me dijeron: ‘Tiene que salirse, porque si no la vamos a meter a la cárcel’, y yo dije: ‘Pero, ¿por qué? Si yo estoy en mi propiedad, no estoy ofendiendo a nadie’”, agregó. Los manifestantes también mencionaron haber comprado terrenos en esa propiedad hace cerca de nueve años, aunque no les fueron entregadas escrituras de los mismos. Pocos minutos antes de las 18:00 horas, uno más de los vecinos aseguró que policías municipales le condicionaron la libertad de sus familiares a cambio de liberar el terreno en el que viven.