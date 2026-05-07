“Me culparon por quién soy”: la nueva carta de El Chapo desde prisión

+ Seguir en Seguir en Google
Noticias
/
    “Me culparon por quién soy”: la nueva carta de El Chapo desde prisión
    Joaquín “El Chapo” Guzmán volvió a enviar una carta a la Corte Federal de Brooklyn, donde aseguró que fue condenado injustamente y pidió un nuevo juicio Foto: El País

El exlíder del Cártel de Sinaloa insistió en que su imagen pública influyó más que las pruebas presentadas en su contra.

Joaquín Guzmán Loera volvió a colocarse en el centro de la atención internacional tras enviar una nueva carta a la Corte Federal de Brooklyn, en Nueva York. En el documento, el exlíder del Cártel de Sinaloa rechazó nuevamente las acusaciones que derivaron en su condena a cadena perpetua en Estados Unidos.

La misiva, redactada en inglés y enviada desde prisión, forma parte de los múltiples intentos de Guzmán Loera por cuestionar el proceso judicial que enfrentó entre 2018 y 2019.

https://vanguardia.com.mx/noticias/internacional/el-chapo-regresara-a-mexico-juez-brian-cogan-desecha-la-solicitud-AA20468594

¿Qué dice la carta de El Chapo Guzmán?

En el escrito dirigido al tribunal estadounidense, Guzmán aseguró que fue responsabilizado por delitos que no cometió y afirmó que su fama influyó directamente en la decisión judicial.

Una de las frases que más llamó la atención fue:

“En mi país era conocido no por cosas malas, sino por las cosas buenas que he hecho en México”.

Además, sostuvo que fue señalado únicamente por su identidad y notoriedad pública:

“Me culparon por cosas que no hice, todo por quién soy”.

El exlíder criminal también insistió en que no causó daño a nadie y aseguró que las autoridades estadounidenses permitieron testimonios sin pruebas contundentes durante el juicio.

$!“En mi país era conocido por cosas buenas”: la nueva carta de El Chapo Guzmán al tribunal de EU
“En mi país era conocido por cosas buenas”: la nueva carta de El Chapo Guzmán al tribunal de EU Foto: Infobae

El Chapo pide un nuevo juicio y regresar a México

Dentro de la carta, Guzmán Loera solicitó formalmente un nuevo juicio, argumentando presuntas irregularidades y violaciones a sus derechos durante el proceso judicial.

Entre los puntos que planteó destacan:

- Revisar la sentencia emitida en su contra

- Obtener un nuevo juicio en Estados Unidos

- Solicitar una cláusula de extradición para regresar a México

- Reconsiderar pruebas y testimonios utilizados durante el caso

Según el exnarcotraficante, las acusaciones estuvieron influenciadas por la percepción pública construida alrededor de su figura.

Así fue el juicio contra Joaquín Guzmán

El juicio contra El Chapo se realizó en la Corte Federal de Brooklyn entre noviembre de 2018 y febrero de 2019. Durante el proceso, fiscales estadounidenses lo acusaron de dirigir una red internacional de narcotráfico responsable del tráfico de cocaína, heroína, metanfetamina y marihuana hacia Estados Unidos.

El caso incluyó testimonios de antiguos integrantes del Cártel de Sinaloa, colaboradores protegidos y agentes federales, quienes detallaron operaciones criminales, lavado de dinero y actos violentos presuntamente vinculados con la organización.

Finalmente, el 12 de febrero de 2019, un jurado federal lo declaró culpable de múltiples cargos relacionados con delincuencia organizada y narcotráfico.

Meses después, el juez Brian Cogan dictó una sentencia de cadena perpetua más 30 años adicionales de prisión.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/ceci-flores-envia-carta-a-el-chapo-por-ayuda-para-localizar-a-su-hijo-alejandro-EE20174275

Las cartas de El Chapo desde prisión

Esta no es la primera vez que Guzmán Loera intenta comunicarse con autoridades judiciales estadounidenses. Desde su condena, ha enviado diversos escritos cuestionando el proceso y defendiendo su inocencia.

En todos ellos mantiene una narrativa similar: asegura que el peso mediático de su nombre tuvo más impacto que las pruebas presentadas en la corte.

Aunque las posibilidades legales de revertir su sentencia son limitadas, las cartas continúan generando atención pública debido al historial criminal y al impacto internacional del caso de El Chapo Guzmán.

La reciente comunicación vuelve a abrir el debate sobre uno de los juicios más mediáticos relacionados con el narcotráfico en Estados Unidos y la figura de uno de los criminales más conocidos de las últimas décadas.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Crimen Organizado
Justicia
Prisión

Localizaciones


Estados Unidos

Personajes


Joaquín Guzmán Loera

Rebeca Gallardo

Rebeca Gallardo

Editora de Estilo de Vida. Apasionada creadora de contenido digital y su posicionamiento a través de SEO.

Con más de 5 años de experiencia haciendo comunicación en temas de política, finanzas personales, economía y estilo de vida.


Egresada de la Facultad de Estudios Superiores Aragón, UNAM.

Selección de los editores
Torreón: Los votos por goteo

Torreón: Los votos por goteo
true

Sinaloa: AMLO sabía todo

Sesenta y cuatro años deberá pasar un hombre en prisión tras ser encontrado culpable de abusar y embarazar a una menor de edad en Nuevo León.

Por abusar y embarazar a un menor dan 64 años de prisión a un hombre, en NL
FGJCDMX reconoció omisiones en la búsqueda e identificación de Julio César Cervantes, cuyo cuerpo fue donado al IPN sin aviso.

Tras años, FGJCDMX ofrece disculpa por caso de Julio César Cervantes; cuerpo fue donado al IPN sin avisar
Frente frío 49 provocará lluvias intensas, tormentas eléctricas y posibles torbellinos en Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas.

Frente frío provocará lluvias intensas, granizadas y posibles torbellinos en Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas
Algunos beneficiarios podrán recibir hasta 24 mil pesos durante mayo de 2026, dependiendo del tipo de cultivo y las hectáreas registradas.

Estos beneficiarios del Banco del Bienestar recibirán pagos de hasta 24 mil pesos en mayo
Eiza González protagoniza este comercial de la plataforma de criptomonedas.

Causa Bitso expectativa con ‘película’ de Eiza González
Dennis te Kloese será el nuevo responsable del proyecto deportivo de Rayados, tras la salida de José Antonio “Tato” Noriega y la reestructura interna del club de Monterrey.

Oficial: Dennis te Kloese asume el mando deportivo de Rayados; Tato Noriega deja al Monterrey