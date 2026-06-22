Acta de nacimiento, matrimonio o defunción con errores: así puedes corregirla por internet

Los procesos burocráticos que implicaban largas filas, múltiples copias de documentos y viajes costosos al lugar de origen para corregir un error ortográfico en las actas del Registro Civil han quedado en el pasado. Como parte del Programa de Simplificación de Trámites impulsado por la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT), el Gobierno de México habilitó la corrección digital de actas de nacimiento, matrimonio y defunción a partir del 22 de junio de 2026.

Esta iniciativa no solo busca agilizar la atención ciudadana para que los trámites se resuelvan en un plazo máximo de 60 días, sino también erradicar la corrupción y facilitar el acceso a los mexicanos que radican en otros estados o en el extranjero. Con esta actualización, los requisitos promedio se redujeron notablemente de seis a solo dos.

Casos en los que aplica la corrección en línea

La plataforma digital del Registro Civil permite solucionar de manera remota los errores más comunes de captura que afectaban la validez de los documentos oficiales. Los trámites disponibles incluyen:

- Errores ortográficos: Corrección en el sistema por nombres o apellidos mal escritos (por ejemplo, si el acta dice “María” y en el sistema aparece abreviado como “Ma”).

- Aclaración administrativa: Casos en los que el nombre o los datos del titular no aparezcan completos en la base de datos.

- Captura de actas: Solicitud de digitalización si el acta física existe en los libros pero no aparece disponible en línea.

- Inscripción de sentencias: Seguimiento digital para actualizar el estado civil en el sistema, como el registro de un divorcio.

- Certificación de CURP: Vinculación directa del acta de nacimiento con la Clave Única de Registro de Población.