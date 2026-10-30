Viven como rey, asegura proveedor del INE en audios; les puso casas a los hijos de Taddei

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    Viven como rey, asegura proveedor del INE en audios; les puso casas a los hijos de Taddei
    “Los dos hijos tienen casa gracias a esto, los dos”, se escucha decir a Hernández Casillas en un audio difundido por Latinus. Cuartoscuro

Alfredo Hernández Casillas les habría puesto una mansión y un departamento al sur de CDMX a los hijos de Guadalupe Taddei

CDMX.- El proveedor de material electoral José Alfredo Hernández Casillas, quien es investigado por la UIF por prácticas fraudulentas en las contrataciones con organismos electorales, puso una mansión y un departamento al sur de la Ciudad de México a los hijos de Guadalupe Taddei, expresidenta del INE.

La funcionaria dejó el cargo a principios de la semana tras revelarse anomalías en contratos electorales y su relación personal con el proveedor José Alfredo Hernández Casillas, de las empresas Corporativo Zeg, Cajas Graf y Tol Producciones.

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“Los dos hijos tienen casa gracias a esto, los dos”, se escucha decir a Hernández Casillas en un audio difundido por Latinus, “uno se fue a Europa y el otro cabrón vive como rey, porque hubieron facturas de 6 millones de pesos”.

OPERACIONES INMOBILIARIAS EN FAVOR DE HIJOS DE TADDEI

Documentos públicos y videos difundidos por ese medio vinculan al proveedor Hernández Casillas con las operaciones inmobiliarias en favor de los hijos de Taddei: Jorge Francisco y León Fernando Piñeda Taddei.

El primer inmueble es una residencia ubicada en Lluvia 228, Jardines del Pedregal, una casa a nombre de la inmobiliaria “Arrendando por ti”, con un valor cercano a los 50 millones de pesos, con 700 metros cuadrados de construcción.

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El otro es un departamento de 338 metros cuadrados localizado en Alborada 8, Parques del Pedregal, que tiene como dueño a la empresa propiedades Barragán.

La adquisición de ambas propiedades, la primera en 2025, y la segunda en 2026, fue registrada en la misma notaría de la Ciudad de México, indicó Latinus.

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