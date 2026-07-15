¿Cómo y cuándo descargar la boleta de calificación final de la SEP del ciclo escolar 2025-2026?

Ha concluido el ciclo escolar 2025-2026 y la Secretaría de Educación Pública (SEP) ha publicado el calendario para el próximo ciclo escolar, tras el receso vacacional. Sin embargo, en últimos días docentes de primaria y secundaria entregaron las boletas de calificaciones de los estudiantes para que padres, madres y tutores conozcan el desempeño final de sus hijos en sus clases. De acuerdo con el calendario de la SEP de ciclo que acaba de terminar, el 14 y 15 de julio se programó la entrega de boletas de calificaciones en las escuelas, pero en caso de no poder asistir o desees conocerlas más adelante sin buscar entre los papeles.

¿CÓMO CONSULTAR LAS CALIFICACIONES DE LA SEP EN INTERNET? Para consultar las calificaciones de tu hijo o hija de primaria y secundaria, debes seguir estos pasos: 1.- Entra a la plataforma del Sistema de Información y Gestión Educativa (Siged);

2.- Introducir la CURP del alumno o alumna

Si no tienes la Clave Única de Registro de Población (CURP) a la mano, así puedes consultarla en internet:

- Ingresa al sitio de consulta del Gobierno de México;

- Escribe los datos personales del menor como su nombre o nombres, primer apellido, segundo apellido, día de nacimiento, mes de nacimiento, año de nacimiento, sexo y estado donde fue registrado.

- Da clic en “Buscar”;

- Aparecerá los datos relacionados a la CURP y los datos del documento probatorio;

- Para obtener la CURP, tendrás que dar clic en “Descargar PDF” y se descargará en tu dispositivo el documento que necesitarás para consultar las clasificaciones (puedes imprimirlo o guardar en una carpeta en tu dispositivo).

3.- Seleccionar el ciclo escolar a consultar, en este caso 2025-2026;

4.- Descargar el documento en formato PDF e imprimir cuando gustes. En determinadas plataformas estatales también puede solicitarse la Clave del Centro de Trabajo (CCT) de la escuela, un dato que permite identificar el plantel donde está inscrito el estudiante y completar la consulta de la boleta SEP. ¿QUÉ DATOS INCLUYE LA BOLETA DE CALIFICACIONES? SEP confirmó que los documentos de evaluación para estudiante contiene datos personales del estudiante, como el nombre completo, CURP, grado escolar, grupo y los datos del plantel escolar donde el alumno o alumna se encuentran inscritos. También contiene elementos de seguridad para garantizar su validez y autenticidad como un código QR, sello digital de la SEP, firma electrónica de la autoridad educativa y un folio único. Además de lo que le interesa a los padres y madres de familia, las calificaciones del estudiante por campos formativos, eje articuladores y bimestres (periodos de evaluación).

CALENDARIO ESCOLAR 2026-2027 La Secretaría de Educación Pública (SEP) presentó el calendario escolar 2026-2027, documento que marca el desarrollo del próximo ciclo para estudiantes de preescolar, primaria y secundaria en escuelas públicas y particulares incorporadas al Sistema Educativo Nacional. El calendario ofrece una guía completa para familias, docentes y alumnos, ya que incluye el inicio y conclusión del ciclo escolar, los periodos vacacionales, los días de suspensión de actividades, las sesiones del Consejo Técnico Escolar (CTE) y las fechas destinadas a la entrega de calificaciones. De acuerdo con la autoridad educativa, el calendario cumple con lo establecido en la Ley General de Educación, que señala que cada ciclo escolar debe contemplar un mínimo de 185 días efectivos de clases y un máximo de 200 días, garantizando el cumplimiento del programa académico nacional.

Según el calendario difundido por la SEP, el regreso a las aulas será el 31 de agosto de 2026, fecha en la que concluirá el periodo vacacional de verano y comenzarán las actividades escolares en todo el país. Antes del inicio de clases, el personal docente contará con una semana adicional de actividades de organización y capacitación durante el mes de agosto, como parte de la preparación del nuevo ciclo escolar. El fin del ciclo escolar quedó programado para el 9 de julio de 2027, por lo que estudiantes y maestros desarrollarán sus actividades académicas durante poco más de diez meses, siguiendo la planeación establecida por la autoridad educativa.

ENTREGA DE CALIFICACIONES, VACACIONES, DÍAS DE DESCANSO Y CTE Uno de los apartados más consultados del calendario corresponde a los periodos vacacionales. Las vacaciones de invierno iniciarán el 21 de diciembre de 2026 y concluirán el 6 de enero de 2027, mientras que el receso de Semana Santa se llevará a cabo del 22 de marzo al 2 de abril de 2027. En cuanto a los días de descanso obligatorio, el calendario contempla las siguientes fechas: · 16 de septiembre de 2026, por el Día de la Independencia. · 2 de noviembre, por el Día de Muertos. · 16 de noviembre, en conmemoración de la Revolución Mexicana. · 25 de diciembre, por Navidad. · 1 de enero de 2027, por Año Nuevo. · 6 de enero, por el Día de Reyes. · 1 de febrero, por el aniversario de la Constitución Política. · 15 de marzo, en conmemoración del natalicio de Benito Juárez. · 5 de mayo, por la Batalla de Puebla. La SEP también confirmó que las sesiones ordinarias del Consejo Técnico Escolar (CTE) continuarán realizándose el último viernes de cada mes, por lo que en esas fechas se suspenderán las clases para los alumnos mientras el personal docente participa en actividades de planeación y evaluación.

El calendario también establece tres periodos oficiales para la entrega de calificaciones durante el ciclo escolar. La primera entrega está programada del 23 al 26 de noviembre de 2026; la segunda se realizará del 16 al 19 de marzo de 2027, mientras que la evaluación final tendrá lugar los días 8 y 9 de julio de 2027, prácticamente al cierre del ciclo.

Temas

estudiantes Escuelas Boletas

Localizaciones

México

Organizaciones

SEP

