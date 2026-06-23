Registro de celulares en México... ¿las apps de bancos dejarán de funcionar si no lo cumples?

La Asociación de Bancos de México (ABM) ha insistido en que este proceso no es solo un requisito administrativo, sino una medida de seguridad para proteger el acceso a cuentas digitales. Desde su perspectiva, el número celular funciona como una especie de llave de acceso a las aplicaciones bancarias.

El registro de líneas telefónicas en México se ha convertido en uno de los temas más comentados en el sector financiero y tecnológico. La vinculación del número celular con la CURP busca fortalecer la identidad digital de los usuarios, pero también ha generado dudas sobre su impacto en el uso cotidiano de servicios bancarios.

“Tu línea celular es la llave para validar tu identidad y mantener activa tu banca digital. Sin ella, no puedes acceder a tu aplicación bancaria. Por eso, mantener registrada tu línea ayuda a proteger tu acceso y seguir usando la app con normalidad”, expuso la ABM en redes sociales.

¿QUÉ PASARÁ CON LAS APPS BANCARIAS SIN REGISTRO?

A medida que se acerca el 30 de junio, la preocupación entre usuarios ha aumentado, especialmente por la posibilidad de perder acceso a la banca móvil. Sin embargo, las instituciones financieras han aclarado que no se trata de un bloqueo total inmediato.

De acuerdo con Mauricio Pallares, director de comunicación de BBVA México, los usuarios que no registren su línea aún podrán utilizar la aplicación, pero con limitaciones importantes en su funcionamiento.

“Lo mismo pasará con todas las aplicaciones que utilizan datos en la calle. También hay procesos que requieren de SMS o de llamadas telefónicas para hacerse, como procesos de registro de la aplicación. En nuestro caso, todas las transacciones se hacen dentro de la app, entonces si tengo WiFi puede operar sin problema”, explicó.

Esto significa que el acceso a la banca dependerá en gran medida de la conexión a internet WiFi, ya que los datos móviles podrían verse restringidos junto con la línea telefónica a partir del 1 de julio.

LOS BANCOS REFUERZAN LAS ALERTAS A SUS USUARIOS

La banca en México ha acelerado sus campañas informativas para evitar confusiones entre los usuarios. Instituciones como Banorte han subrayado que el celular es un elemento central en los procesos de seguridad y autenticación dentro de sus plataformas digitales.

De acuerdo con el banco, el dispositivo móvil es clave para dar de alta cuentas, cambiar contraseñas y realizar múltiples operaciones cotidianas dentro de la aplicación.

Por su parte, Openbank también ha advertido que la falta de registro podría limitar temporalmente algunas operaciones, tanto en la app como en su versión web, aunque aclaró que los fondos de los clientes permanecerán seguros en todo momento.

“Si tu línea se suspende por falta de registro, algunas operaciones podrían no estar disponibles temporalmente. Tu dinero seguirá seguro”, señaló la institución.

En paralelo, HSBC ha puesto énfasis en los riesgos de fraude durante este proceso, alertando a sus usuarios sobre posibles intentos de engaño por parte de delincuentes que buscan obtener datos sensibles.

“No compartas información. Cuelga y verifica por canales oficiales”, recomendó el banco.

MÁS DE 80 MILLONES DE LÍNEAS ESTÁN SIN REGISTRAR

Uno de los datos que más preocupa a las autoridades es la magnitud del rezago en el registro. Se estima que más de 80 millones de líneas celulares aún no han sido vinculadas con la CURP, a pocos días de que concluya el plazo oficial.

Hasta el momento, no se ha confirmado una prórroga, lo que ha incrementado la presión tanto en usuarios como en el sistema financiero. La falta de cumplimiento podría generar ajustes en el uso de servicios digitales, especialmente en aquellos que dependen de la verificación por SMS o llamadas telefónicas.

EL ALCANCE LIMITADO DE LAS AUTORIDADES FINANCIERAS

Desde el ámbito regulatorio, la situación también ha sido analizada. Óscar Rosado, presidente de la Condusef, advirtió que muchos usuarios podrían no cumplir con el registro, lo que derivaría en restricciones para el uso de la banca móvil.

Sin embargo, explicó que las facultades de la institución para intervenir en este tipo de disposiciones son limitadas al tratarse de un tema establecido por ley. En ese sentido, señaló que la mejor alternativa para los usuarios es completar el registro dentro del plazo establecido.