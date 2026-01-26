Requisitos para Bodas Comunitarias 2026 en México

/ 26 enero 2026
    Requisitos para Bodas Comunitarias 2026 en México
    1100 parejas contrajeron matrimonio civil en la explanada de Ciudad Nezahualcoyotl, como parte del programa Bodas Colectivas Gratuitas organizado por el ayuntamiento de Neza. FOTO: CUARTO OSCURO | Saúl López

El gobierno de México, como estrategia de apoyo social, ha convocado la opción de bodas colectivas y gratuitas, por el Registro Civil

Organizar e invertir en una boda podría ser un gasto significativo para cualquiera. Por ello, para el mes de febrero, popularmente conocido por ser un lapso dedicado al amor y la amistad, el gobierno de la Ciudad de México dará servicios matrimoniales gratuitos.

El Gobierno de México, para el 14 de febrero, ha lanzado una convocatoria para bodas colectivas y gratuitas. Medios de información, como El Universal y Milenio, han destacado que dicha organización representa una estrategia de apoyo social para todas las comunidades mexicanas.

Por medio de las redes sociales, El Registro Social de la CDMX, se difundió la convocatoria para quienes estén interesados en bodas gratuitas; sin embargo, se debe resaltar que el evento sería colectivo y se necesitan cumplir con las respectivas condiciones.

REQUISITOS PARA BODA COLECTIVA 2026 EN MÉXICO

Antes de contraer matrimonio, la pareja deberá cursar y acreditar un curso prenupcial. La constancia deberá presentarse junto con los siguientes documentos:

*) Copia certificada del acta de nacimiento de ambas personas.

*) Comprobante de domicilio de la alcaldía, o municipio, donde se realizará la unión; original y copia.

*) Identificación oficial vigente de ambas personas; original y copia.

*) Certificado de registro de deudores alimentarios morosos.

En caso de que uno, o los dos, haya pasado por un divorcio, la pareja deberá presentar:

*) Acta de matrimonio con anotación de la sentencia de divorcio.

*) Copia de certificado de la sentencia y acta de divorcio.

En caso de que la persona sea viuda, o viudo, presentar:

*) Acta de matrimonio

*) Copia certificada del acta de defunción correspondiente

REGISTRO CIVIL PARA BODAS COLECTIVAS Y GRATUITAS

Las parejas podrán cumplir con la convocatoria en la jurisdicción del Registro Civil que mejor se acomode a su ubicación. Se deberán llevar los documentos, previamente enlistados, y ambas partes deben acudir.

La recepción de documentos será en el lapso del 22 de enero, hasta el 6 de febrero, con horarios desde las 8 de la mañana hacia las 14 horas. La ceremonia colectiva, al igual que los horarios, aún no se han marcado por las autoridades del Registro Civil.

Aunque los medios han destacado que la actividad se tiene planificada en el Estado de México, y en la CDMX, el programa social de bodas colectivas también se ha implementado en ciudades metropolitanas, como Monterrey y Guadalajara.

Se recomienda acudir a las respectivas oficinas del Registro civil para las correspondientes indicaciones, en otras entidades de México. También se ha resaltado que los cupos son limitados.

