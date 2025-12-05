¿Cómo será Netflix tras la compra de Warner Bros.?
COMPARTIR
TEMAS
Localizaciones
Organizaciones
La plataforma adquirirá Warner Bros., incluyendo los estudios de cine y televisión, así como HBO y HBO Max, por 82 mil 700 millones de dólares
El coloso del entretenimiento Netflix ha asegurado este viernes que las películas de Warner Bros. seguirán emitiéndose en la gran pantalla, aunque matizó que las ventanas de exclusividad “evolucionarán” para mejorar la accesibilidad al consumidor.
El director ejecutivo de la plataforma, Ted Sarandos, insistió en una conferencia con inversores que no muestra “oposición a las películas en los cines” y espera estrenar filmes de Warner Bros. en salas si completa el acuerdo de 82 mil 700 millones de dólares para el adquirir el estudio y HBO Max, según informó Variety.
Sarandos precisó aun así que la empresa de contenido en línea encuentra discrepancias en cuanto a las largas ventanas de exclusividad que tienen los largometrajes en la gran pantalla, antes de estar disponible en las plataformas.
Y después de 100 años de Warner Bros.— HBOMaxNewsLA (@HBOMaxNews_LA) December 5, 2025
¡Eso es todo amigos! pic.twitter.com/1Pp5kDhqWl
¿QUÉ PELÍCULAS Y SERIES TENDRÁ?
Esta millonaria adquisición hará a Netflix acreedor de grandes producciones como “La teoría del Big Bang”, “Los soprano” y “El mago de Oz”, las cuales, según el comunicado oficial de la empresa de streaming “se unirán al amplio catálogo de Netflix, que incluye ‘Merlina’, ‘La casa de papel’, ‘Bridgerton’, ‘Adolescencia’ y ‘Extraction’, creando una oferta de entretenimiento extraordinaria para el público de todo el mundo”.
TE PUEDE INTERESAR: ¡Se acabó el aguinaldo! Confirman concierto de Carlos Rivera en Saltillo el próximo marzo de 2026
En el anuncio, Ted Sarandos, el co-CEO de Netflix también afirmó que la misión de la empresa “siempre ha sido entretener al mundo. Al combinar la increíble biblioteca de series y películas de Warner Bros., desde clásicos atemporales como ‘Casablanca’ y ‘El ciudadano Kane’...con nuestros títulos que han definido la cultura como ‘Stranger Things’, ‘KPop Demon Hunters’ y ‘El juego del calamar’, podremos hacerlo aún mejor. Juntos, podemos ofrecer al público más de lo que le gusta y ayudar a definir el próximo siglo del storytelling”. (Con información de EFE y El Universal)