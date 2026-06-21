Registro Pensión Bienestar: ¿Qué apellidos se inscriben del 22 al 27 de junio?

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    Registro Pensión Bienestar: ¿Qué apellidos se inscriben del 22 al 27 de junio?
    Del lunes 22 al sábado 27 de junio de 2026, se llevará a cabo una nueva etapa de atención. FOTO: CUARTOSCURO

Conoce las fechas, el orden alfabético y las sedes habilitadas en las 24 ciudades del país para tramitar la credencial del Servicio Universal de Salud.

El calendario de incorporación a los programas de la Secretaría del Bienestar continúa avanzando. Del lunes 22 al sábado 27 de junio de 2026, se llevará a cabo una nueva etapa de atención en los módulos oficiales para personas de diversos rangos de edad, incluyendo adultos mayores de 65 años y beneficiarios de la Pensión Bienestar para Personas con Discapacidad de entre 30 y 64 años.

https://vanguardia.com.mx/informacion/manana-inicia-registro-de-pension-bienestar-adultos-mayores-y-mujeres-bienestar-lo-que-debes-saber-KC21548354

En este último sector, el proceso actual está dirigido a quienes ya forman parte del padrón de discapacidad y desean tramitar su credencial para el Servicio Universal de Salud, una iniciativa coordinada para ampliar la cobertura médica gratuita en las entidades federativas participantes.

Calendario de registro por apellidos (22 al 27 de junio)

Con el propósito de garantizar un flujo ordenado y eficiente en las instalaciones, la entrega de documentos se estructuró con base en la primera letra del primer apellido de los solicitantes. Para la cuarta semana del mes, la distribución oficial es la siguiente:

- Lunes 22 de junio: Letra M (apellidos como Martínez, Morales, Mendoza, Moreno, Méndez, entre otros).

- Martes 23 de junio: Letras N, Ñ, O, P, Q (apellidos como Navarro, Núñez, Ortiz, Ortega, Pérez, Palacios, Quezada).

-Miércoles 24 de junio: Letra R (apellidos como Rodríguez, Ruiz, Romero, Rangel, Ramírez, Reyes).

- Jueves 25 de junio: Letras S, T, U (apellidos como Sánchez, Salazar, Soto, Silva, Torres, Tapia, Uribe).

- Viernes 26 de junio: Letras V, W, X, Y, Z (apellidos como Vázquez, Vargas, Vega, Wences, Yépez, Zúñiga).

- Sábado 27 de junio: Rezagados (espacio asignado para cualquier persona que no haya podido asistir el día correspondiente a su letra).

$!Con el propósito de garantizar un flujo ordenado y eficiente en las instalaciones, la entrega de documentos se estructuró.
Con el propósito de garantizar un flujo ordenado y eficiente en las instalaciones, la entrega de documentos se estructuró. FOTO: CUARTOSCURO

Ubicación de módulos y horarios de atención

El trámite debe realizarse de manera presencial en los Módulos del Bienestar instalados en las 24 ciudades de los estados que mantienen un convenio activo con el sistema IMSS-Bienestar. Entre las capitales y localidades habilitadas se encuentran Mexicali, La Paz, Campeche, Colima, Tuxtla Gutiérrez, Chilpancingo, Pachuca, Toluca, Morelia, Cuernavaca, Tepic, Oaxaca, Puebla, Chetumal, San Luis Potosí, Culiacán, Hermosillo, Villahermosa, Ciudad Victoria, Tlaxcala, Xalapa, Mérida, Zacatecas y las 16 alcaldías de la Ciudad de México.

Los módulos operan en un horario de 9:00 a 18:00 horas, de lunes a sábado. Para ubicar la dirección exacta correspondiente a cada localidad, la Secretaría pone a disposición el portal oficial: www.gob.mx/bienestar.

https://vanguardia.com.mx/informacion/si-te-registraste-en-abril-mayo-para-pension-adultos-mayores-y-mujeres-bienestar-ya-podras-recoger-tu-tarjeta-AB21466789

El orden alfabético implementado por las autoridades busca mitigar los tiempos de espera y agilizar la incorporación a los servicios de salud y bienestar social. Acudir con la documentación completa (identificación oficial, CURP, acta de nacimiento y comprobante de domicilio) en el día asignado garantiza que el proceso administrativo se complete de manera exitosa para los derechohabientes durante este periodo de convocatorias en 2026.

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Rebeca Gallardo

Rebeca Gallardo

Editora de Breaking News. Apasionada creadora de contenido digital y su posicionamiento a través de SEO.

Con más de 5 años de experiencia haciendo comunicación en temas de política, finanzas personales, economía, estilo de vida y contenido de utilidad.

Egresada de la Facultad de Estudios Superiores Aragón, UNAM.

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