Regreso a Clases 2026... SEP publica lista oficial de útiles escolares para el ciclo 2026-2027

+ Seguir en Seguir en Google
Información
/
    Regreso a Clases 2026... SEP publica lista oficial de útiles escolares para el ciclo 2026-2027
    La Secretaría de Educación Pública publicó la lista sugerida de útiles escolares para el ciclo escolar 2026-2027. VANGUARDIA/ARCHIVO

La SEP dio a conocer la lista sugerida de útiles escolares para preescolar, primaria y secundaria del ciclo 2026-2027. Conoce qué materiales se solicitarán y cuáles son las recomendaciones oficiales

Con la cuenta regresiva para el Regreso a Clases 2026, la Secretaría de Educación Pública (SEP) dio a conocer la lista oficial sugerida de útiles escolares que utilizarán las y los estudiantes de preescolar, primaria y secundaria durante el ciclo escolar 2026-2027.

El documento establece los materiales mínimos necesarios para el trabajo cotidiano en las aulas y busca servir como una guía para madres, padres de familia y tutores al momento de realizar sus compras, evitando gastos innecesarios y fomentando una mejor planeación del presupuesto familiar.

La dependencia federal subrayó que la propuesta está alineada con los principios de la Nueva Escuela Mexicana (NEM), modelo educativo que impulsa el aprendizaje colaborativo, el pensamiento crítico, la inclusión y la participación activa del alumnado en proyectos vinculados con su entorno.

https://vanguardia.com.mx/informacion/ya-hay-calendario-de-la-sep-2026-2027-esto-son-los-dias-de-descanso-vacaciones-y-consejo-tecnico-para-kinder-primaria-y-secundaria-DI22195240

SEP IMPULSA EL AHORRO Y LA REUTILIZACIÓN DE MATERIALES

Uno de los aspectos que más destaca dentro de la publicación es el llamado a reutilizar los útiles escolares que aún se encuentren en buenas condiciones. La SEP considera que muchos materiales pueden aprovecharse de un ciclo escolar a otro sin afectar el desempeño académico de las y los estudiantes.

”La lista corresponde únicamente a los materiales mínimos necesarios para las actividades escolares”, señala el documento oficial, al tiempo que precisa que el personal docente solo podrá solicitar recursos adicionales cuando sean indispensables para el desarrollo de proyectos específicos.

La autoridad educativa también recordó que los libros de texto gratuitos continuarán siendo la herramienta principal de enseñanza en las escuelas públicas del país, complementados con otros materiales educativos elaborados por el Estado mexicano.

¿QUÉ PEDIRÁN EN PRIMARIA Y SECUNDARIA?

NIVEL PRIMARIA

Primer grado

• 2 cuadernos de cuadrícula grande tamaño profesional

• Un cuaderno de rayas tamaño profesional

• Lápiz, goma para borrar, sacapuntas, tijeras de punta roma y lápiz adhesivo

• Lápices de colores de madera o pinturas de cera

Segundo grado

• 2 cuadernos de cuadrícula grande tamaño profesional

• Un cuaderno de rayas tamaño profesional Lápiz, bicolor, goma para borrar, sacapuntas, tijeras de punta roma y lápiz adhesivo

• Lápices de colores de madera o pinturas de cera

Tercer grado

• 2 cuadernos de cuadrícula chica tamaño profesional

• Un cuaderno de rayas tamaño profesional

• Lápiz, bicolor, bolígrafo, sacapuntas, goma para borrar, tijeras de punta roma y lápiz adhesivo

• Una regla de plástico

• Lápices de colores de madera

Cuarto grado

• 4 cuadernos de cuadrícula chica tamaño profesional

• Un cuaderno de rayas tamaño profesional

• Lápiz, bicolor, bolígrafo, marcatextos, sacapuntas, goma para borrar y lápiz adhesivo

• Tijeras de punta roma

• Una caja de lápices de colores de madera

• Un juego de geometría

Quinto grado

• 4 cuadernos de cuadrícula chica tamaño profesional

• Un cuaderno de rayas tamaño profesional

• Lápiz, bicolor, bolígrafo, marcatextos, sacapuntas, goma para borrar y lápiz adhesivo

• Tijeras de punta roma

• Una caja de lápices de colores de madera

• Un juego de geometría

Sexto grado

• 4 cuadernos de cuadrícula chica tamaño profesional

• Un cuaderno de rayas tamaño profesional

• Lápiz, bicolor, bolígrafo, marcatextos, sacapuntas, goma para borrar y lápiz adhesivo

Tijeras de punta roma

• Una caja de lápices de colores de madera

• Un juego de geometría

La SEP explicó que estos materiales permitirán desarrollar las actividades escolares cotidianas y representan los insumos mínimos para el trabajo en el aula.

NIVEL SECUNDARIA

Para este nivel, se va a requerir un cuaderno para cada materia que se curse, por lo cual el docente determinará las características conforme a sus necesidades en el aula.

