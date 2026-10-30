Viven como rey, asegura proveedor del INE en audios; les puso casas a los hijos de Taddei

CDMX.- El proveedor de material electoral José Alfredo Hernández Casillas, quien es investigado por la UIF por prácticas fraudulentas en las contrataciones con organismos electorales, puso una mansión y un departamento al sur de la Ciudad de México a los hijos de Guadalupe Taddei, expresidenta del INE. La funcionaria dejó el cargo a principios de la semana tras revelarse anomalías en contratos electorales y su relación personal con el proveedor José Alfredo Hernández Casillas, de las empresas Corporativo Zeg, Cajas Graf y Tol Producciones.

“Los dos hijos tienen casa gracias a esto, los dos”, se escucha decir a Hernández Casillas en un audio difundido por Latinus, “uno se fue a Europa y el otro cabrón vive como rey, porque hubieron facturas de 6 millones de pesos”. OPERACIONES INMOBILIARIAS EN FAVOR DE HIJOS DE TADDEI Documentos públicos y videos difundidos por ese medio vinculan al proveedor Hernández Casillas con las operaciones inmobiliarias en favor de los hijos de Taddei: Jorge Francisco y León Fernando Piñeda Taddei. El primer inmueble es una residencia ubicada en Lluvia 228, Jardines del Pedregal, una casa a nombre de la inmobiliaria “Arrendando por ti”, con un valor cercano a los 50 millones de pesos, con 700 metros cuadrados de construcción.

El otro es un departamento de 338 metros cuadrados localizado en Alborada 8, Parques del Pedregal, que tiene como dueño a la empresa propiedades Barragán. La adquisición de ambas propiedades, la primera en 2025, y la segunda en 2026, fue registrada en la misma notaría de la Ciudad de México, indicó Latinus.