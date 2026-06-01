¿Quedarás incomunicado?... Último mes para vincular el celular con la CURP; no habrá prórroga

De acuerdo con cifras oficiales, en México existen alrededor de 144.5 millones de líneas celulares activas , entre modalidades de prepago, pospago, tarjetas SIM tradicionales y eSIM. Sin embargo, poco más de una tercera parte ha completado el procedimiento de vinculación exigido por la ley.

A partir del próximo 30 de junio de 2026 concluirá el periodo establecido para que los usuarios de telefonía móvil vinculen sus números telefónicos con su identidad oficial. La medida forma parte de una estrategia impulsada por las autoridades para fortalecer los mecanismos de seguridad en las telecomunicaciones y combatir delitos cometidos mediante líneas anónimas.

Esto significa que millones de usuarios aún deben realizar el trámite antes de la fecha límite. Las autoridades han reiterado que no existe ninguna disposición legal que permita ampliar el plazo actualmente vigente.

La obligación se encuentra respaldada por la Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión, publicada en el Diario Oficial de la Federación en julio de 2025, cuyo propósito declarado es reducir el anonimato en llamadas relacionadas con extorsiones, fraudes y otros delitos.

MÁS DE 96 MILLONES DE LÍNEAS SIGUEN SIN REGISTRO

Los datos más recientes muestran que el proceso todavía enfrenta un importante rezago. Hasta mediados de mayo, la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) reportó que aproximadamente 48 millones de líneas habían sido vinculadas correctamente con la identidad de sus propietarios.

La cifra representa apenas una parte del universo total de líneas móviles existentes en el país. Como consecuencia, alrededor de 96 millones de números telefónicos continúan pendientes de registro cuando resta menos de un mes para que concluya el periodo autorizado.

La presidenta de la CRT, Norma Solano Rodríguez, reiteró durante un foro especializado en telecomunicaciones que la fecha límite continúa siendo el 30 de junio y que no existe ninguna prórroga contemplada dentro del marco legal vigente.

“No habrá prórroga”, reiteró la funcionaria al referirse al calendario oficial del proceso.

La advertencia ha incrementado la atención sobre un trámite que podría impactar a millones de usuarios si no se realiza antes del cierre establecido.

QUIÉNES DEBEN REGISTRARSE Y QUÉ DOCUMENTOS NECESITAN

La obligación aplica para todas las líneas móviles activas en México sin importar el operador o modalidad contratada. Tanto usuarios de prepago como de planes pospago deben completar la validación correspondiente.

Para las personas físicas mexicanas, los requisitos incluyen:

• CURP validada.

• Identificación oficial vigente.

• Selfie o prueba de vida para corroborar identidad.

En el caso de las empresas o personas morales, se requiere:

• RFC vigente.

• Razón social.

• Identificación oficial del representante legal.

• Firma electrónica avanzada.

Los extranjeros residentes deberán presentar pasaporte vigente y, cuando corresponda, CURP temporal.

Por su parte, las líneas utilizadas por menores de edad deberán registrarse mediante el padre, madre o tutor legal, quedando asociadas a la identidad del adulto responsable.

Las autoridades también establecieron que cada persona física podrá registrar hasta diez líneas telefónicas mediante una misma CURP, aunque existen excepciones para ciertos contribuyentes y usuarios empresariales.

ASÍ SE REALIZA EL TRÁMITE DE VINCULACIÓN

El procedimiento es completamente gratuito y puede realizarse tanto en línea como de manera presencial en los centros de atención de cada compañía telefónica.

Las operadoras habilitadas para realizar el proceso incluyen:

• Telcel.

• AT&T.

• Movistar.

• Bait.

• Altán Redes.

• Izzi Móvil.

• Mega Móvil.

• Unefon.

De manera general, el usuario debe ingresar al portal habilitado por su compañía, proporcionar su número telefónico, capturar sus datos personales, cargar imágenes de su identificación oficial y completar la validación biométrica cuando sea requerida.

Una vez concluido el procedimiento, el sistema genera un folio o comprobante que acredita la vinculación exitosa de la línea telefónica.

También existe una plataforma de consulta que permite verificar qué números se encuentran asociados a una determinada CURP, aunque la revisión debe realizarse por cada operador de manera individual.

QUÉ PASARÁ SI NO SE REALIZA EL REGISTRO

La consecuencia principal para quienes no completen la vinculación antes del 30 de junio será la suspensión automática del servicio a partir del 1 de julio de 2026.

A diferencia de otros trámites regulatorios, las autoridades aclararon que no se aplicarán multas económicas directas a los usuarios incumplidos. Sin embargo, la afectación operativa podría resultar significativa.

Una línea suspendida perderá acceso a:

• Llamadas telefónicas.

• Mensajes SMS.

• Datos móviles.

• Códigos de verificación para aplicaciones y banca electrónica.

• Procesos de portabilidad numérica.

La única funcionalidad que permanecerá activa será el acceso a números de emergencia como el 911, además de las líneas de atención de la propia compañía para regularizar la situación.