Alcalde de Newark impone toque de queda tras protestas por centro de detención migratoria

+ Seguir en Seguir en Google
Internacional
/
    Alcalde de Newark impone toque de queda tras protestas por centro de detención migratoria
    Policías derriban una barricada durante un enfrentamiento con manifestantes cerca del centro de detención Delaney Hall, durante una protesta contra el traslado de detenidos y las políticas federales de inmigración. AP.

La medida se produjo después de otra noche de tensiones entre las fuerzas del orden y manifestantes

NEWARK.- El alcalde de Newark impuso un toque de queda a primera hora del domingo en torno a un centro de detención de inmigrantes en Nueva Jersey luego de una serie de intensos enfrentamientos entre manifestantes y la policía.

El toque de queda en las inmediaciones de Delaney Hall estará en vigor entre las 9 de la noche y las 6 de la mañana hasta nuevo aviso, señaló el alcalde Ras Baraka en un comunicado.

TE PUEDE INTERESAR: Alerta de posible bomba en avión de Estados Unidos con destino a España

Fotografías y videos muestran a manifestantes mientras derriban barricadas y a policías con escudos antimotines que intentan replegar a la multitud. En un video que circula en redes sociales se puede ver a policías a caballo que avanzan entre la multitud en un intento por dispersar a los manifestantes.

Las protestas en Delaney Hall, con capacidad para 1.000 camas, comenzaron a principios de este mes después de que grupos defensores de derechos aseguraron que los detenidos iniciaron una huelga de hambre en protesta a las malas condiciones dentro de la instalación, la cual se ha convertido en el más reciente foco de oposición a la ofensiva del gobierno federal contra la inmigración.

La policía estatal de Nueva Jersey relevó el viernes a los agentes federales de control migratorio, quienes se habían estado enfrentando a los manifestantes por varios días.

La gobernadora de Nueva Jersey, Mikie Sherrill, indicó el domingo en la mañana en un comunicado que personas con el rostro cubierto intentaron derribar una barricada dentro de un área designada para protestas y estaban “arrojando proyectiles, utilizando las barreras como armas y prendiendo neumáticos en fuego”.

“Estas acciones ponen en peligro tanto a los manifestantes pacíficos como a las fuerzas del orden”, aseguró Sherrill, quien instó a mantener la calma para concentrarse en abogar por “mejores condiciones para los detenidos, para sus familias y, en última instancia, para el cierre de Delaney Hall”.

Sherrill también informó que el gobierno federal reanudó las visitas familiares en Delaney Hall a partir del domingo.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Detenciones
Migrantes
protestas

Localizaciones


Nueva Jersey

AP

AP

AP (Associated Press) es una agencia de noticias de Estados Unidos fundada en 1846. Es una cooperativa propiedad de sus periódicos, y estaciones de radio y televisión contribuyentes en los Estados Unidos, que tanto aportan historias como utilizan el material escrito por la misma.

La agencia produce contenido multimedia a medios y audiencias en varios idiomas sobre noticias de última hora hasta datos electorales y conflictos internacionales.

Selección de los editores
Eliud Kipchoge y Estefanía Oropeza conquistaron el primer lugar de la 21K Coahuila 2026, en una jornada que aún continúa en Saltillo.

Resultados preliminares de la 21K Coahuila 2026: así marcha la competencia en Saltillo
Autoridades de los tres órdenes de gobierno reforzarán la vigilancia mediante acciones coordinadas en todas las regiones de Coahuila.

Desplegará Coahuila 10 mil elementos de seguridad durante elecciones
SALTILLO: Conoce las candidaturas del Distrito 13

SALTILLO: Conoce las candidaturas del Distrito 13
Esta semana, padres de familia realizaron una manifestación para pedir que sus hijos tengan clases, aunque tengan que impartirse a más de 100 metros del plantel.

Coahuila: Paraliza primaria de PN denuncia por discriminación y acoso; 60 alumnos, en el limbo

El gobernador destacó diversas acciones y proyectos ejecutados durante mayo.

Mayo fue un mes de avances y coordinación en todas las regiones de Coahuila: Manolo Jiménez
¿Habrá acuerdo entre Estados Unidos e Irán?

‘No tiene prisa’ afirma Trump con respecto al acuerdo con Irán
La mandataria destacó que la modernización se realizó bajo la administración de la Secretaría de Marina

Inaugura Sheinbaum primera fase de remodelación del AICM
Expresidentes panistas emiten su apoyo a Maru Campos

Calderón y Fox expresan su apoyo a Maru Campos tras cita en la FGR