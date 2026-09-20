El arte de vestir el hogar: claves para transformar tu casa este otoño

La llegada del otoño trae consigo una bajada constante de las temperaturas, días más cortos y una clara invitación a pasar mucho más tiempo dentro de casa. Esta época del año marca un punto de inflexión en nuestra rutina, transformando la vivienda en nuestro refugio principal contra el viento y la humedad exterior. Por ello, adaptar los interiores a la nueva estación no es solo una cuestión estética, sino una estrategia clave para cultivar el bienestar físico y mental durante los meses más fríos. Renovar la decoración de la vivienda para recibir al otoño no requiere de grandes reformas ni de presupuestos desorbitados. La clave de esta temporada radica en conectar los espacios interiores con la paleta de colores de la naturaleza exterior: tonos terracota, mostaza, verde oliva y marrones profundos.

VMÁS te invita a explorar cómo textiles cotidianos como cortinas, cojines y manteles, sumados a una cuidada selección de detalles decorativos, se convierten en los mejores aliados para vestir tu espacio. Descubre cómo equilibrar la funcionalidad con las tendencias de moda de esta temporada para lograr un hogar envolvente, cómodo y con estilo. EL ARTE DEL VOLUMEN EN EL SALÓN: COJINES Y COBIJAS El sofá es el punto focal de cualquier sala de estar y el lugar donde se libra la primera batalla contra el frío. Durante esta temporada, el truco está en jugar con la superposición de capas y el contraste de texturas. Sustituye las fundas ligeras de lino invernal por materiales con mayor peso visual y corporal: el terciopelo, la pana fina, el paño de lana y los tejidos de punto grueso. Combina cojines en tonos lisos de color teja y amarillo mostaza con estampados sutiles de cuadros ingleses o motivos botánicos secos. No olvides añadir un par de mantas casualmente dobladas sobre los reposabrazos; además de su utilidad práctica para las tardes de lectura, aportan volumen y un confort visual instantáneo.

VESTIR LAS VENTANAS: CORTINAS QUE ATRAPAN EL CALOR Con la reducción de las horas de luz natural, las cortinas adquieren un doble protagonismo: filtrar con elegancia la luz tenue del otoño y servir como barrera térmica. Es el momento perfecto para retirar visillos ultraligeros y apostar por caídas de telas más estructuradas. Los tonos neutros cálidos —como el beige tostado, el arena o el gris visón— funcionan muy bien para no restar luminosidad a la estancia. Si buscas un toque más dramático y elegante, las cortinas en verde musgo o caldera añaden profundidad a las paredes. Para mantener el equilibrio, deja que la cortina toque ligeramente el suelo, creando un pliegue rico que acentúe la sensación de abrigo. LA MESA OTOÑADORA: MANTELES Y VAJILLA PARA COMPARTIR El comedor se transforma en el centro de las reuniones familiares y los desayunos pausados de fin de semana. Vestir la mesa en otoño pasa por recuperar el gusto por los materiales nobles y las texturas orgánicas. Un mantel base de lino lavado en tono crudo o crema sirve como lienzo perfecto para superponer caminos de mesa en tonos café o terracota.

Puedes complementar el montaje con centros de mesa naturales elaborados con piñas, ramas secas de eucalipto, espigas o pequeñas calabazas decorativas, evitando siempre recargar la superficie para permitir una conversación fluida. ILUMINACIÓN Y AROMA: EL TOQUE FINAL DE AMBIENTE Ningún cambio decorativo está completo sin atender a los sentidos intangibles. La luz en otoño debe ser cálida, tamizada y distribuida en varios puntos bajos de la habitación en lugar de depender de una única lámpara de techo. Coloca lámparas de sobremesa con pantallas de tela o rafia y distribuye portavelas de vidrio ahumado en estantes y mesas auxiliares.