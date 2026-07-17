Regreso a Clases 2026... SEP publica lista oficial de útiles escolares para el ciclo 2026-2027

Con la cuenta regresiva para el Regreso a Clases 2026, la Secretaría de Educación Pública (SEP) dio a conocer la lista oficial sugerida de útiles escolares que utilizarán las y los estudiantes de preescolar, primaria y secundaria durante el ciclo escolar 2026-2027. El documento establece los materiales mínimos necesarios para el trabajo cotidiano en las aulas y busca servir como una guía para madres, padres de familia y tutores al momento de realizar sus compras, evitando gastos innecesarios y fomentando una mejor planeación del presupuesto familiar.

La dependencia federal subrayó que la propuesta está alineada con los principios de la Nueva Escuela Mexicana (NEM), modelo educativo que impulsa el aprendizaje colaborativo, el pensamiento crítico, la inclusión y la participación activa del alumnado en proyectos vinculados con su entorno.

SEP IMPULSA EL AHORRO Y LA REUTILIZACIÓN DE MATERIALES Uno de los aspectos que más destaca dentro de la publicación es el llamado a reutilizar los útiles escolares que aún se encuentren en buenas condiciones. La SEP considera que muchos materiales pueden aprovecharse de un ciclo escolar a otro sin afectar el desempeño académico de las y los estudiantes. ”La lista corresponde únicamente a los materiales mínimos necesarios para las actividades escolares”, señala el documento oficial, al tiempo que precisa que el personal docente solo podrá solicitar recursos adicionales cuando sean indispensables para el desarrollo de proyectos específicos.

La autoridad educativa también recordó que los libros de texto gratuitos continuarán siendo la herramienta principal de enseñanza en las escuelas públicas del país, complementados con otros materiales educativos elaborados por el Estado mexicano. ¿QUÉ PEDIRÁN EN PRIMARIA Y SECUNDARIA? NIVEL PRIMARIA Primer grado • 2 cuadernos de cuadrícula grande tamaño profesional • Un cuaderno de rayas tamaño profesional • Lápiz, goma para borrar, sacapuntas, tijeras de punta roma y lápiz adhesivo • Lápices de colores de madera o pinturas de cera Segundo grado • 2 cuadernos de cuadrícula grande tamaño profesional • Un cuaderno de rayas tamaño profesional Lápiz, bicolor, goma para borrar, sacapuntas, tijeras de punta roma y lápiz adhesivo • Lápices de colores de madera o pinturas de cera Tercer grado • 2 cuadernos de cuadrícula chica tamaño profesional • Un cuaderno de rayas tamaño profesional • Lápiz, bicolor, bolígrafo, sacapuntas, goma para borrar, tijeras de punta roma y lápiz adhesivo • Una regla de plástico • Lápices de colores de madera Cuarto grado • 4 cuadernos de cuadrícula chica tamaño profesional • Un cuaderno de rayas tamaño profesional • Lápiz, bicolor, bolígrafo, marcatextos, sacapuntas, goma para borrar y lápiz adhesivo • Tijeras de punta roma • Una caja de lápices de colores de madera • Un juego de geometría Quinto grado • 4 cuadernos de cuadrícula chica tamaño profesional • Un cuaderno de rayas tamaño profesional • Lápiz, bicolor, bolígrafo, marcatextos, sacapuntas, goma para borrar y lápiz adhesivo • Tijeras de punta roma • Una caja de lápices de colores de madera • Un juego de geometría Sexto grado • 4 cuadernos de cuadrícula chica tamaño profesional • Un cuaderno de rayas tamaño profesional • Lápiz, bicolor, bolígrafo, marcatextos, sacapuntas, goma para borrar y lápiz adhesivo Tijeras de punta roma • Una caja de lápices de colores de madera • Un juego de geometría La SEP explicó que estos materiales permitirán desarrollar las actividades escolares cotidianas y representan los insumos mínimos para el trabajo en el aula. NIVEL SECUNDARIA Para este nivel, se va a requerir un cuaderno para cada materia que se curse, por lo cual el docente determinará las características conforme a sus necesidades en el aula. En el caso de educación preescolar, la Secretaría indicó que no existe una lista única de útiles escolares. Materiales y útiles escolares para cada uno de los tres grados: • Un cuaderno para cada una de las asignaturas. • El tipo de cuaderno lo determinará cada docente • Lápiz, bicolor, bolígrafo, marcatextos, sacapuntas, goma para borrar, tijeras y lápiz adhesivo • Una caja de lápices de colores • Un juego de geometría

PREESCOLAR TENDRÁ MATERIALES SEGÚN CADA PROYECTO En el caso de preescolar, la Secretaría aclaró que no existe una lista única de útiles escolares para todo el país. Los materiales serán definidos por las educadoras y educadores en coordinación con las familias, considerando las características de cada comunidad y los proyectos de aprendizaje que desarrollarán durante el ciclo escolar. Entre los recursos que podrían solicitarse se encuentran papel, pinturas, pinceles, plastilina, brochas, pegamentos, tijeras y lápices de colores, dependiendo de las actividades planeadas para cada grupo. NUEVA ESCUELA MEXICANA DA MAYOR AUTONOMÍA A LOS DOCENTES La publicación también reafirma que la Nueva Escuela Mexicana permite al personal docente ejercer su autonomía profesional para adaptar las actividades conforme a las necesidades del grupo. Esto significa que, si bien existe una lista base, cada escuela podrá solicitar materiales complementarios cuando exista una justificación pedagógica y siempre procurando no generar una carga económica adicional para las familias. Con esta estrategia, la SEP busca facilitar la organización del Regreso a Clases 2026, garantizar condiciones de mayor equidad y permitir que el acceso a los materiales escolares no represente un obstáculo para el aprendizaje.

DATOS CURIOSOS · Los libros de texto gratuitos seguirán entregándose sin costo en todas las escuelas públicas de educación básica. · La lista publicada por la SEP es únicamente una guía de materiales mínimos y no obliga a adquirir marcas específicas. · En preescolar no existe una lista nacional única, ya que los materiales dependen de los proyectos que desarrolle cada plantel. · La Nueva Escuela Mexicana promueve el trabajo por proyectos, por lo que algunos materiales pueden variar entre escuelas incluso dentro del mismo grado escolar.