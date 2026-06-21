Mañana inicia registro de Pensión Bienestar Adultos Mayores y Mujeres Bienestar; lo que debes saber

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    Mañana inicia registro de Pensión Bienestar Adultos Mayores y Mujeres Bienestar; lo que debes saber
    ¿Eres mayor de 60 años o acabas de cumplirlos? La Secretaría del Bienestar abrirá un nuevo periodo de registro de la Pensión para personas Adultas Mayores y la Pensión Mujeres Bienestar. VANGUARDIA

El nuevo periodo comenzará el lunes 22 de junio y terminará el domingo 28 de junio

¿Eres mayor de 60 años o acabas de cumplirlos? La Secretaría del Bienestar abrirá un nuevo periodo de registro de la Pensión para personas Adultas Mayores y la Pensión Mujeres Bienestar durante el mes de junio.

De acuerdo con Leticia Ramírez, titular de la dependencia, en la conferencia matutina del pasado 1 de junio a corte del mes de mayo el padrón de personas que reciben apoyos sociales del Gobierno de México ya rebasa los 18.8 millones de beneficiarios.

Por lo que durante el mes, según la funcionaria, los hombres y mujeres que cumplan con la edad mínima para recibir programas sociales en junio podrán registrarse.

https://vanguardia.com.mx/informacion/registro-de-pension-bienestar-adultos-mayores-y-mujeres-bienestar-en-junio-2026-cuando-abren-inscripciones-LB21138553

¿CUÁNDO ABREN LAS INSCRIPCIONES?

El nuevo periodo de registro para ambas pensiones comenzará el lunes 22 de junio y terminará el domingo 28 de junio; podrán acudir a los módulos de la Secretaría del Bienestar para realizar las inscripciones en un horario de 10:00 de la mañana a 4:00 de la tarde.

Si cumpliste o tienes de 60 a 64 años y eres mujer, la Pensión Mujeres Bienestar podría es la opción para ti; mientras para los adultos mayores, hombre y mujeres, pueden recibir la Pensión del Bienestar a partir de los 65 años.

Pese a que no se ha dado a conocer el calendario de registro, se espera que las inscripciones se realicen en orden alfabético por la letra inicial del primer apellido del beneficiario y un día designado para grupos de letras, como ha sucedido en etapas de incorporación pasadas:

- Letras A, B, C: Lunes 22 de junio;
- Letras D, E, F, G, H: Martes 23 de junio;
- Letras I, J, K, L, M: Miércoles 24 de junio;
- Letras N, Ñ, O, P, Q, R: Jueves 25 de junio;
- Letras S, T, U, V W, X, Y, Z: Viernes 26 de junio;
- Todas las letras: Sábado 27 de junio;
- Todas las letras: Domingo 28 de junio.

Este es un estimado de las fechas, por lo que el orden de las letras podría variar de días, sobre todo aquellos apellidos que cuentan con gran cantidad de población.

REQUISITOS PARA REGISTRARSE A UNA PENSIÓN DEL BIENESTAR

El registro de la Pensión de Adultos Mayores y Mujeres de 60 a 64 años se realizará de manera presencial en los módulos del Bienestar y para ubicar el más cercano a su domicilio, los interesados deben ingresar a este link: https://www.gob.mx/bienestar.

Durante el registro también se podrá añadir a una persona auxiliar, esto es un representante de confianza designado por el beneficiario (adulto mayor o persona con discapacidad), la cual realizará trámites, notificará cambios y gestionará el cobro de recursos de ser necesario.

Deberás acudir a inscribirse a las pensiones con los siguientes documentos:

1.- Acta de nacimiento legible;
2.- Identificación oficial vigente: Puede ser tu credencial del INE; pasaporte vigente, o la credencial del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (INAPAM);
3.- Clave Única de Registro de Población (CURP) con impresión reciente;
4.- Comprobante de domicilio no mayor a seis meses o constancia de residencia de la autoridad local (teléfono, luz, gas, agua o predial);
5.- Teléfono de contacto celular y de casa

Visitas domiciliarias para quienes no puedan acudir

La Secretaría de Bienestar informó que quienes no puedan acudir presencialmente por motivos de salud, movilidad u otras circunstancias pueden solicitar una visita domiciliaria.

Las personas que no puedan asistir personalmente al módulo pueden solicitar atención en su domicilio. Para ello, se debe llamar a la Línea de Bienestar 800 639 42 64, con el fin de que un servidor de la nación acuda a realizar el trámite.

https://vanguardia.com.mx/informacion/eres-trabajador-independiente-asi-puedes-afiliarte-voluntariamente-al-imss-y-obtener-beneficios-MF21536758

¿CÓMO UBICAR MÓDULO?

Las direcciones de los módulos pueden ser encontrados en el portal digital ubicatumodulo.bienestar.gob.mx, de manera sencilla y directa. Una vez dentro, para identificar el tuyo deberás seleccionar tu entidad federativa y municipio.

Posteriormente marca la casilla del captcha “No soy un robot” y da clic en “Buscar”.

La página te arrojará de manera automática el número del módulo que te corresponde, así como la dirección en el que se encuentra.

¿QUÉ ES LA FIGURA DE AUXILIAR?

