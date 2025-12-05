¿Cómo será Netflix tras la compra de Warner Bros.?

/ 5 diciembre 2025
    ¿Cómo será Netflix tras la compra de Warner Bros.?
    Oferta. El catálogo incluirá producciones de HBO como ‘The Big Bang Theory’, ‘The Sopranos’ o ‘Game of Thrones’, o películas como ‘The Wizard of Oz’ y del universo DC,. FOTO: INTERNET

La plataforma adquirirá Warner Bros., incluyendo los estudios de cine y televisión, así como HBO y HBO Max, por 82 mil 700 millones de dólares

El coloso del entretenimiento Netflix ha asegurado este viernes que las películas de Warner Bros. seguirán emitiéndose en la gran pantalla, aunque matizó que las ventanas de exclusividad “evolucionarán” para mejorar la accesibilidad al consumidor.

El director ejecutivo de la plataforma, Ted Sarandos, insistió en una conferencia con inversores que no muestra “oposición a las películas en los cines” y espera estrenar filmes de Warner Bros. en salas si completa el acuerdo de 82 mil 700 millones de dólares para el adquirir el estudio y HBO Max, según informó Variety.

Sarandos precisó aun así que la empresa de contenido en línea encuentra discrepancias en cuanto a las largas ventanas de exclusividad que tienen los largometrajes en la gran pantalla, antes de estar disponible en las plataformas.

¿QUÉ PELÍCULAS Y SERIES TENDRÁ?

Esta millonaria adquisición hará a Netflix acreedor de grandes producciones como “La teoría del Big Bang”, “Los soprano” y “El mago de Oz”, las cuales, según el comunicado oficial de la empresa de streaming “se unirán al amplio catálogo de Netflix, que incluye ‘Merlina’, ‘La casa de papel’, ‘Bridgerton’, ‘Adolescencia’ y ‘Extraction’, creando una oferta de entretenimiento extraordinaria para el público de todo el mundo”.

En el anuncio, Ted Sarandos, el co-CEO de Netflix también afirmó que la misión de la empresa “siempre ha sido entretener al mundo. Al combinar la increíble biblioteca de series y películas de Warner Bros., desde clásicos atemporales como ‘Casablanca’ y ‘El ciudadano Kane’...con nuestros títulos que han definido la cultura como ‘Stranger Things’, ‘KPop Demon Hunters’ y ‘El juego del calamar’, podremos hacerlo aún mejor. Juntos, podemos ofrecer al público más de lo que le gusta y ayudar a definir el próximo siglo del storytelling”. (Con información de EFE y El Universal)

Temas


Espectáculos
Streaming
Viral

Localizaciones


México

Organizaciones


Netflix
Warner Bros

Israel García

Laboró como reportero de deportes en prensa escrita, reportero de temas locales y conductor de noticiarios de televisión. Además, como locutor y productor de radio. Egresado de la Licenciatura en Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila.

También fue editor de periódico impreso en temas nacionales e internacionales. Formó parte de Mesa Central de esta casa editorial, con experiencia en breaking news, redes sociales, entrevistas y síntesis de información.

Actualmente lidera el equipo de VMás de VANGUARDIA MX.

