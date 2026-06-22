Lo que pasará con tu línea tras la fecha límite de registro de celulares con la CURP

El próximo 30 de junio es la fecha límite para el registro de celulares a través de la vinculación con la Clave Única de Registro de Población (CURP); sin embargo, pese a que ha sido señalada como una medida de seguridad, ha causado desconfianza entre los usuarios por posibles filtraciones de datos. No obstante, quienes no realizaron el trámite se les inhabilitará la línea a partir del 1 de julio; pero, la suspensión del servicio ocurrirá 120 días hábiles después de la fecha límite de registro.

¿QUÉ PASA CON LOS 120 DÍAS ‘DE GRACIA’? De acuerdo con los Lineamientos para la Identificación de Líneas Telefónicas Móviles, 120 días después a partir del 1 de julio, todas las líneas que no se encuentren vinculadas a un usuario serán suspendidas. “Transcurridos ciento vente días hábiles posteriores a la conclusión de la implementación de dicha medida (el registro), toda línea que no se encuentre asociada a un usuario final identificado será suspendida, y solamente podrá ser utilizada para realizar llamadas a números de emergencia y de atención ciudadana”, señala los lineamientos. Mientras que las modificaciones a la Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión puntualiza que cuatro meses después del plazo previsto para el registro de líneas, los Proveedores del Servicio de Telefonía Móvil deberán deshabilitar el servicio de toda línea que no se encuentre vinculada a un titular. Es decir, los usuarios se quedarán definitivamente sin servicio a partir de noviembre, cuando el número sea ‘vendido’ por la compañía telefónica.

¿ES UNA PRÓRROGA PARA EL REGISTRO? Aunque la poca información ha dado a entender que se trataría de una prórroga, no es así. Los 120 días ‘de gracia’ posteriores al 30 de junio no es la extensión del tiempo para registrarse, sino un tiempo que los usuarios tendrán para registrarse obligatoriamente una vez que el servicio esté inhabilitado y evitar perder el número de teléfono. Hasta el momento no existe ninguna indicación de las autoridades federales para extender el plazo; el director general de Política Regulatoria de la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT), Ricardo Castañeda, descartó que no se extenderá el plazo. Será el próximo jueves 25 cuando se dé un nuevo balance de los usuarios registrados a la fecha, así como si el Gobierno de México está dispuesto a aplicar una prórroga: “el próximo jueves (25 de junio) ya lo informamos. No queremos afectar a la gente, pero sí que se registren”, dijo la Presidenta Claudia Sheinbaum en la Mañanera del jueves 18 de junio.

REQUISITOS PARA EL TRÁMITE Con el fin de garantizar la seguridad ciudadana y la transparencia, la CRT precisó que el sistema no recopila ni almacena datos biométricos, fotografías ni huellas dactilares. En las plataformas donde se implementa una “prueba de vida” digital, los parámetros se eliminan de forma inmediata al finalizar la sesión. Los requisitos esenciales estipulados se dividen según la naturaleza jurídica del usuario: - Ciudadanos mexicanos: Nombre completo y Clave Única de Registro de Población (CURP). - Ciudadanos extranjeros: Pasaporte vigente o CURP temporal. - Personas morales (Empresas): Registro Federal de Contribuyentes (RFC), razón social e identificación oficial vigente del representante legal. ¿CÓMO REGISTRAR MI CELULAR? El procedimiento puede gestionarse de forma remota o presencial en los centros de atención de compañías como Telcel, AT&T, Movistar, Bait, Altán Redes, Izzi Móvil, Mega Móvil y Unefon. Los pasos oficiales consisten en: 1. Acceder al portal regulatorio centralizado o a la plataforma digital habilitada por la operadora. 2. Ingresar el nombre completo junto con la CURP o los datos fiscales de la organización. 3. Efectuar la debida autenticación mediante la carga de los documentos solicitados. 4. Descargar y conservar el folio de confirmación emitido por el sistema informático. Es importante señalar que el usuario cuenta con un límite máximo de 3 intentos en la plataforma digital. En caso de agotar dichas oportunidades sin éxito, resultará obligatorio acudir a un centro de atención a clientes presencial con la documentación física requerida.

¿QUÉ DATOS SE EXPONEN EN EL REGISTRO TELEFÓNICO? Uno de los puntos que más preocupa a especialistas en derecho y protección de datos es la cantidad de información contenida en las identificaciones oficiales que se solicitan para el registro. Entre los datos que pueden ser visibles y almacenados se encuentran: · Rasgos físicos

· CURP

· Fecha de nacimiento

· Lugar de nacimiento

· Firma

· Domicilio

· Sexo Durante el proceso, las identificaciones suelen ser escaneadas de forma presencial o digital, lo que ha generado cuestionamientos sobre el resguardo de la información. Serralde señaló que esta práctica podría contravenir lineamientos que establecen que los concesionarios no deberían conservar documentos oficiales, lo que abre un debate sobre el destino final de los datos. “Con una identificación, sacan un crédito... Trato de ligar la parte de daño que se puede tener porque con esta identificación pues tienen tu firma, tienen tus rasgos físicos, pueden sacar un crédito en línea, pueden suplir tu identidad. O sea, es un tema muy delicado”, advirtió el especialista.

