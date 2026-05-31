EU ataca otra lancha en el Pacífico y supera los 200 muertos en su campaña militar

+ Seguir en Seguir en Google
Internacional
/
    EU ataca otra lancha en el Pacífico y supera los 200 muertos en su campaña militar
    Al momento las fuerzas de Estados Unidos han llevado a cabo más de 60 ataques contra este tipo de lanchas. ESPECIAL.

Acusó a la embarcación de estar ’participando en operaciones de narcotráfico’ y ser operada por una organización terrorista designada

NUEVA YORK.- Las fuerzas estadounidenses lanzaron un nuevo ataque contra una lancha en aguas del Pacífico, en el que murieron sus tres tripulantes, y superaron así las 200 muertes en la campaña militar ordenada por el presidente estadounidense, Donald Trump, para supuestamente acabar con el narcotráfico en Sudamérica.

El Comando Sur de Estados Unidos informó que se llevó a cabo un ataque cinético letal (con uso de armamento contra un buque que “transitaba por rutas conocidas de narcotráfico en el Pacífico Oriental y estaba involucrado en operaciones de narcotráfico”.

TE PUEDE INTERESAR: Alerta de posible bomba en avión de Estados Unidos con destino a España

Los tres hombres que viajaban en la embarcación, identificados por el mando militar como “narcoterroristas”, perdieron la vida en el ataque. Ningún militar estadounidense resultó herido.

Este fue el cuarto ataque de su tipo de la semana. El primero, reportado el martes, dejó a dos sobrevivientes, algo poco usual en estos operativos que desde su primer lanzamiento el pasado mes de septiembre dejaron a menos de 10 sobrevivientes

Esta operación se enmarca dentro del operativo Lanza del Sur, que EE.UU. inició para aumentar la presión en torno al depuesto presidente venezolano, Nicolás Maduro, antes de que las fuerzas estadounidenses le arrestaran en Caracas y lo trasladaron a un centro de detención en Nueva York a principios de enero.

Tras este nuevo ataque, el total de muertes derivadas de la campaña militar asciende a 205. Al momento las fuerzas de Estados Unidos han llevado a cabo más de 60 ataques contra este tipo de lanchas.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Ataques
Guerras
Narcotraficantes

Localizaciones


Océano Pacífico

Personajes


Donald Trump

EFE

EFE

Agencia de noticias internacional fundada en Burgos, España el 3 de enero de 1939. Encuentra noticias en español sobre los acontecimientos más relevantes en el mundo en formato texto, fotografía, video y multimedia.

Selección de los editores
Eliud Kipchoge y Estefanía Oropeza conquistaron el primer lugar de la 21K Coahuila 2026, en una jornada que aún continúa en Saltillo.

Resultados preliminares de la 21K Coahuila 2026: así marcha la competencia en Saltillo
Autoridades de los tres órdenes de gobierno reforzarán la vigilancia mediante acciones coordinadas en todas las regiones de Coahuila.

Desplegará Coahuila 10 mil elementos de seguridad durante elecciones
SALTILLO: Conoce las candidaturas del Distrito 13

SALTILLO: Conoce las candidaturas del Distrito 13
Esta semana, padres de familia realizaron una manifestación para pedir que sus hijos tengan clases, aunque tengan que impartirse a más de 100 metros del plantel.

Coahuila: Paraliza primaria de PN denuncia por discriminación y acoso; 60 alumnos, en el limbo

El gobernador destacó diversas acciones y proyectos ejecutados durante mayo.

Mayo fue un mes de avances y coordinación en todas las regiones de Coahuila: Manolo Jiménez
¿Habrá acuerdo entre Estados Unidos e Irán?

‘No tiene prisa’ afirma Trump con respecto al acuerdo con Irán
La mandataria destacó que la modernización se realizó bajo la administración de la Secretaría de Marina

Inaugura Sheinbaum primera fase de remodelación del AICM
Expresidentes panistas emiten su apoyo a Maru Campos

Calderón y Fox expresan su apoyo a Maru Campos tras cita en la FGR