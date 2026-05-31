Señala Sheinbaum a Estados Unidos por injerencia y campaña contra soberanía

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    Señala Sheinbaum a Estados Unidos por injerencia y campaña contra soberanía
    “¿Acaso pretenden influir en la elección de 2027 en nuestro país? No son preguntas retóricas. México no es piñata de nadie”, se cuestionó la mandataria. Cuartoscuro

La presidenta culpó a la ‘ultraderecha’ de EU de realizar una campaña en contra de la soberanía nacional

CDMX.-Tras semanas de indagatorias contra morenistas por presunto narcotráfico, la presidenta Claudia Sheinbaum culpó a la ‘ultraderecha’ de Estados Unidos de realizar una campaña en contra de la soberanía nacional.

Sheinbaum Pardo aseguró que, primero, los presuntos ataques en contra de su Gobierno iniciaron con la muerte dos agentes de la CIA en un operativo en Chihuahua, algo que viola la Constitución y, después, con las acusaciones del Departamento de Justicia estadounidense contra el Gobernador de Sinaloa Rubén Rocha Moya y otros 9 políticos.

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“¿Es realmente interés legítimo, genuino por ayudar a México es realmente un interés legítimo para combatir a la delincuencia organizada o quizá estamos viendo como sectores de la ultraderecha estadounidense utilizan a nuestro país para las posicionarse rumbo a sus elecciones del 2026 ¿O acaso pretenden influir en la elección de 2027 en nuestro país? No son preguntas retóricas. México no es piñata de nadie”, expresó.

PIDEN UNIDAD FRENTE A EMBATES DE EU

Ante las presiones del gobierno de Estados Unidos, morenistas y petistas que hoy se congregan frente al Monumento a la Revolución para dar su espaldarazo al gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum pidieron mantenerse unidos y actuar con apego a la ley.

El coordinador de la bancada petista en la Cámara de Diputados, Reginaldo Sandoval, pidió cerrar filas para hacerle frente a los planes estadounidenses.

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“Estados Unidos es un imperio en decadencia y va a rasguñar a todo el que se deje, por eso llamamos a la unidad nacional frente a eso. Como no puede ya con Irán, ahora quiere venirse contra nosotros y contra Cuba, ya ven lo que hizo con Venezuela, es un poco delicado”, advirtió.

LLAMAN TRAIDORA A MARU CAMPOS

A propósito, aprovechó para volver a tachar de traidor al gobierno que encabeza la panista María Eugenia Campos, en Chihuahua, tras el ingreso de tropas extranjeras para participar en un operativo contra el crimen organizado.

“Lamentamos que haya gobernadores que prefieran traicionar a su nación, a su patria, ya pactando con Gobiernos extranjeros, como la de Chihuahua”, dijo.

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El coordinador de Morena en el Senado, Ignacio Mier, atribuyó la ofensiva a un tema político, por lo que demandó que se actúe en respeto a la independencia con la que se rige el País, además, del marco internacional.

“Tiene que haber mucha habilidad, mucha inteligencia en la defensa de la soberanía, nosotros creemos que debemos de exigir que haya respeto a nuestra soberanía, que no puede haber injerencia, que hay tratados internacionales, que la Constitución lo establece y que en el marco de la conmemoración y del respeto mutuo es como se construyen las relaciones de los Países”, dijo a su llegada al evento.

PREVÉN DISMINUYAN LAS PRESIONES

La presidenta de la Comisión Nacional de Elecciones de Morena, Citlalli Hernández, previó que la presión que ha mantenido el vecino podría disminuir conforme se acerquen las elecciones estadounidenses.

“Hay un contexto global muy complicado, el papel de EU ha sido de presión en muchos Gobiernos, sin duda, pero en México tenemos una Presidenta con el respaldo mayoritario del pueblo de México, con resultados y con un pueblo que siempre ha defendido su soberanía. Me parece que hay una coyuntura electoral en Estados Unidos que también irá relajando el terreno”, agregó.

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Quien se negó a hablar del tema fue el Secretario de Economía, Marcelo Ebrard, que en días pasados encabezó la primera ronda de conversaciones formales con Estados Unidos, rumbo a la revisión del T-MEC, para mantener el comercio sin aranceles con México.

Al ser cuestionado al respecto evadió la pregunta y se refirió únicamente al acto: “Es un informe al público”.

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