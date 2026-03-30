¿Quieres invertir en CETES en México?... así es como funciona y cuánto puedes ganar

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/ 30 marzo 2026
    ¿Quieres invertir en CETES en México?... así es como funciona y cuánto puedes ganar
    Conoce cómo invertir en CETES en México, cuánto se puede ganar y por qué es una de las opciones más seguras para principiantes. VANGUARDIA/ARCHIVO

Los CETES se han consolidado como una de las opciones más accesibles para invertir en México. Su bajo riesgo y facilidad de uso los convierten en una alternativa popular

En México, los CETES (Certificados de la Tesorería de la Federación) se han convertido en una de las formas más sencillas de iniciarse en el mundo de las inversiones. Se trata de instrumentos de renta fija emitidos por el Gobierno federal, lo que los posiciona como una alternativa de bajo riesgo frente a otras opciones financieras.

Su popularidad radica en la combinación de seguridad y accesibilidad. A diferencia de otros instrumentos, no requieren intermediarios complejos ni conocimientos avanzados, ya que pueden adquirirse directamente a través de plataformas digitales como Cetesdirecto.

https://vanguardia.com.mx/dinero/atencion-inversionistas-cetes-directo-subira-el-monto-minimo-para-invertir-a-partir-de-diciembre-fecha-y-montos-AH14203003

Es una inversión pensada para cualquier persona, no solo para expertos”, coinciden especialistas financieros al describir su funcionamiento. Este enfoque ha permitido que más personas consideren el ahorro como una herramienta activa de crecimiento económico.

¿CÓMO FUNCIONA LA INVERSIÓN EN CETES?

El mecanismo de inversión en CETES es directo: el usuario deposita una cantidad de dinero y elige un plazo determinado. Los periodos más comunes son de 28, 91, 182 y 364 días, lo que permite cierta flexibilidad según las necesidades del inversionista.

Una vez realizado el depósito, el dinero se invierte en una sola exhibición o mediante aportaciones periódicas, dependiendo de la estrategia elegida. Al finalizar el plazo, el inversionista recibe el capital inicial más los rendimientos generados.

En términos prácticos, el proceso se resume así:· Registro en plataforma digital· Depósito de dinero desde cuenta bancaria· Elección del plazo de inversión· Recepción del capital más ganancias al vencimiento

Este esquema ha sido clave para democratizar el acceso a instrumentos financieros en el país.

¿CUÁNTO SE PUEDE GANAR CON CETES?

Las tasas de interés de los CETES varían dependiendo del contexto económico, pero en años recientes se han ubicado alrededor del 6% al 8% anual. Esto significa que, aunque no ofrecen ganancias elevadas, sí permiten generar rendimientos estables.

Por ejemplo, una inversión de $10,000 pesos a un año puede generar alrededor de $600 a $700 pesos netos, mientras que montos mayores, como $100,000 pesos, pueden producir ganancias cercanas a los $6,500 pesos anuales.

Sin embargo, es importante considerar que se trata de un instrumento conservador. “No es una inversión para hacerse rico, sino para proteger y hacer crecer el dinero de forma segura”, explican analistas del sector.

FLEXIBILIDAD Y RETIRO DEL DINERO

Uno de los aspectos más valorados de los CETES es su flexibilidad. El inversionista puede decidir si coloca su dinero en una sola exhibición o si realiza aportaciones periódicas, adaptando la inversión a su capacidad financiera.

Al término del plazo, el dinero puede retirarse sin penalizaciones, siempre que no exista una reinversión automática activa. En caso de no reinvertir, los recursos permanecen disponibles en la cuenta hasta que el usuario decida transferirlos a su banco.

Este modelo permite entrar y salir del esquema de inversión sin compromisos a largo plazo, lo que ha favorecido su adopción entre quienes buscan opciones simples y seguras.

https://vanguardia.com.mx/dinero/es-seguro-invertir-en-cetes-profeco-te-explica-los-beneficios-y-ventajas-NA13130049

DATOS CURIOSOS

· Los CETES existen en México desde 1978

· Se consideran una de las inversiones más seguras del país

· Puedes invertir desde aproximadamente 100 pesos

· Las tasas dependen de decisiones del Banco de México

· Permiten generar interés compuesto mediante reinversión automática

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Carlos Martínez

Carlos Martínez

Especialista en periodismo en tiempo real, pronóstico del clima, tendencias, política nacional y contenido de utilidad.

Con 15 años de experiencia en medios digitales, actualmente es editor breaking en Vanguardia MX. Licenciado en Diseño Gráfico, egresado de la Escuela de Artes Plásticas de la UAdeC. En diseño editorial, ha realizado proyectos de revistas impresas y digitales sobre cultura, arte y educación.

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