En el caso de educación preescolar, la Secretaría indicó que no existe una lista única de útiles escolares.

Materiales y útiles escolares para cada uno de los tres grados:

• Un cuaderno para cada una de las asignaturas.

• El tipo de cuaderno lo determinará cada docente

• Lápiz, bicolor, bolígrafo, marcatextos, sacapuntas, goma para borrar, tijeras y lápiz adhesivo

• Una caja de lápices de colores

• Un juego de geometría

PREESCOLAR TENDRÁ MATERIALES SEGÚN CADA PROYECTO

En el caso de preescolar, la Secretaría aclaró que no existe una lista única de útiles escolares para todo el país.

Los materiales serán definidos por las educadoras y educadores en coordinación con las familias, considerando las características de cada comunidad y los proyectos de aprendizaje que desarrollarán durante el ciclo escolar.

Entre los recursos que podrían solicitarse se encuentran papel, pinturas, pinceles, plastilina, brochas, pegamentos, tijeras y lápices de colores, dependiendo de las actividades planeadas para cada grupo.

NUEVA ESCUELA MEXICANA DA MAYOR AUTONOMÍA A LOS DOCENTES

La publicación también reafirma que la Nueva Escuela Mexicana permite al personal docente ejercer su autonomía profesional para adaptar las actividades conforme a las necesidades del grupo.

Esto significa que, si bien existe una lista base, cada escuela podrá solicitar materiales complementarios cuando exista una justificación pedagógica y siempre procurando no generar una carga económica adicional para las familias.

Con esta estrategia, la SEP busca facilitar la organización del Regreso a Clases 2026, garantizar condiciones de mayor equidad y permitir que el acceso a los materiales escolares no represente un obstáculo para el aprendizaje.

https://vanguardia.com.mx/informacion/como-y-cuando-descargar-la-boleta-de-calificacion-final-de-la-sep-del-ciclo-escolar-2025-2026-DC22201637

DATOS CURIOSOS

· Los libros de texto gratuitos seguirán entregándose sin costo en todas las escuelas públicas de educación básica.

· La lista publicada por la SEP es únicamente una guía de materiales mínimos y no obliga a adquirir marcas específicas.

· En preescolar no existe una lista nacional única, ya que los materiales dependen de los proyectos que desarrolle cada plantel.

· La Nueva Escuela Mexicana promueve el trabajo por proyectos, por lo que algunos materiales pueden variar entre escuelas incluso dentro del mismo grado escolar.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Regreso A Clases

Organizaciones


SEP

Carlos Martínez

Carlos Martínez

Especialista en periodismo en tiempo real, pronóstico del clima, tendencias, política nacional y contenido de utilidad.

Con 15 años de experiencia en medios digitales, actualmente es editor breaking en Vanguardia MX. Licenciado en Diseño Gráfico, egresado de la Escuela de Artes Plásticas de la UAdeC. En diseño editorial, ha realizado proyectos de revistas impresas y digitales sobre cultura, arte y educación.

Selección de los editores
En los últimos meses, las autoridades federales han reforzado la vigilancia sobre el agua, coincidiendo con el déficit que reportan los caudales en la localidad.

Coahuila: Clausuran 108 pozos ilegales de agua en siete años
Los delitos cometidos en internet alcanzaron a 143 mil usuarios, equivalente a poco más del 5 por ciento.

En Coahuila, padecen ciberdelitos hasta 143 mil usuarios de internet
La fiscal general de la República, Ernestina Godoy Ramos

Ruffo formaba parte de una red “colosal” de huachicol: Godoy
Necaxa reaccionó en la recta final y venció al Atlante en el Estadio Victoria durante el arranque del Apertura 2026.

¡Agónica remontada! Necaxa amarga de último minuto el regreso del Atlante a la Liga MX
Proceso. Antes de presentar la denuncia, Brenda Rivero difundió un video en el que narró la relación que, según su testimonio, mantuvo con Obregón cuando ella era adolescente.

Enfrenta Alfonso Obregón denuncia por presuntos delitos y acoso
Arrestan a Ernesto Ruffo Appel y Ricardo Thompson Navarro

Arrestan al empresario Ricardo Thompson Navarro, presuntamente, vinculado a caso de Ruffo Appel
El mensaje surge luego de la controversia generada por comentarios de Pedro Sola y anuncia nuevas acciones de sensibilización y colaboración con fundaciones dedicadas al rescate de animales.

Pati Chapoy se pronuncia sobre el bienestar animal en televisión nacional; TV Azteca reafirma su compromiso tras polémica
La presidenta pidió revisar posibles violaciones a derechos humanos, gestionar una reunión con la defensa y analizar la actuación del juez del caso Brenda Quevedo.

Sheinbaum anuncia tres compromisos para revisar el caso Wallace y el proceso de Brenda Quevedo