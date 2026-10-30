Alejandro ‘Wero’ Díaz, el mexicano que la está rompiendo en la Canadian Premier League

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    Alejandro ‘Wero’ Díaz, el mexicano que la está rompiendo en la Canadian Premier League
    Alejandro encontró en Canadá una etapa fundamental de su carrera, teniendo una actuación más que destacada. FOTO: NORTHERN TRIBUNE

El ex delantero del América superó la marca histórica de anotaciones en el futbol canadiense y se convirtió en el máximo goleador de la competición

El futbol mexicano tiene un representante que sigue dejando huella en el extranjero. Alejandro “Wero” Díaz alcanzó un logro histórico al convertirse en el máximo goleador de todos los tiempos de la Canadian Premier League, luego de superar las 46 anotaciones que marcaban la anterior referencia de la competición.

El atacante, actualmente con Pacific FC, encontró en el futbol canadiense el escenario ideal para consolidar su carrera y convertirse en uno de los delanteros más importantes de la historia del campeonato. Su registro goleador ha seguido creciendo desde su llegada en 2020 y lo coloca por encima de otros referentes de la liga.

Díaz tuvo una primera etapa destacada con Pacific FC, donde disputó 62 encuentros, consiguió 31 goles y repartió nueve asistencias. En 2021 fue protagonista de la conquista del primer campeonato de la Canadian Premier League para la institución, mientras que en 2022 obtuvo la Bota de Oro tras marcar 13 tantos en apenas 18 partidos.

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Con su nuevo registro, el mexicano dejó atrás a los anteriores referentes de la competición. Entre sus perseguidores aparecen Terran Campbell, con 49 goles, y Tobias Warschewski, con 47, quienes ocupan los siguientes puestos de la clasificación histórica.

DE COAPA A CONQUISTAR EL FUTBOL CANADIENSE

La historia del “Wero” comenzó en las categorías inferiores del Club América, donde se formó como futbolista y logró dar el salto al profesionalismo. Posteriormente defendió las camisetas de Necaxa, Atlas y Zacatepec, en busca de la continuidad que le permitiera explotar sus condiciones ofensivas.

En 2022 llegó una oportunidad en Europa con el Sogndal de Noruega, después de destacar con Pacific FC. Más adelante regresó a Canadá para incorporarse al Vancouver FC, antes de volver al equipo de la isla en julio de 2025.

Su regreso representó una nueva oportunidad para ampliar su legado. En octubre de 2026 alcanzó las 100 apariciones con Pacific FC, una institución donde se ha convertido en uno de los futbolistas más representativos.

Con este nuevo reconocimiento, Alejandro Díaz confirma que encontró en Canadá una etapa fundamental de su carrera. El examericanista pasó de ser una promesa formada en Coapa a convertirse en el máximo goleador histórico de una liga, demostrando que la perseverancia también puede abrir caminos importantes fuera de la Liga MX.

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Pascual Escandón

Pascual Escandón

Periodista potosino radicado en Saltillo Coahuila, con una experiencia de más de 20 años en medios impresos y la web, como reportero y editor.

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