Promedia México 38 casos de sustracción de menores todos los días

El más reciente informe de incidencia delictiva publicado por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) arroja que entre enero y junio se abrieron en México 6 mil 906 carpetas de investigación por el citado delito.

Durante los primeros seis meses de 2026, el País promedió 38 casos de retención o sustracción de menores, uno de los delitos que le imputan al expolicía estadounidense Chad “N” tras hechos en Saltillo en los que tres personas murieron.

Lo anterior implica un promedio de 38.1 casos diarios, de acuerdo con cifras que las fiscalías locales reportan ante la autoridad federal.

Guanajuato es el estado que registró más casos en el primer semestre del año, con un total de 969; seguido de Edomex, que contabilizó 946; Nuevo León, 831; Veracruz, 488; y Baja California completa el top 5, con 441.

En contraste, los estados que presentan la incidencia más baja fueron Tlaxcala, que no reportó ningún caso; Yucatán, con ocho; y Chiapas, que registró 14.

Por su parte, Coahuila registró en el citado periodo 83 carpetas de investigación por retención o sustracción de menores e incapaces en todo el estado, lo que implica un promedio de un caso cada dos días y coloca al estado en la posición número 20 en investigaciones.

Esta incidencia estatal, que corresponde a un tipo de delito contra la libertad personal y que comparte penas con otros como el secuestro, es la que investiga y reporta ante la autoridad federal la Fiscalía General del Estado.

En el informe desagregado por municipios, Torreón lidera la estadística con más investigaciones, con un total de 36 casos.

Después aparecen Monclova y Saltillo, con 12 casos cada uno; Piedras Negras, con 10, Acuña, con seis; Sabinas, con tres; y finalmente Parras, Ramos Arizpe, Castaños y Frontera, con un caso cada uno.

2026 es el primer año en que el SESNSP publica específicamente la incidencia del delito de sustracción o retención de menores de edad, por lo que no es posible comparar la cifra de investigaciones con otros años para analizar el comportamiento del delito en Coahuila.

Aunque la Fiscalía reportó que se iniciaron 83 investigaciones, el informe paralelo de ese delito en el mismo periodo refiere que hubo 100 menores víctimas, por lo que en uno o más casos se sustrajo a más de un menor.

Tras hechos ocurridos la semana pasada en la colonia Antonio Cárdenas de Saltillo, Chad “N”, expolicía estadounidense, está acusado de sustraer a su hijo menor de edad, así como de privar de la vida a tres personas y lesionar a su expareja.