‘#ClaudiaDaResultados’ se vuelve tendencia en las redes sociales
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Simpatizantes y militantes de Morena se reúnen en plazas públicas para celebrar la administración presidencial de Sheinbaum
El 31 de mayo tuvo lugar el segundo Informe de Rendición de Cuentas, de la presidenta Claudia Sheinbaum. El evento se celebró en el Monumento a la Revolución, en la Ciudad de México. Sin embargo, en varias plazas públicas del país, simpatizantes y militantes de Morena se reunieron para celebrar la administración de Sheinbaum.
En redes sociales, específicamente en la plataforma de X, la tercera tendencia en México era: ClaudiaDaResultados, en referencia a los informes que se han presentado, según los datos de la administración presidencial.
La presidenta destacó que durante los 20 meses de su Gobierno se ha conducido con ‘honradez’. Detalló que se redujo 10% el gasto corriente; se incrementó la recaudación de 2024 a 2025 en 4.8% en términos reales y sin aumentar impuestos; en el primer trimestre del 2026 se alcanzó récord en Inversión Extranjera Directa con 23 mil 591 millones de dólares (mdd).
El desempleo se ubica en solo 2.5%; se han creado 669 mil empleos; la inflación y las tasas de interés disminuyeron; los 24 productos de la canasta básica han reducido su precio en 12%; el peso se ubica en 17.40 pesos por dólar, por lo que es la segunda moneda que más se ha apreciado frente al dólar; la deuda de los requerimientos financieros del sector público se ubicó en 50.3% del Producto Interno Bruto (PIB) al cierre del primer trimestre de 2026; en 2025 el déficit disminuyó en 1.5% del PIB. Destacó que incrementaron las exportaciones y se tiene balanza comercial positiva y el turismo aumentó en 10.2%.
Durante su discurso, se reiteró el posicionamiento de la soberanía nacional y se contestó a las declaraciones de militantes del PAN.
La etiqueta de ‘ClaudiaDaResultados’ fue compartida por diferentes agencias de gobierno, como la Secretaría de Relaciones Exteriores, Petróleos Mexicanos, Secretaría de Economía, la CFE y la página oficial del Gobierno de México. La tendencia también fue compartida por simpatizantes y civiles que asistieron a los respectivos eventos de Morena. Incluso en Chihuahua, donde previamente se celebró un mitin del PAN en contra de Sheinbaum, se reportó la asistencia de más de 40 mil personas a favor de Sheinbaum.
‘México ya cambió. Nada ni nadie va a detener la Transformación de nuestra patria. Esa es la nueva realidad. México es un país democrático. Es falso que ‘queremos ser dictadura’ o ‘que apoyemos la censura’. Todo lo contrario. Quizá somos el país que goza de las mayores libertades en el mundo. Porque este movimiento nació del pueblo, camina con el pueblo, y gobierna para el pueblo. Ya no son los tiempos de los privilegios y de la corrupción. Se acabó la época en que unos cuantos saqueaban a México, mientras millones sufrían abandono y pobreza. Hoy el pueblo está despierto, consciente y organizado’ destacó la presidenta Sheinbaum.
Desde ángulos panorámicos, usuarios, bajo la dicha etiqueta, comparten fotografías de la cantidad de personas que asistieron a los eventos.
Desde sus cuentas oficiales, la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar, y la gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle, compartieron y celebraron la asistencia de la gente y agradecieron a la presidenta de México, adjuntando la tendencia ‘ClaudiaDaResultados’.
‘Por mi parte, sepan que entregaré siempre mi alma, mi conocimiento, mi esfuerzo, mi convicción republicana y democrática, mi amor al pueblo y a la patria para seguir avanzando en los logros alcanzados y defender la soberanía nacional. Por ello, que quede claro: la honestidad, el amor al pueblo y a la patria siempre darán resultados para el pueblo de México y para la nación. ¡Que viva la Cuarta Transformación de la Vida Pública de México!’ celebró la presidenta Sheinbaum.
Se estima que las reuniones solo se canalizaron, a mayor cantidad de personas, donde la administración estatal es administrada por Morena, mientras que los eventos adyacentes, fueron dirigidos por senadores, como Waldo Fernández, senador de Nuevo León, estado que es gestionado por Movimiento Ciudadano.