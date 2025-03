$!Queso Amarillo ¡que no es queso!... de qué está hecho este producto que la Profeco califica como ‘chafa’

Por si fuera poco, el queso amarillo Sabores de mi Tierra se dice ser queso, pero no lo es. Asimismo, no declara que contiene almidón, es el que menos proteína tiene con 0.49 por ciento, y al ostentarse como queso tipo americano rebanado debería tener solo grasa de leche, pero contiene grasa vegetal.

La Profeco también resaltó que presenta etiquetado incompleto, debido a lo siguiente: su información en la etiqueta no reúne todos los requisitos normativos; no indica país de origen; no indica condiciones especiales que se requieren para la conservación del alimento (por ejemplo consérvese en refrigeración); no declara el contenido de proteínas en la información nutrimental; y no indica el porcentaje mínimo de grasa butírica, proteína y el máximo de humedad.

¿CUÁLES SON LOS QUESOS AMARILLOS QUE SÍ DEBES COMPRAR?

Contrario al queso antes mencionado, las marcas de queso amarillo que la Profeco sí te recomienda comprar son las siguientes:

• Aguascalientes

• Lala

• Kraft Singles

• Great Value

• Philadelphia

Lo anterior debido a que son los que mayor proteína contienen de todos los analizados, cuyo porcentaje oscila entre el 15.24 y el 18.30 por ciento.

Así que ahora que conoces cuál es el queso amarillo más ‘gacho’: tiene almidón, grasa vegetal y le falta proteína, según Profeco, te sugerimos descartarlo de tu lista del supermercado.