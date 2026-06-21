Registro Pensión Bienestar: ¿Qué apellidos se inscriben del 22 al 27 de junio?

El calendario de incorporación a los programas de la Secretaría del Bienestar continúa avanzando. Del lunes 22 al sábado 27 de junio de 2026, se llevará a cabo una nueva etapa de atención en los módulos oficiales para personas de diversos rangos de edad, incluyendo adultos mayores de 65 años y beneficiarios de la Pensión Bienestar para Personas con Discapacidad de entre 30 y 64 años.

En este último sector, el proceso actual está dirigido a quienes ya forman parte del padrón de discapacidad y desean tramitar su credencial para el Servicio Universal de Salud, una iniciativa coordinada para ampliar la cobertura médica gratuita en las entidades federativas participantes.

Calendario de registro por apellidos (22 al 27 de junio)

Con el propósito de garantizar un flujo ordenado y eficiente en las instalaciones, la entrega de documentos se estructuró con base en la primera letra del primer apellido de los solicitantes. Para la cuarta semana del mes, la distribución oficial es la siguiente:

- Lunes 22 de junio: Letra M (apellidos como Martínez, Morales, Mendoza, Moreno, Méndez, entre otros).

- Martes 23 de junio: Letras N, Ñ, O, P, Q (apellidos como Navarro, Núñez, Ortiz, Ortega, Pérez, Palacios, Quezada).

-Miércoles 24 de junio: Letra R (apellidos como Rodríguez, Ruiz, Romero, Rangel, Ramírez, Reyes).

- Jueves 25 de junio: Letras S, T, U (apellidos como Sánchez, Salazar, Soto, Silva, Torres, Tapia, Uribe).

- Viernes 26 de junio: Letras V, W, X, Y, Z (apellidos como Vázquez, Vargas, Vega, Wences, Yépez, Zúñiga).

- Sábado 27 de junio: Rezagados (espacio asignado para cualquier persona que no haya podido asistir el día correspondiente a su letra).