El programa también contempla la figura de una persona auxiliar, quien puede apoyar en trámites o gestiones en caso de que el adulto mayor lo requiera. Para ello, el auxiliar debe presentar documentos similares, además de acreditar el parentesco con la persona beneficiaria.

Contar con un auxiliar puede ser clave para dar seguimiento a pagos, resolver incidencias o realizar trámites en nombre del beneficiario.

PROGRAMAS DE LAS PENSIONES DEL BIENESTAR

Las llamadas ‘Pensiones del Bienestar’ están conformadas por los programas para:

- Todas aquellas personas de la tercera edad que cumplan 65 o más años se les entrega la Pensión Adultos Mayores, para recibir seis mil 400 pesos bimestrales;

- Pensión Mujeres Bienestar está enfocada a mujeres entre los 60 y 64 años de edad, quienes reciben un monto bimestral de tres mil 100 pesos para cubrir gastos por los años que han trabajado en el hogar;

- Personas con discapacidad, para recibir el pago bimestral de tres mil 300 pesos, que ha beneficiado a 1 millón 614 mil personas, siendo un programa universal en 24 estados gracias a la coordinación con gobiernos locales;

- Programa para Madres Trabajadoras que atiende a 256 mil niñas y niños entre recién nacidos y hasta los 4 años que reciben mil 650 pesos bimestrales; así como tres mil 720 pesos bimestrales para aquellas niñas y niños con discapacidad desde recién nacidos y hasta los 6 años;

- Mientras que Sembrando Vida respalda a más de 409 mil productores con un jornal mensual de seis mil 450 pesos.

https://vanguardia.com.mx/informacion/beca-benito-juarez-calendario-de-pagos-de-mayo-junio-del-22-al-26-de-junio-por-orden-alfabetico-DH21515897

MONTO DE PENSIONES BIENESTAR

- Pensión Adultos Mayores: $6,400 bimestrales;
- Pensión Mujeres Bienestar: $3,100 bimestrales;
- Pensión para Personas con Discapacidad: $3,300 bimestrales;
- Pensión Madres Trabajadoras: $1,650 bimestrales;
- Sembrando Vida: $6,450.

Estos recursos forman parte de la política social del Gobierno de México enfocada en transferencias directas sin intermediarios, mediante depósitos bancarios en las tarjetas del Banco del Bienestar.

“La prioridad es que los apoyos lleguen de manera directa y sin retrasos a quienes más lo necesitan”, se ha señalado en comunicados oficiales relacionados con los operativos de pago.

¿QUÉ ES EL PROGRAMA ‘PENSIÓN PARA EL BIENESTAR DE LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES’?

La Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores es uno de los Programas para el Bienestar del Gobierno de México, cuyo objetivo es mejorar la situación de protección social de todas las personas de 65 años de edad en adelante de origen mexicano o mexicana por nacimiento o naturalización con domicilio actual en la República Mexicana, a través de un pago que en 2026 es de 6 mil 400 pesos bimestrales entregados de manera directa, sin intermediarios.

Este apoyo está reconocido como un derecho en la Constitución, es decir, el Estado mexicano tiene la obligación de cumplir y hacer cumplir su entrega, sin importar el gobierno o gobernantes en turno.

Además, esta pensión es universal, lo que quiere decir que se entrega a todas y todos los adultos mayores mexicanos residentes del país, sin importar condición social o económica, ideología o creencias.

¿QUÉ ES EL PROGRAMA ‘PENSIÓN MUJERES BIENESTAR’?

El último balance menciona que tres millones de mujeres de 60 a 64 años ya reciben la Pensión Mujeres Bienestar, la cual fue instaurada por instrucción de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo como un reconocimiento al trabajo no remunerado de las mujeres dedicadas al hogar y al cuidado familiar.

Este programa busca fomentar la independencia económica y el bienestar de las mujeres mayores, al otorgarles un apoyo bimestral de 3 mil 100 pesos mediante la nueva tarjeta del Banco del Bienestar.

La Pensión Mujeres Bienestar reconoce la historia, el trabajo y el esfuerzo de millones de mujeres en todo México.

https://vanguardia.com.mx/informacion/si-te-registraste-en-abril-mayo-para-pension-adultos-mayores-y-mujeres-bienestar-ya-podras-recoger-tu-tarjeta-AB21466789

CANALES OFICIALES DE COMUNICACIÓN.

Las autoridades exhortaron a la población a mantenerse informada a través de:

- Redes sociales oficiales @bienestarmx

- Línea de Bienestar 800 63 94 264

- Portal oficial de la Secretaría de Bienestar

En el marco de la actual política social del Gobierno federal, se mantiene la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores y se implementa la Pensión Mujeres Bienestar, dirigida a mexicanas de 60 a 64 años.

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Editora Web de Breaking News y Trends, con cobertura del día a día en lo nacional e internacional de seguridad, política, derechos humanos y elecciones, para VANGUARDIA MX. Autora de notas de utilidad referente a visas, programas sociales, trends en internet y educación.

Fact Checker de información política, social, científica y fake news que circulan en redes sociales.

Certificada en Periodismo de soluciones por el Centro Knight.

Egresada en Periodismo Multimedia de la Facultad de Ciencias de la Comunicación (FCC) parte de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL).

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