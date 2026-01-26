Requisitos para Bodas Comunitarias 2026 en México

Organizar e invertir en una boda podría ser un gasto significativo para cualquiera. Por ello, para el mes de febrero, popularmente conocido por ser un lapso dedicado al amor y la amistad, el gobierno de la Ciudad de México dará servicios matrimoniales gratuitos.

El Gobierno de México, para el 14 de febrero, ha lanzado una convocatoria para bodas colectivas y gratuitas. Medios de información, como El Universal y Milenio, han destacado que dicha organización representa una estrategia de apoyo social para todas las comunidades mexicanas.

Por medio de las redes sociales, El Registro Social de la CDMX, se difundió la convocatoria para quienes estén interesados en bodas gratuitas; sin embargo, se debe resaltar que el evento sería colectivo y se necesitan cumplir con las respectivas condiciones.

REQUISITOS PARA BODA COLECTIVA 2026 EN MÉXICO

Antes de contraer matrimonio, la pareja deberá cursar y acreditar un curso prenupcial. La constancia deberá presentarse junto con los siguientes documentos:

*) Copia certificada del acta de nacimiento de ambas personas.

*) Comprobante de domicilio de la alcaldía, o municipio, donde se realizará la unión; original y copia.

*) Identificación oficial vigente de ambas personas; original y copia.

*) Certificado de registro de deudores alimentarios morosos.

En caso de que uno, o los dos, haya pasado por un divorcio, la pareja deberá presentar:

*) Acta de matrimonio con anotación de la sentencia de divorcio.

*) Copia de certificado de la sentencia y acta de divorcio.

En caso de que la persona sea viuda, o viudo, presentar:

*) Acta de matrimonio

*) Copia certificada del acta de defunción correspondiente