¡Saca el suéter! HOY inicia el otoño 2026 en Monterrey, Saltillo y México: ¿A qué hora empieza?

Una nueva temporada del año comenzará este 22 de septiembre, se trata del equinoccio de otoño del 2026. Este día está marcado como unos de los momentos en los que el día y la noche parecen durar exactamente lo mismo al tener 12 horas de luz y 12 horas de oscuridad. Durante este periodo, los días serán más cortos, con noches más largas, ‘de aquí’ hasta que concluya el invierno y dé paso a la primavera. En México se disfrutarán de temperaturas más frescas, atardeceres más tempranos y cielos despejados.

¿A QUÉ HORA COMIENZA EL OTOÑO? El equinoccio de otoño ocurrirá este 22 de septiembre de 2026 a las 18:05 horas tiempo de México, marcando el inicio del astronómico del otoño en el hemisferio norte, de acuerdo con el Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica (INAOE). El equinoccio es el momento es que la Tierra ocurre en una posición específica respecto al Sol y cruza el plano del ecuador terrestre, por lo que el Sol pasa de la parte norte a la parte sur del ecuador celeste. Por lo que el fenómeno marca el cambio del verano al otoño en el hemisferio norte, mientras que en el hemisferio sur comienza la primavera.

¿QUÉ ES EL EQUINOCCIO DE OTOÑO? Este fenómeno marca el inicio oficial del otoño en el hemisferio norte, dando la oportunidad de observar uno de los momentos más importantes entre la Tierra y el Sol. Un fenómeno astronómico en el que el día dura las mismas horas que la noche debido a que el Sol se alinea con el Ecuador de la Tierra, la línea imaginaria justo en el centro del planeta y que divide el norte con el sur. Suele ocurrir entre el 22 y 23 de septiembre, pero la fecha exacta suele variar unos días debido a la diferencia entre el año solar y el calendario gregoriano, el cual se ajusta a la duración del año, incluyendo el día adicional cada cuatro años (año bisiesto).

CLAVE PARA CULTURAS En el caso de México, el equinoccio de otoño tiene gran relevancia en zonas arqueológicas como Chichén Itzá, lugar donde se podrá disfrutar el fenómeno de luz y sombra en el Templo de Kukulkán. En ese espacio arqueológico emblemático del país los visitantes podrán observar la famosa “serpiente emplumada” descendiendo por las escaleras de la pirámide. El equinoccio de otoño, va más allá de un espectáculo astronómico pues debido a su importancia también ha sido un evento crucial en la historia de diversas culturas alrededor del mundo. Durante este fenómeno astronómico, los rayos solares caen sobre el ecuador terrestre, provocando una distribución casi equitativa de luz y oscuridad en todo el mundo. Este equilibrio se le denomina “equinoccio”, que significa en latín “noche igual”. A pesar de esto, los factores que influyen para que exista una desigualdad entre Sol y Tierra, son la refracción de la luz en la atmósfera y el tamaño aparente del Sol. El otoño climatológico o meteorológico no inicia a la par del equinoccio, sino que sucede previo, el primer día del mes de septiembre y concluye el 30 de noviembre.

Así que ya lo sabes, este 22 de septiembre puedes contemplar el equinoccio, este evento astronómico nos recuerda que el mundo forma parte de un complejo sistema cósmico, donde cada movimiento celeste impacta en la vida de los humanos. Cabe destacar que otra de las particularidades de la fecha es que el día del equinoccio, el Sol sale exactamente por el este y se oculta por el oeste, una sincronía que ocurre pocas veces al año.

Temas

Clima Otoño

Localizaciones

Monterrey Saltillo México

Organizaciones

UNAM

