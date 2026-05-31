Promete Sheinbaum a la CNTE, otra vez, eliminar a la USICAMM

CDMX.-La presidenta Claudia Sheinbaum prometió que este año desaparecerá la Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros (USICAMM), una de las principales exigencias de la CNTE, que mantiene un plantón en el Centro Histórico de la Ciudad de México en demanda de cambios al sistema educativo y laboral del magisterio. El anuncio fue realizado durante el acto con el que conmemoró dos años de su triunfo electoral, mientras integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) continúan sus movilizaciones y exigen, entre otros puntos, la eliminación del organismo encargado de regular los procesos de admisión, promoción y movilidad docente.

“Los maestros de educación básica recibieron 10 y 9 por ciento de aumento salarial en 2025 y 2026, más del doble de la inflación acumulada desde 2019 a la fecha, cerca de 1.2 millones, y eliminamos las limitaciones en la movilidad de los maestros, y este año Mario, vamos a acabar con el USICAMM”, afirmó, en referencia al Secretario de Educación Pública, Mario Delgado.

UN COMPROMISO PENDIENTE La desaparición de la USICAMM no es una promesa nueva. Desde agosto de 2024, cuando era Presidenta electa, Sheinbaum anunció que impulsaría la eliminación del organismo y su sustitución por un nuevo esquema acordado con el magisterio. Durante 2025, la SEP realizó consultas y foros para construir una propuesta alternativa, mientras que en diversas mesas de negociación con la CNTE el gobierno federal reiteró que la desaparición de la unidad formaba parte de sus compromisos con los docentes.

Apenas el pasado 21 de mayo, en medio del conflicto magisterial, Delgado sostuvo que seguía vigente el proyecto para sustituir la USICAMM, aunque hasta ahora el organismo continúa operando.

DEFIENDE ACCIONES EDUCATIVAS Este domingo, la presidenta defendió las acciones emprendidas por su Administración en materia educativa y aseguró que se han ampliado los apoyos para estudiantes de todos los niveles. “La transformación también se vive en las aulas. Por primera vez todas y todos los estudiantes de secundaria pública reciben la beca Rita Cetina. Este año todos los estudiantes de primaria pública, cerca de 8 millones, recibirán su beca de útiles y uniformes escolares. Cerca de 5 millones de jóvenes reciben la beca Benito Juárez, todos los que van en educación media superior”, expresó.

Sheinbaum sostuvo que el Gobierno también ampliará la cobertura de educación superior mediante becas y nuevos espacios universitarios. “Este año y principios del próximo llegaremos a 1 millón de estudiantes universitarios que recibirán la beca Gertrudis Bocanegra”, afirmó. La CNTE mantiene entre sus principales demandas la desaparición de la USICAMM al considerar que el sistema conserva mecanismos que afectan la asignación de plazas, promociones y cambios de adscripción.

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