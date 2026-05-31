Triplemanía 34: Lucha Libre AAA llegará a Las Vegas y tendrá gran cierre en la Arena CDMX
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La lucha libre mexicana tendrá una edición inédita en 2026: se realizará en dos noches, con una primera escala en Estados Unidos y una segunda función en la Ciudad de México
TripleManía 34 apunta a convertirse en una de las ediciones más importantes en la historia de Lucha Libre AAA. La empresa confirmó que su evento más grande del año se realizará por primera vez en formato de dos noches y tendrá un componente internacional: una de las funciones será en Las Vegas, mientras que la segunda se llevará a cabo en la Arena CDMX.
El anuncio marca un nuevo paso en la expansión de AAA bajo su etapa de colaboración con WWE, al llevar la lucha libre mexicana a uno de los mercados de entretenimiento más importantes del mundo.
La Noche 1 de TripleManía 34 está programada para el viernes 11 de septiembre de 2026 en el Luxor Hotel & Casino de Las Vegas, sede que recibirá una función histórica para la caravana tres veces estelar.
Dos días después, el domingo 13 de septiembre, la acción se trasladará a la Ciudad de México, donde la Arena CDMX albergará la Noche 2 del evento.
Con ello, AAA cerrará su máxima celebración en una de las plazas más importantes para la lucha libre nacional, frente a una afición que históricamente ha acompañado los momentos más grandes de la empresa.
Aunque todavía no se ha revelado la cartelera oficial de TripleManía 34, el formato de dos noches abre la puerta para una función de mayor alcance, con más luchas estelares, rivalidades de AAA y posibles apariciones vinculadas al universo WWE, algo que ha elevado la expectativa entre los aficionados.
La elección de septiembre también aumenta el atractivo del evento, pues coincidirá con una semana clave para la lucha libre en México y Estados Unidos.
WWE también anunció funciones en territorio mexicano durante esas fechas, por lo que el calendario podría convertir esos días en una auténtica fiesta para los seguidores del pancracio.
TripleManía es considerada el evento insignia de Lucha Libre AAA y, para 2026, buscará romper su propio molde: primero con una función en Las Vegas y después con un cierre en la Ciudad de México. Una edición que promete mezclar tradición, espectáculo internacional y el peso cultural de la lucha libre mexicana.