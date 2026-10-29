Invitan a ver ‘Las brujas’, una obra de teatro inmersiva que llega desde Monterrey

La compañía regiomontana La Cuerva Producciones trae a la capital coahuilense este montaje que también fusiona el teatro con las artes circenses y que es producto de un laboratorio donde las mujeres participantes construyeron “una pieza basándose en alguna bruja de la cultura popular y en su propia historia de vida”.

“ Las brujas” es un performance inmersivo que ha impactado a su público desde que nació en 2025. En este proyecto cada función es únicas, pues sus intérpretes se adaptan a su audiencia y así ocurrirá también este viernes 30 de octubre en Saltillo.

“La puesta en escena es un recorrido inmersivo que mezcla performance, artes circenses, testimonios y archivos en el que las brujas nos permiten conocer algo sobre ellas. Cada bruja nos invita a su historia que se parece mucho a la de todas, ellas nos recuerdan de dónde venimos y lo que hemos atravesado las mujeres como colectivo”, explicó a VANGUARDIA Talina Garler, directora del montaje.

La propuesta cuenta con la participación de las actrices Sinaí Sánchez, Cinthia de León, Ivanna Tamez, Violeta Temporal, Xitalli Treviño Cast como asesora de performance y actriz, y Natalia Nayelli Ochoa Valles como asistente de dirección y guía del recorrido.

“Las brujas” se presentará este viernes 30 a las 19:00 y 21:00 horas en Biosfera, un nuevo espacio holístico ubicado en la calle Ignacio Allende 1694 en Residencia Los Pinos. El cupo es limitado y las reservaciones se pueden hacer vía WhatsApp al 81 2382 9200 o mediante las redes sociales de La Cuerva Producciones. El acceso general tiene un costo de 550 pesos o dos por mil pesos.