Triplemanía 34: Lucha Libre AAA llegará a Las Vegas y tendrá gran cierre en la Arena CDMX

TripleManía 34 apunta a convertirse en una de las ediciones más importantes en la historia de Lucha Libre AAA. La empresa confirmó que su evento más grande del año se realizará por primera vez en formato de dos noches y tendrá un componente internacional: una de las funciones será en Las Vegas, mientras que la segunda se llevará a cabo en la Arena CDMX.

El anuncio marca un nuevo paso en la expansión de AAA bajo su etapa de colaboración con WWE, al llevar la lucha libre mexicana a uno de los mercados de entretenimiento más importantes del mundo.

La Noche 1 de TripleManía 34 está programada para el viernes 11 de septiembre de 2026 en el Luxor Hotel & Casino de Las Vegas, sede que recibirá una función histórica para la caravana tres veces estelar.