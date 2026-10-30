Alcanza 95% de avance el Sistema Vial Abastos-Independencia en Torreón (video)

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    Alcanza 95% de avance el Sistema Vial Abastos-Independencia en Torreón (video)
    Representación del nuevo distribuidor vial, donde se aprecian los carriles deprimidos y laterales que conectarán la zona de Abastos con Independencia. CORTESÍA

Las lluvias retrasaron la pavimentación, pero los carriles laterales ya operan; tras la apertura se realizarán aforos para ajustar los tiempos de los semáforos en Washington

TORREÓN, COAH.- A mediados de noviembre se prevé concluir el Sistema Vial Abastos-Independencia, obra que supera el 95 por ciento de avance y que sufrió retrasos en la pavimentación debido a las lluvias recientes, informó el director de Obras Públicas de Torreón, Juan Adolfo von Bertrab.

El funcionario explicó que los carriles laterales ya están abiertos al tránsito. En las áreas restantes se trabaja en la colocación de la carpeta asfáltica y, una vez que el clima lo permita, se requerirán alrededor de dos semanas para resolver los detalles de señalización y los trabajos de concreto.

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La ejecución del proyecto corresponde a la Secretaría de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Movilidad (SIDUM) del Gobierno estatal, mientras que el Ayuntamiento se encarga de las tareas de coordinación y apoyo para el desarrollo de los trabajos.

EVALUARÁN EL TRÁNSITO TRAS LA APERTURA

Con la apertura del sistema vial, dará inicio una etapa de evaluación del tránsito. Antes de la construcción, por ese crucero circulaban aproximadamente 92 mil vehículos, cifra que servirá como referencia para los aforos que se realizarán y así identificar hacia dónde se dirigen los automovilistas y cuáles son los recorridos de mayor demanda.

Entre las medidas previstas está modificar los tiempos de los semáforos de la avenida Washington para ampliar el paso de los vehículos que se dirigen hacia Independencia. Sin embargo, von Bertrab aclaró que el cambio no será inmediato, pues dependerá del comportamiento de los flujos una vez que el sistema entre en operación.

También se contemplan adecuaciones en camellones y algunas banquetas después de la puesta en funcionamiento, con el fin de determinar si estas intervenciones son suficientes o si hacen falta modificaciones adicionales para mejorar el tránsito en la zona.

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Sandra G. Gómez

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

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