Alcanza 95% de avance el Sistema Vial Abastos-Independencia en Torreón (video)

TORREÓN, COAH.- A mediados de noviembre se prevé concluir el Sistema Vial Abastos-Independencia, obra que supera el 95 por ciento de avance y que sufrió retrasos en la pavimentación debido a las lluvias recientes, informó el director de Obras Públicas de Torreón, Juan Adolfo von Bertrab. El funcionario explicó que los carriles laterales ya están abiertos al tránsito. En las áreas restantes se trabaja en la colocación de la carpeta asfáltica y, una vez que el clima lo permita, se requerirán alrededor de dos semanas para resolver los detalles de señalización y los trabajos de concreto.

La ejecución del proyecto corresponde a la Secretaría de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Movilidad (SIDUM) del Gobierno estatal, mientras que el Ayuntamiento se encarga de las tareas de coordinación y apoyo para el desarrollo de los trabajos. EVALUARÁN EL TRÁNSITO TRAS LA APERTURA Con la apertura del sistema vial, dará inicio una etapa de evaluación del tránsito. Antes de la construcción, por ese crucero circulaban aproximadamente 92 mil vehículos, cifra que servirá como referencia para los aforos que se realizarán y así identificar hacia dónde se dirigen los automovilistas y cuáles son los recorridos de mayor demanda.

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Entre las medidas previstas está modificar los tiempos de los semáforos de la avenida Washington para ampliar el paso de los vehículos que se dirigen hacia Independencia. Sin embargo, von Bertrab aclaró que el cambio no será inmediato, pues dependerá del comportamiento de los flujos una vez que el sistema entre en operación. También se contemplan adecuaciones en camellones y algunas banquetas después de la puesta en funcionamiento, con el fin de determinar si estas intervenciones son suficientes o si hacen falta modificaciones adicionales para mejorar el tránsito en la zona.