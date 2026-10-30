IP destaca desafíos de la industria automotriz en Coahuila

La parte geopolítica, la regulación fiscal, la seguridad vial y los bloqueos forman parte de los principales desafíos para mantener una cadena de suministro competitiva.

Lo anterior fue señalado durante el panel “La industria automotriz: ancla para la innovación logística de Coahuila”.

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En el evento organizado en el marco de la 11° Edición del Foro Mundial de Ciudades y Plataformas Logísticas participó el presidente del Comité de Cadena de Suministro del CIAC, Héctor Cantú, la profesora del Tecnológico Nacional de México, Pamela Torres y el líder de electro movilidad, Driven /Claut Innovation Center Nuevo León, Horacio Zamarripa, como moderadora estuvo la directora general del CIAC, Fabiola Aguilar.

Al habar de los desafíos para mantener una cadena de suministro competitiva, se destacó que cada vehículo tiene componentes de 3 ó 4 continentes, ante ello, los temas geopolíticos, las guerras, los puertos y las rutas marítimas hacen que constantemente esté cambiando la forma y cómo se traen y esto genera un costos adicionales.

A ello, se suma que la parte regulatoria fiscal es muy compleja y constantemente hay cambios en el tema de aranceles, lo que hace muy difícil importar las mercancías a México y exportarlas a Estados Unidos, aquí el problema es que muchas veces se notifica con poco tiempo de anticipación para poder reaccionar, además de saber cuántos impuestos se tienen que pagar para las diferentes mercancías que se importan.

Otro desafío es el tema de la inseguridad en carreteras, aunque en el caso de Coahuila es otra la situación, se resaltó que el foco de atención está en los siniestros, donde cada vez hay más accidentes y son más continuos, lo que aumenta también los costos para traerlos a tiempo porque hay que buscar otras rutas.

También se comentó que otro desafío son los bloqueos o protestas, es algo que se vive muy seguido, por ello, hay que reaccionar muy rápido para anticipar estas situaciones y que la mercancía llegue a su destino.

Asimismo, otro desafío es que se tiene un mercado de autopartes muy detallado y muy complejo donde los automóviles tienen muchas variaciones y muchas partes, y los riesgos es que puede haber un cambio en la demanda teniendo tantos componentes.

TRANSPORTE DE CARGA

A través de un estudio que se hizo sobre el autotransporte de carga, con enfoque en Estados Unidos y que incluye 13 variables de carácter político, económico, social, tecnológico, legal y ambiental; Se destaca que los desafíos que presentan son estructurales y no temporales.

Los desafíos en Estados Unidos y que son muy similares a México, resaltan la falta de operadores, la preocupación hacía la descarbonización de las flotillas y derivado de ella, así como la búsqueda de combustibles alternos o energías renovables o energías alternas.