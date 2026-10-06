$!Requisitos para mexicanos que viajan a Egipto

Egipto se ha vuelto uno de los destinos favoritos de los mexicanos que buscan algo diferente. Algunos viajan una semana para ver lo esencial, y otros recorren Egipto completo en 12 días , de El Cairo al Mar Rojo. Sea cual sea tu plan, los requisitos de entrada son los mismos, y aquí te los explicamos paso a paso con información oficial actualizada. PASAPORTE: MÍNIMO 6 MESES DE VIGENCIA Tu pasaporte mexicano debe tener al menos 6 meses de vigencia contados desde tu fecha de llegada a Egipto. Por ejemplo, si llegas el 15 de marzo, tu pasaporte debe vencer después del 15 de septiembre. • Revisa que tenga al menos una página en blanco para los sellos migratorios. • Si está por vencer, renuévalo antes de comprar tus boletos de avión: la aerolínea puede negarte el abordaje. • Guarda una copia digital y una impresa, separadas del original. Si viajas con pasaporte diplomático u oficial, las reglas cambian: debes tramitar la visa en una embajada de Egipto antes de salir de México. VISA PARA EGIPTO: SÍ, LOS MEXICANOS LA NECESITAN Los mexicanos sí necesitan visa para entrar a Egipto, pero el trámite es sencillo. La visa de turista permite una sola entrada y una estancia de hasta 30 días.

Nuestra recomendación: tramita la e-Visa antes de viajar. Algunas aerolíneas piden ver la visa al documentar, y llegar con ella te ahorra filas en el aeropuerto de El Cairo. Usa solo el sitio oficial y evita páginas de terceros que cobran comisiones extra. Tres casos especiales: • Escala en Egipto sin salir del aeropuerto: no necesitas visa. • Solo vas al sur del Sinaí (Sharm el Sheikh, Dahab, Taba): puedes recibir un permiso gratuito de 15 días, válido solo en esa zona. • No te pases de los 30 días: quedarte más tiempo genera multas, y con más de 14 días vencidos no te dejarán salir sin pagarlas. Si necesitas más tiempo, solicita una extensión en la Dirección General de Inmigración en El Cairo.

VUELOS DESDE MÉXICO: SIEMPRE CON ESCALA No hay vuelos directos entre México y Egipto, así que tu viaje tendrá al menos una escala. Las rutas más comunes salen de la Ciudad de México o Cancún y conectan en Europa (Madrid, París, Frankfurt o Ámsterdam), en Estambul o en alguna ciudad del Golfo. • Calcula entre 18 y 24 horas de viaje en total, según la conexión.

• Elige escalas de al menos 2 horas para no perder tu segundo vuelo. • Si tu escala es en Europa, revisa antes de viajar si aplica algún registro electrónico nuevo para mexicanos en tránsito. • Lleva impreso tu boleto de regreso o de salida de Egipto: migración puede pedírtelo.

SALUD, VACUNAS Y SEGURO DE VIAJE Egipto no pide vacunas obligatorias a quienes viajan desde México. Desde junio de 2022 tampoco exige pruebas ni certificados de COVID-19. • Fiebre amarilla: solo te pedirán el certificado si vienes de un país con riesgo de esta enfermedad o si hiciste una escala de más de 12 horas en uno. Sin él, podrías pasar 6 días en cuarentena. • Seguro médico de viaje: no es obligatorio para entrar, pero la Embajada de México en Egipto lo recomienda ampliamente. Elige uno que cubra hospitalización y traslados. • Agua y comida: toma solo agua embotellada y lleva medicamento básico para el estómago. DINERO, ADUANA Y REGLAS QUE DEBES CONOCER Lleva dólares en efectivo y cámbialos a libras egipcias al llegar: los pesos mexicanos son muy difíciles de cambiar en Egipto. Las tarjetas de crédito se aceptan en hoteles y tiendas grandes. • No puedes entrar ni salir con más de 5,000 libras egipcias en efectivo. • No puedes ingresar más de 10,000 USD o su equivalente en otras monedas. • Para cambiar divisas en bancos y casas de cambio te pedirán el pasaporte. También hay reglas que sorprenden a muchos turistas: • Drones: están prohibidos sin permiso del Ministerio de Defensa y se confiscan en el aeropuerto. • Fotos: no fotografíes instalaciones militares, puentes ni el Canal de Suez. • Antigüedades y coral: su compra y exportación están prohibidas. Pide factura de cualquier souvenir que parezca antiguo. • Registro: Inscríbete gratis en el SIRME para que la SRE pueda contactarte en caso de emergencia. CUÁNTOS DÍAS NECESITAS Y CÓMO ARMAR TU ITINERARIO Con la visa de 30 días tienes tiempo de sobra, pero la mayoría de los mexicanos viaja entre 7 y 12 días. Por la distancia, vale la pena aprovechar el viaje al máximo. Si tienes una semana, lo esencial cabe bien: El Cairo y las Pirámides de Guiza, el Gran Museo Egipcio y un crucero de 3 o 4 noches entre Luxor y Asuán. Si quieres una referencia, revisa un itinerario de 7 días con crucero por el Nilo con guía en español, que te evita organizar traslados por tu cuenta. Si tienes casi dos semanas, puedes sumar Abu Simbel, Alejandría o unos días de playa en el Mar Rojo, como Sharm el Sheikh, sin prisas. Un consejo práctico: si tu itinerario incluye Sharm el Sheikh, viaja con la visa regular y no con el permiso gratuito del Sinaí, porque ese permiso no te sirve para el resto del país. Para el clima, los meses más cómodos van de octubre a abril. En verano, Luxor y Asuán superan con facilidad los 40 °C. PREGUNTAS FRECUENTES ¿Los mexicanos necesitan visa para Egipto? Sí. Puedes obtenerla al llegar al aeropuerto por 36 USD o tramitarla en línea en el sitio oficial antes de viajar. ¿Cuánto tiempo puedo quedarme en Egipto como turista? Hasta 30 días con una sola entrada. ¿Necesito vacunas para viajar a Egipto desde México? No hay vacunas obligatorias. Solo te pedirán la de fiebre amarilla si vienes de un país de riesgo o hiciste escala larga en uno. ¿Es obligatorio el seguro de viaje? No para entrar al país, pero es muy recomendable. ¿Puedo pagar con pesos mexicanos? No. Lleva dólares en efectivo y cámbialos a libras egipcias. ANTES DE DESPEGAR Viajar a Egipto desde México es más fácil de lo que parece: revisa tu pasaporte, tramita tu visa y contrata un buen seguro. Los requisitos pueden cambiar, así que confírmalos con tu aerolínea y con la Embajada de México en Egipto unas semanas antes de salir.

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