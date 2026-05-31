‘#ClaudiaDaResultados’ se vuelve tendencia en las redes sociales

+ Seguir en Seguir en Google
México
/
    ‘#ClaudiaDaResultados’ se vuelve tendencia en las redes sociales
    Miles de simpatizantes acudieron al Monumento a la Revolución durante la ceremonia de rendición de cuentas encabezada por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum. Cuarto oscuro

Simpatizantes y militantes de Morena se reúnen en plazas públicas para celebrar la administración presidencial de Sheinbaum

El 31 de mayo tuvo lugar el segundo Informe de Rendición de Cuentas, de la presidenta Claudia Sheinbaum. El evento se celebró en el Monumento a la Revolución, en la Ciudad de México. Sin embargo, en varias plazas públicas del país, simpatizantes y militantes de Morena se reunieron para celebrar la administración de Sheinbaum.

En redes sociales, específicamente en la plataforma de X, la tercera tendencia en México era: ClaudiaDaResultados, en referencia a los informes que se han presentado, según los datos de la administración presidencial.

La presidenta destacó que durante los 20 meses de su Gobierno se ha conducido con ‘honradez’. Detalló que se redujo 10% el gasto corriente; se incrementó la recaudación de 2024 a 2025 en 4.8% en términos reales y sin aumentar impuestos; en el primer trimestre del 2026 se alcanzó récord en Inversión Extranjera Directa con 23 mil 591 millones de dólares (mdd).

El desempleo se ubica en solo 2.5%; se han creado 669 mil empleos; la inflación y las tasas de interés disminuyeron; los 24 productos de la canasta básica han reducido su precio en 12%; el peso se ubica en 17.40 pesos por dólar, por lo que es la segunda moneda que más se ha apreciado frente al dólar; la deuda de los requerimientos financieros del sector público se ubicó en 50.3% del Producto Interno Bruto (PIB) al cierre del primer trimestre de 2026; en 2025 el déficit disminuyó en 1.5% del PIB. Destacó que incrementaron las exportaciones y se tiene balanza comercial positiva y el turismo aumentó en 10.2%.

Durante su discurso, se reiteró el posicionamiento de la soberanía nacional y se contestó a las declaraciones de militantes del PAN.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/promete-sheinbaum-a-la-cnte-otra-vez-eliminar-a-la-usicamm-EF21066673

La etiqueta de ‘ClaudiaDaResultados’ fue compartida por diferentes agencias de gobierno, como la Secretaría de Relaciones Exteriores, Petróleos Mexicanos, Secretaría de Economía, la CFE y la página oficial del Gobierno de México. La tendencia también fue compartida por simpatizantes y civiles que asistieron a los respectivos eventos de Morena. Incluso en Chihuahua, donde previamente se celebró un mitin del PAN en contra de Sheinbaum, se reportó la asistencia de más de 40 mil personas a favor de Sheinbaum.

México ya cambió. Nada ni nadie va a detener la Transformación de nuestra patria. Esa es la nueva realidad. México es un país democrático. Es falso que ‘queremos ser dictadura’ o ‘que apoyemos la censura’. Todo lo contrario. Quizá somos el país que goza de las mayores libertades en el mundo. Porque este movimiento nació del pueblo, camina con el pueblo, y gobierna para el pueblo. Ya no son los tiempos de los privilegios y de la corrupción. Se acabó la época en que unos cuantos saqueaban a México, mientras millones sufrían abandono y pobreza. Hoy el pueblo está despierto, consciente y organizadodestacó la presidenta Sheinbaum.

Desde ángulos panorámicos, usuarios, bajo la dicha etiqueta, comparten fotografías de la cantidad de personas que asistieron a los eventos.

Desde sus cuentas oficiales, la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar, y la gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle, compartieron y celebraron la asistencia de la gente y agradecieron a la presidenta de México, adjuntando la tendencia ‘ClaudiaDaResultados’.

Por mi parte, sepan que entregaré siempre mi alma, mi conocimiento, mi esfuerzo, mi convicción republicana y democrática, mi amor al pueblo y a la patria para seguir avanzando en los logros alcanzados y defender la soberanía nacional. Por ello, que quede claro: la honestidad, el amor al pueblo y a la patria siempre darán resultados para el pueblo de México y para la nación. ¡Que viva la Cuarta Transformación de la Vida Pública de México!’ celebró la presidenta Sheinbaum.

Se estima que las reuniones solo se canalizaron, a mayor cantidad de personas, donde la administración estatal es administrada por Morena, mientras que los eventos adyacentes, fueron dirigidos por senadores, como Waldo Fernández, senador de Nuevo León, estado que es gestionado por Movimiento Ciudadano.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Política
TENDENCIAS
Mitines

Localizaciones


México

Personajes


Claudia Sheinbaum

Organizaciones


Morena

Andrés “Iscariote” Rodríguez

Andrés “Iscariote” Rodríguez

Actual editor web de breaking news en la redacción de Vanguardia MX. Cubre noticias de última hora y te comparte el contexto en tiempo real.

Es egresado de la Licenciatura en Historia y Humanidades de la Universidad Autónoma de Nuevo León. En el 2019, escribió la novela de fantasía oscura “Las melodías fragmentadas del Pandemonium”, editada y publicada por la editorial Literalika, en la cual es tallerista de creación literaria para jóvenes escritores. Es parte del equipo editorial de “Bloch. Revista estudiantil de Historia”. Es co-creador y locutor de “La cueva de Grendel”, podcast sobre películas y libros de fantasía, ciencia ficción, misterio y terror. Sus temas de interés siempre han sido la historia militar, la teoría de la historia y la literatura.

Su fascinación por la música, en específico, del subgénero del Metal, lo ha incursionado en escribir una serie de artículos sobre esta temática y cómo esta contracultura se ha mantenido viva en la escena del noreste mexicano.

Selección de los editores
Eliud Kipchoge y Estefanía Oropeza conquistaron el primer lugar de la 21K Coahuila 2026, en una jornada que aún continúa en Saltillo.

Resultados preliminares de la 21K Coahuila 2026: así marcha la competencia en Saltillo
Autoridades de los tres órdenes de gobierno reforzarán la vigilancia mediante acciones coordinadas en todas las regiones de Coahuila.

Desplegará Coahuila 10 mil elementos de seguridad durante elecciones
SALTILLO: Conoce las candidaturas del Distrito 13

SALTILLO: Conoce las candidaturas del Distrito 13
Esta semana, padres de familia realizaron una manifestación para pedir que sus hijos tengan clases, aunque tengan que impartirse a más de 100 metros del plantel.

Coahuila: Paraliza primaria de PN denuncia por discriminación y acoso; 60 alumnos, en el limbo

El gobernador destacó diversas acciones y proyectos ejecutados durante mayo.

Mayo fue un mes de avances y coordinación en todas las regiones de Coahuila: Manolo Jiménez
¿Habrá acuerdo entre Estados Unidos e Irán?

‘No tiene prisa’ afirma Trump con respecto al acuerdo con Irán
La mandataria destacó que la modernización se realizó bajo la administración de la Secretaría de Marina

Inaugura Sheinbaum primera fase de remodelación del AICM
Expresidentes panistas emiten su apoyo a Maru Campos

Calderón y Fox expresan su apoyo a Maru Campos tras cita en la FGR