Qué pasará con tu cuenta de HBO Max tras la venta de Warner Bros a Netflix

Información
/ 6 diciembre 2025
    Qué pasará con tu cuenta de HBO Max tras la venta de Warner Bros a Netflix
    La adquisición de Warner Bros. Discovery por 82,700 millones de dólares permitirá a Netflix integrar franquicias como Harry Potter y Game of Thrones, aunque los usuarios de HBO Max no verán cambios hasta 2026. FOTO: VANGUARDIA

Netflix anunció la compra de Warner Bros. Discovery y HBO, pero garantizó que HBO Max seguirá operando sin cambios hasta que la transacción se cierre en 2026

La reciente confirmación de que Netflix adquirirá Warner Bros. Discovery (WBD), incluidos los estudios de cine y televisión, así como HBO y la plataforma HBO Max, generó inquietud entre los usuarios de servicios de streaming respecto al futuro de sus cuentas y suscripciones.

El acuerdo, valuado en 82 mil 700 millones de dólares, fue anunciado en un comunicado conjunto difundido el viernes por ambas compañías.

Según la información oficial, la operación se concretará una vez que se formalice la separación de Discovery Global, un proceso previsto para completarse durante el tercer trimestre de 2026. Hasta entonces, cada una de las plataformas continuará funcionando bajo sus estructuras actuales, sin modificaciones inmediatas en accesos, tarifas o contenido disponible.

TE PUEDE INTERESAR: ¿Cómo será Netflix tras la compra de Warner Bros.?

COMPRA DE WARNER POR NETFLIX: UN MOVIMIENTO HISTÓRICO EN LA INDUSTRIAL DEL ENTRETENIMIENTO

La compra representa un cambio significativo en el panorama global del streaming. Con esta adquisición, Netflix ampliará de manera notable su portafolio de contenidos, incorporando producciones emblemáticas como Harry Potter, Game of Thrones y una amplia variedad de títulos desarrollados por Warner Bros.

Esta integración posicionaría a Netflix como uno de los conglomerados mediáticos más grandes del mundo, con la capacidad de competir directamente con Disney.

La operación también cerró la posibilidad de compra por parte de Paramount, compañía que en semanas recientes había manifestado interés en adquirir Warner Bros. Con la transacción confirmada, Netflix se adjudica el control de uno de los catálogos más extensos y reconocidos en el mercado audiovisual.

QUÉ PASARÁ CON TU CUENTA DE HBO MAX Y NETFLIX

De acuerdo con especialistas consultados tras el anuncio por medios, la transición podría incluir cambios estructurales una vez que se cierre la operación. Entre las posibles modificaciones se contempla:

- Unificación de cuentas para usuarios que tengan suscripción a ambas plataformas.

- Catálogo fusionado con contenidos de HBO, Warner Bros. y Netflix en un mismo espacio digital.

- Nuevos paquetes de suscripción, diseñados para integrar los servicios bajo una misma oferta comercial.

Sin embargo, hasta el momento Netflix no ha confirmado modificaciones específicas sobre el funcionamiento de HBO Max ni sobre sus planes definitivos tras completar la adquisición. La única certeza es que cualquier cambio se implementará después del cierre formal de la transacción en 2026.

HBO MAX PODRÍA DEJAR DE OPERAR COMO MARCA INDEPENDIENTE

Otra de las previsiones difundidas por analistas del sector apunta a que HBO Max podría desaparecer como plataforma autónoma, integrándose completamente al ecosistema de Netflix. Aunque este escenario es considerado probable, no ha sido confirmado por la compañía adquiriente.

Por el momento, tanto HBO Max como Netflix mantienen sus operaciones habituales. Esto implica que los usuarios podrán seguir utilizando sus cuentas, acceder a los contenidos ya disponibles y conservar sus tarifas vigentes hasta nuevo aviso.

Netflix reiteró que, mientras no se complete el proceso legal y administrativo de la compra, no se aplicará ningún ajuste en las plataformas involucradas. La empresa también señaló que cualquier eventual modificación será informada con anticipación a los usuarios.

COMPRA DE WARNER BROS POR NETFLIX SERÁ UN PROCESO DE TRANSICIÓN PROLONGADO

El comunicado oficial detalla que la culminación de la transacción está proyectada para el tercer trimestre de 2026, por lo que el proceso llevará por lo menos año y medio. Durante ese periodo, ambas compañías continuarán operando bajo sus lineamientos actuales.

Hasta que se emita un aviso definitivo por parte de Netflix, las cuentas de HBO Max continuarán funcionando de manera normal, sin cambios en su operación, catálogos ni métodos de pago.

Temas


Series de TV
Streaming

Localizaciones


Estados Unidos

Organizaciones


Netflix
Warner Bros
HBO Max

true

Steph León

Me interesan los temas de actualidad, la música de Asia y el Glam Rock; con pasión por los deportes como el Fútbol Americano y los e-sports. Parte de la comunidad Queer que disfruta la literatura y las tendencias.
Licenciada en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila, con diplomado en Literatura Contemporanea del siglo XX otorgada por el INBA y ponente en el II Congreso Internacional de Humanidades: Horizontes y Desafíos en la Investigación Interdisciplinaria, Además de contar con certificado en Lengua de Señas Mexicanas nivel avanzado.

COMENTARIOS

Selección de los editores
El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, sosteniendo una espada durante un discurso el mes pasado. Si finalmente pierde el poder, su posible reemplazo dependerá en gran medida de su salida.

Trump quiere fuera a Maduro. Estos son los posibles sustitutos
Algunos señalaron que Godoy cuenta con la trayectoria necesaria para el cargo y otros pensaron lo opuesto.

Divide opiniones en redes la elección de Ernestina Godoy en la FGR
Sheinbaum también aprovechó la ocasión para rendir homenaje a los pueblos originarios, a los migrantes, y al pueblo mexicano en general.

Sheinbaum jura lealtad al pueblo ante 600 mil simpatizantes y cierra filas contra sus enemigos
En el Zócalo capitalino, Sheinbaum afirmó que México mantiene una relación con Estados Unidos basada en respeto y principios, tras su reunión con Donald Trump y Mark Carney en Washington.

Sheinbaum reafirma soberanía de México durante mitin, tras encuentro con Trump: ‘Llegamos a un entendido’
Tiendas que sirven de refugios para palestinos desplazados, entre la devastación causada por las operaciones terrestre y aérea de Israel en la Ciudad de Gaza, el 5 de diciembre de 2025. FOTO: AP Foto/Abdel Kareem Hana

Qatar alerta que alto al fuego en Gaza llegó a “punto crítico”
Derecho divino

Derecho divino
true

Claudia Sheinbaum ha sabido tratar con Donald Trump
Ricardo Anaya informó que su bancada dejó constancia por escrito de su rechazo absoluto a la terna enviada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

‘Fue un no rotundo’: PAN enfrenta polémica por votos nulos en designación de la nueva fiscal