Registro de Credencial Servicio Universal de Salud: Apellidos que se inscriben del 10 al 15 de agosto

La Secretaría de Bienestar continúa con el registro para obtener la Credencial del Servicio Universal de Salud, un documento que será indispensable a partir de 2027 para acceder a servicios médicos gratuitos en instituciones públicas. Del 10 al 15 de agosto de 2026, corresponde realizar el trámite a las personas cuyos apellidos paternos inician con determinadas letras, de acuerdo con el calendario oficial. Desde el 27 de mayo hasta el 14 de noviembre, el Gobierno de México abrió el registro de hombres y mujeres para el programa social de Servicio Universal de Salud. En caso de querer formar parte del programa, te contamos todo lo que necesitas llevar a los módulos para inscribirse al apoyo de la Secretaría del Bienestar. La nueva credencial funcionará como identificación oficial dentro del sistema público de salud y permitirá a los usuarios recibir atención médica en distintas instituciones gubernamentales bajo un modelo homologado.

¿QUIENES SE PUEDEN REGISTRAR DEL 10 AL 15 DE AGOSTO? Pese a que abarca un gran rango de edad entre hombres y mujeres es importante indicar que los interesados deberán formar parte de la Pensión Bienestar de Discapacidad o ser derechohabientes de la Pensión para Adultos Mayores en las capitales de 24 entidades del país donde el servicio de salud está federalizado. Mientras que las personas con discapacidad menores de 18 años acompañados de madre, padre o tutor serán credencializados. El registro se realiza de acuerdo con la letra del primer apellido de las y los derechohabientes, bajo el siguiente calendario: La primera y tercera semana, así como la segunda y cuarta semana, de cada mes hasta el 14 de noviembre, corresponde a las letras. El proceso de inscripción se realiza mediante un calendario rotativo basado en la primera letra del apellido paterno. Durante la semana del 10 al 15 de agosto, el registro corresponde a las siguientes iniciales: - Lunes 10 de agosto: Letra M; - Martes 11 de agosto: Letras N, Ñ, O, P, Q; - Miércoles 12 de agosto: Letra R; - Jueves 13 de agosto: Letras S, T, U; - Viernes 14 de agosto: Letras V, W, X, Y, Z; - Sábado 15 de agosto: Rezagados (M, N, Ñ, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z). El trámite es gratuito y debe realizarse de manera presencial en los Módulos Bienestar, con atención de lunes a sábado, en un horario de 9:00 a 18:00 horas.

Para la siguiente semana, del 17 al 22 de agosto, este sería el calendario de registro: - Lunes 17 de agosto: Letra M; - Martes 18 de agosto: Letras N, Ñ, O, P, Q; - Miércoles 19 de agosto: Letra R; - Jueves 20 de agosto: Letras S, T, U; - Viernes 21 de agosto: Letras V, W, X, Y, Z; - Sábado 22 de agosto: Rezagados (M, N, Ñ, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z). ¿QUIÉNES PUEDEN TRAMITAR LA CREDENCIAL? En esta etapa, la convocatoria está dirigida principalmente a: 1. Adultos mayores de 65 años inscritos en la Pensión para el Bienestar. 2. Personas beneficiarias de la Pensión para Personas con Discapacidad Permanente. 3. Menores con discapacidad, siempre que acudan acompañados por su madre, padre o tutor legal. 4. Hombres y mujeres de entre 30 y 64 años que cumplan con los requisitos establecidos por las autoridades.

¿CÓMO INSCRIBIRME AL SERVICIO UNIVERSAL DE SALUD? De acuerdo con Leticia Ramírez Amaya, secretaria de Bienestar, se instalaron dos mil 136 módulos que prestan atención de lunes a sábado de 9:00 am a 18:00 pm. Para saber cuál es el módulo más cerca a tu domicilio deberás entras a la página de la Secretaría de Bienestar y ubicar el banner de “Credencial Servicio Universal de Salud”. Cabe destacar que se estará realizando únicamente en 24 ciudades de México que cuenten con el convenio IMSS-Bienestar:

- Mexicali, Baja California; - La Paz, Baja California Sur; - Campeche, Campeche; - Colima, Colima; - Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; - Ciudad de México (16 Alcaldías); - Chilpancingo, Guerrero; - Pachuca, Hidalgo; - Toluca, Estado de México; - Morelia, Michoacán; - Cuernavaca, Morelos; - Tepic, Nayarit; - Oaxaca, Oaxaca; - Puebla, Puebla; - Chetumal, Quintana Roo; - San Luis Potosí, San Luis Potosí; - Culiacán, Sinaloa; - Hermosillo, Sonora; - Villahermosa, Tabasco; - Cd. Victoria, Tamaulipas; - Tlaxcala, Tlaxcala; - Xalapa, Veracruz; - Mérida, Yucatán; - Zacatecas, Zacatecas.

DOCUMENTOS NECESARIOS PARA EL REGISTRO Las personas interesadas deberán presentar la siguiente documentación: - Identificación oficial con fotografía (pasaporte, credencial para votar, cédula profesional, credencial del INAPAM, cartilla del Servicio Militar Nacional, constancia de identidad con fotografía expedida por autoridad federal, estatal o municipal); - CURP certificada de reciente impresión; - Comprobante de domicilio (no mayor a 6 meses, agua, luz, predial, pago de servicio); - Teléfono de contacto. Durante el registro, el personal capturará los datos del solicitante, tomará una fotografía, registrará las huellas dactilares y solicitará la firma del consentimiento para el tratamiento de datos personales. Posteriormente, la fecha para recoger la credencial será notificada mediante llamada telefónica o mensaje SMS desde el número 079.

¿PARA QUÉ SERVIRÁ LA CREDENCIAL DEL SERVICIO UNIVERSAL DE SALUD? De acuerdo con la Secretaría de Bienestar, este documento permitirá que, a partir del 1 de enero de 2027, las personas registradas puedan acceder a consultas médicas, hospitalización y tratamientos en instituciones como el IMSS, ISSSTE, IMSS-Bienestar y los servicios de salud de Pemex, conforme a la disponibilidad de cada sistema. Además, contará con una versión digital disponible en la App MX, donde los usuarios podrán consultar su expediente clínico, recetas electrónicas, citas médicas e información relevante sobre su atención. Las autoridades informaron que el registro permanecerá abierto hasta el 14 de noviembre de 2026, por lo que las personas interesadas podrán acudir al módulo correspondiente dentro del periodo establecido para completar el trámite.

¿QUÉ SERVICIOS CUBRIRÁ EL SERVICIO UNIVERSAL DE SALUD EN 2027? La operación completa del Servicio Universal de Salud comenzará el 1 de enero de 2027. En su primera etapa, se garantizarán estos servicios:

• Atención universal a urgencias y continuidad de hospitalización. • Atención a embarazos de alto riesgo y partos de emergencia. • Código infarto con servicios de hemodinamia. • Código cerebro para eventos cerebrovasculares. • Atención y diagnóstico para cáncer de mama. • Continuidad de tratamientos en padecimientos de insuficiencia renal, cáncer y trasplantes. • Vacunación del Plan Universal de Vacunación. • Consultas de atención primaria para prevención y padecimientos agudos con prescripción de medicamentos.

En la segunda mitad de ese mismo año se avanzará en el intercambio de servicios especializados como laboratorio, imagen y radioterapia. En 2028 se incluirá el surtido de medicamentos, consultas externas de especialidad y hospitalización referenciada, así como el primer nivel de atención parapadecimientos como diabetes, hipertensión y cáncer.