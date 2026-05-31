‘#ClaudiaDaResultados’ se vuelve tendencia en las redes sociales

El 31 de mayo tuvo lugar el segundo Informe de Rendición de Cuentas, de la presidenta Claudia Sheinbaum. El evento se celebró en el Monumento a la Revolución, en la Ciudad de México. Sin embargo, en varias plazas públicas del país, simpatizantes y militantes de Morena se reunieron para celebrar la administración de Sheinbaum.

En redes sociales, específicamente en la plataforma de X, la tercera tendencia en México era: ClaudiaDaResultados, en referencia a los informes que se han presentado, según los datos de la administración presidencial.

La presidenta destacó que durante los 20 meses de su Gobierno se ha conducido con ‘honradez’. Detalló que se redujo 10% el gasto corriente; se incrementó la recaudación de 2024 a 2025 en 4.8% en términos reales y sin aumentar impuestos; en el primer trimestre del 2026 se alcanzó récord en Inversión Extranjera Directa con 23 mil 591 millones de dólares (mdd).

El desempleo se ubica en solo 2.5%; se han creado 669 mil empleos; la inflación y las tasas de interés disminuyeron; los 24 productos de la canasta básica han reducido su precio en 12%; el peso se ubica en 17.40 pesos por dólar, por lo que es la segunda moneda que más se ha apreciado frente al dólar; la deuda de los requerimientos financieros del sector público se ubicó en 50.3% del Producto Interno Bruto (PIB) al cierre del primer trimestre de 2026; en 2025 el déficit disminuyó en 1.5% del PIB. Destacó que incrementaron las exportaciones y se tiene balanza comercial positiva y el turismo aumentó en 10.2%.

Durante su discurso, se reiteró el posicionamiento de la soberanía nacional y se contestó a las declaraciones de militantes del PAN.