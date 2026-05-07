“Me culparon por quién soy”: la nueva carta de El Chapo desde prisión

Joaquín Guzmán Loera volvió a colocarse en el centro de la atención internacional tras enviar una nueva carta a la Corte Federal de Brooklyn, en Nueva York. En el documento, el exlíder del Cártel de Sinaloa rechazó nuevamente las acusaciones que derivaron en su condena a cadena perpetua en Estados Unidos. La misiva, redactada en inglés y enviada desde prisión, forma parte de los múltiples intentos de Guzmán Loera por cuestionar el proceso judicial que enfrentó entre 2018 y 2019.

¿Qué dice la carta de El Chapo Guzmán? En el escrito dirigido al tribunal estadounidense, Guzmán aseguró que fue responsabilizado por delitos que no cometió y afirmó que su fama influyó directamente en la decisión judicial. Una de las frases que más llamó la atención fue: “En mi país era conocido no por cosas malas, sino por las cosas buenas que he hecho en México”. Además, sostuvo que fue señalado únicamente por su identidad y notoriedad pública: “Me culparon por cosas que no hice, todo por quién soy”. El exlíder criminal también insistió en que no causó daño a nadie y aseguró que las autoridades estadounidenses permitieron testimonios sin pruebas contundentes durante el juicio.

El Chapo pide un nuevo juicio y regresar a México Dentro de la carta, Guzmán Loera solicitó formalmente un nuevo juicio, argumentando presuntas irregularidades y violaciones a sus derechos durante el proceso judicial. Entre los puntos que planteó destacan: - Revisar la sentencia emitida en su contra - Obtener un nuevo juicio en Estados Unidos - Solicitar una cláusula de extradición para regresar a México - Reconsiderar pruebas y testimonios utilizados durante el caso Según el exnarcotraficante, las acusaciones estuvieron influenciadas por la percepción pública construida alrededor de su figura. Así fue el juicio contra Joaquín Guzmán El juicio contra El Chapo se realizó en la Corte Federal de Brooklyn entre noviembre de 2018 y febrero de 2019. Durante el proceso, fiscales estadounidenses lo acusaron de dirigir una red internacional de narcotráfico responsable del tráfico de cocaína, heroína, metanfetamina y marihuana hacia Estados Unidos. El caso incluyó testimonios de antiguos integrantes del Cártel de Sinaloa, colaboradores protegidos y agentes federales, quienes detallaron operaciones criminales, lavado de dinero y actos violentos presuntamente vinculados con la organización. Finalmente, el 12 de febrero de 2019, un jurado federal lo declaró culpable de múltiples cargos relacionados con delincuencia organizada y narcotráfico. Meses después, el juez Brian Cogan dictó una sentencia de cadena perpetua más 30 años adicionales de prisión.

Las cartas de El Chapo desde prisión Esta no es la primera vez que Guzmán Loera intenta comunicarse con autoridades judiciales estadounidenses. Desde su condena, ha enviado diversos escritos cuestionando el proceso y defendiendo su inocencia. En todos ellos mantiene una narrativa similar: asegura que el peso mediático de su nombre tuvo más impacto que las pruebas presentadas en la corte. Aunque las posibilidades legales de revertir su sentencia son limitadas, las cartas continúan generando atención pública debido al historial criminal y al impacto internacional del caso de El Chapo Guzmán. La reciente comunicación vuelve a abrir el debate sobre uno de los juicios más mediáticos relacionados con el narcotráfico en Estados Unidos y la figura de uno de los criminales más conocidos de las últimas décadas.

Publicidad