¿La veremos como La Llorona? Sarah Paulson se apunta al terror mexicano

Hace unos días, la serie ‘Todo Vale’ llegó a la Ciudad de México y, entre sus protagonistas, se encuentra Sarah Paulson, una de las actrices más queridas por la audiencia joven. Por ello, durante su estancia en el país, encabezó un evento de Disney+ México. La actriz estadounidense, ícono de la serie ‘American Horror Story’ (AHS), presentó en la Ciudad de México la decimotercera temporada de la producción creada por Ryan Murphy y Brad Falchuk, justo durante el estreno del último capítulo y en vísperas de la festividad de Halloween. Paulson, conocida por su amplio rango actoral, fue cuestionada durante la alfombra roja del evento con fans sobre si estaría dispuesta a dar vida a personajes de la cultura mexicana relacionados con el terror y el suspenso, como ‘La Llorona’, propuesta que la emocionó “Me encantaría interpretarla, pero mi español es horrible, tendría que practicar”, dijo la estrella.

¿QUÉ HIZO SARAH PAULSON EN MÉXICO? Luego de ausentarse durante cuatro años y dos temporadas de la serie de Ryan Murphy, Sarah regresó para interpretar a ‘Cordelia Goode’ en la decimotercera temporada del programa de terror, ya consagrado en el entretenimiento televisivo. De igual forma, habló sobre si consideraba justa una versión del programa con historias mexicanas. “Eso es algo que debería suceder, pienso que podría ser algo global. American Horror Story no debería ser exclusiva de Estados Unidos, aunque creo que eso lo deberían decidir los mexicanos. Ellos podrían construir mejor sus personajes, sería maravilloso”, afirmó la protagonista de ‘Glass’. La pregunta llega luego de que, apenas hace unos días, Murphy confirmara la renovación de la serie para una decimocuarta temporada, la cual estaría encaminada a abordar historias inspiradas en leyendas y mitos más allá de Estados Unidos.

FAN DE LA CULTURA MEXICANA Paulson asistió al encuentro con sus fanáticos haciendo alusión al Día de Muertos a través de su atuendo, al portar una corona de flores de cempasúchil. Durante la charla con el creador de contenido Héctor Trejo, ‘El Bully’, aseguró que es más aficionada al Día de Muertos que a Halloween, debido al trasfondo de la celebración. “A mí no me interesa Halloween, pero sí me importa mucho el Día de Muertos. Porque representa algo mucho más profundo y enriquecedor de lo que tradicionalmente pasa con nosotros. Porque se trata de rendir homenaje, mostrar respeto y conectar con las personas que has perdido, y hay algo tan hermoso en eso que debería ser celebrado de esa manera. Para mí, ese es el único ‘Halloween’ que me interesa”, dijo la intérprete de ‘Lana Winters’.

Aprovechó el escenario de la celebración denominada ‘Huluween’, organizada por Disney+, para criticar las redes sociales y señalar cómo la falta de empatía puede causar un daño mayor. “Ponemos algo afuera en el mundo para ti (seguidores) y no tiene que gustarte, pero esa no es una razón para destrozarlo y decidir que no vale la pena. Pienso que vivimos en un mundo que nos exige ser hipercríticos, cuando lo que hace falta es gentileza”, añadió Paulson.

SU REINADO CON ‘AHS’ A lo largo de las trece temporadas de ‘AHS’, Paulson se ha convertido en uno de los rostros más emblemáticos de la serie estadounidense, en la que ha participado en todas las entregas, salvo en la novena, titulada ‘1984’; la undécima, ‘NYC’, y la duodécima, ‘Delicate’, protagonizada por su compañera de ‘Todo Vale’, Kim Kardashian. La intérprete, junto a Evan Peters, Lily Rabe, Frances Conroy y Jessica Lange, ha dado vida a algunos de los personajes más icónicos de este universo, estrenado en 2011 y galardonado con múltiples premios Emmy por su oscura y retorcida representación de la sociedad.

En esta nueva entrega, marcada por la triscaidecafobia (miedo al número 13) de ‘Ben DeSoto’ (Joey Pollari), Murphy y Falchuk reúnen a los miembros de su mítico elenco para envolver al público en historias tenebrosas y disparatadas.

Entre ellas destacan el sacrificio y lanzamiento al infierno de la ex primera ministra británica Margaret Thatcher, interpretada por Lange, así como el cruce de múltiples personajes de otras temporadas, entre los que destacan los interpretados por Paulson, quien ha encarnado a varios de ellos: Sally McKenna (‘Hotel’), Cordelia Goode (‘Coven’) y la periodista Lana Winters (‘Asylum’), el papel más entrañable para la actriz. (Con información de EFE)