¿Cómo será Netflix tras la compra de Warner Bros.?

El coloso del entretenimiento Netflix ha asegurado este viernes que las películas de Warner Bros. seguirán emitiéndose en la gran pantalla, aunque matizó que las ventanas de exclusividad “evolucionarán” para mejorar la accesibilidad al consumidor.

El director ejecutivo de la plataforma, Ted Sarandos, insistió en una conferencia con inversores que no muestra “oposición a las películas en los cines” y espera estrenar filmes de Warner Bros. en salas si completa el acuerdo de 82 mil 700 millones de dólares para el adquirir el estudio y HBO Max, según informó Variety.

Sarandos precisó aun así que la empresa de contenido en línea encuentra discrepancias en cuanto a las largas ventanas de exclusividad que tienen los largometrajes en la gran pantalla, antes de estar disponible en las plataformas.