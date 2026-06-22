Acta de nacimiento, matrimonio o defunción con errores: así puedes corregirla por internet
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El Gobierno de México digitaliza las aclaraciones del Registro Civil a partir del 22 de junio, reduciendo requisitos y tiempos de espera desde cualquier parte del mundo.
Los procesos burocráticos que implicaban largas filas, múltiples copias de documentos y viajes costosos al lugar de origen para corregir un error ortográfico en las actas del Registro Civil han quedado en el pasado. Como parte del Programa de Simplificación de Trámites impulsado por la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT), el Gobierno de México habilitó la corrección digital de actas de nacimiento, matrimonio y defunción a partir del 22 de junio de 2026.
Esta iniciativa no solo busca agilizar la atención ciudadana para que los trámites se resuelvan en un plazo máximo de 60 días, sino también erradicar la corrupción y facilitar el acceso a los mexicanos que radican en otros estados o en el extranjero. Con esta actualización, los requisitos promedio se redujeron notablemente de seis a solo dos.
Casos en los que aplica la corrección en línea
La plataforma digital del Registro Civil permite solucionar de manera remota los errores más comunes de captura que afectaban la validez de los documentos oficiales. Los trámites disponibles incluyen:
- Errores ortográficos: Corrección en el sistema por nombres o apellidos mal escritos (por ejemplo, si el acta dice “María” y en el sistema aparece abreviado como “Ma”).
- Aclaración administrativa: Casos en los que el nombre o los datos del titular no aparezcan completos en la base de datos.
- Captura de actas: Solicitud de digitalización si el acta física existe en los libros pero no aparece disponible en línea.
- Inscripción de sentencias: Seguimiento digital para actualizar el estado civil en el sistema, como el registro de un divorcio.
- Certificación de CURP: Vinculación directa del acta de nacimiento con la Clave Única de Registro de Población.
Requisitos indispensables para el trámite
Para iniciar el proceso a través del portal único del Gobierno de México, el usuario únicamente requiere preparar los siguientes elementos digitales:
- Cuenta Llave MX: Es indispensable contar con este perfil de acceso digital del gobierno.
- Identificación oficial vigente: Copia en formato PDF, JPG o PNG de la credencial de elector (INE), pasaporte, cédula profesional, licencia de conducir o cartilla militar del titular del acta.
- Acta a corregir: El documento que presenta el error, digitalizado en formato PDF, JPG o PNG.
Paso a paso para realizar la corrección en internet
El procedimiento se ha simplificado a tres etapas básicas que el usuario puede realizar desde cualquier dispositivo con acceso a internet:
1. Iniciar sesión: Ingresa a la página oficial del Registro Civil con las credenciales de tu cuenta Llave MX.
2. Capturar datos: Proporciona la información solicitada sobre el titular del acta y detalla el cambio o aclaración que se requiere realizar.
3. Adjuntar archivos: Sube al sistema las imágenes o archivos PDF de la identificación oficial y del acta que contiene el error.
Costos y consideraciones financieras
Aunque el envío de la solicitud digital está unificado a nivel nacional, los derechos por la rectificación o aclaración administrativa varían según la legislación fiscal de cada entidad federativa. Por ejemplo, en la Ciudad de México el costo de una aclaración oscila entre los 315 y 360 pesos, mientras que en el Estado de México la tarifa se ubica entre los 265 y 461 pesos, dependiendo de la naturaleza de la modificación.