GOBIERNO ASEGURA QUE NO RESGUARDARÁ LOS DATOS En contraste con las preocupaciones expresadas por expertos, la presidenta Claudia Sheinbaum ha señalado que el Gobierno de México no almacenará la información recabada durante el proceso de registro de líneas telefónicas. De acuerdo con su postura, los datos estarán bajo responsabilidad de las empresas de telecomunicaciones, por lo que pidió confianza a la población respecto al manejo de la información. Sin embargo, el debate continúa abierto debido a la percepción de riesgo que existe entre usuarios y especialistas en protección de datos.

¿CÓMO REVISAR SI TU NÚMERO YA ESTÁ VINCULADO? Para verificar las líneas asociadas a una CURP, los usuarios deben ingresar al portal oficial de consulta habilitado por la CRT. En el portal de CRT se muestra a detalle todos los sitios para registrar tu línea a las compañías telefónicas que existen en México o simplemente consultar sí tu número y la CURP están en sus bases de datos. A la par, cuenta con un apartado para reportar fallas o anomalías al momento de registrar tu línea. Entre los motivos del problema señalan que el sistema no esté disponible, que soliciten información no obligatoria, que no se reconoce la identificación oficial vigente, no recibir el SMS de confirmación o el sistema falló en la prueba de vida. Dentro de la plataforma es necesario seleccionar la compañía telefónica correspondiente, como Telcel, Movistar, AT&T u otra operadora, y posteriormente elegir la opción “Consulta tus líneas”. A continuación presentará un listado de las empresas que ofrecen telefonía celular. Entre las más populares están Telcel, AT&T (Unefon y WIM marca digital AT&T), Bait, Teléfonica Movistar y CFE. Después se debe capturar la CURP del titular para que el sistema muestre automáticamente los números telefónicos vinculados. En algunos casos, las compañías también solicitan especificar si el registro corresponde a una persona física o moral. El sistema fue habilitado para que usuarios puedan detectar posibles errores o registros irregulares relacionados con líneas que no reconocen. La revisión puede realizarse completamente en línea y forma parte de las medidas de control impulsadas por las autoridades regulatorias de telecomunicaciones. Para consultar si existe alguna vinculación a tu CURP es necesario revisar cada una de las compañías en las que consideres que pueda haber una.

¿QUÉ HACER SI APARECEN NÚMEROS DESCONOCIDOS? Uno de los temas que más inquietud generó entre usuarios es la posibilidad de encontrar líneas telefónicas registradas con su CURP sin autorización. En esos casos, la CRT informó que existe un procedimiento oficial para solicitar la desvinculación del número. El trámite puede realizarse de manera presencial en Centros de Atención a Clientes o directamente en línea mediante el portal oficial. Para hacerlo presencialmente es necesario presentar CURP e identificación oficial vigente, como la INE. Mientras tanto, el proceso digital solicita ingresar datos personales, aceptar el aviso de privacidad, subir una identificación oficial y completar una prueba de vida antes de seleccionar la opción “Desvincular línea”. Las autoridades señalaron que este mecanismo busca evitar posibles fraudes de identidad relacionados con el uso de números telefónicos.

¿QUIÉN ESTÁ EXCENTO DEL REGISTRO? De acuerdo con los lineamientos publicados en el Diario Oficial de la Federación (DOF) y lo informado por la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT), únicamente ciertos tipos de líneas pueden permanecer activas sin necesidad de vinculación. Líneas sin capacidad de comunicación tradicional La primera excepción corresponde a tarjetas SIM que no cuentan con capacidad técnica para: - Realizar llamadas de voz - Enviar mensajes SMS - Conectarse a internet Es decir, aquellas líneas utilizadas únicamente para funciones técnicas o especializadas que no operan como un teléfono móvil convencional. Según el artículo 1 de los lineamientos, estas SIM quedan fuera de la obligación de registro debido a que no permiten comunicación tradicional. Líneas habilitadas por emergencia o desastre Otro caso especial aplica durante situaciones extraordinarias, como desastres naturales o emergencias declaradas por las autoridades. En estos escenarios, las compañías telefónicas podrán habilitar líneas temporales sin necesidad de vincularlas previamente con CURP. El objetivo es garantizar la comunicación inmediata en zonas afectadas. No obstante, estas líneas tendrán carácter temporal y posteriormente deberán regularizarse o serán deshabilitadas.

¿PARA QUÉ SIRVE EL REGISTRO DE LÍNEAS? De acuerdo con un boletín de la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones, esta regulación busca combatir las extorsiones y fraudes asociados a líneas telefónicas, eliminando el anonimato con el que los delincuentes los cometen. Al respecto, un informe del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública indica que en el primer semestre de 2025 se registraron más de 6 mil víctimas de extorsiones, lo que da cuenta de la magnitud de este delito. En ese sentido, la propuesta de la CRT pretende que los operadores telefónicos lleven un mejor control sobre los servicios pospago para fortalecer la confianza de los clientes en el sistema de telefonía móvil del país. Tras el anuncio, los usuarios de las telefonías se han mostrado preocupados por la privacidad de sus datos y la entidad asegura que el registro obligatorio no representa un riesgo. ”Es importante resaltar que la información será resguardada por los operadores telefónicos y se cumplirá con lo establecido en la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares”, se indica en el mismo boletín.

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