Se aproxima Diluvio de 72 horas a México... azotará con lluvias intensas, granizadas y fuertes ráfagas de viento a estos estados

Para este martes, circulaciones ciclónicas en niveles altos de la atmósfera, una sobre el occidente del golfo de México y otra frente a la costa occidental de Baja California Sur, una vaguada en niveles medios de la atmósfera extendida desde el sureste hasta el oriente de México, un canal de baja presión sobre la Mesa del Norte, inestabilidad en altura , así como la onda tropical 16 y la entrada de aire húmedo , ocasionarán lluvias puntuales intensas en Veracruz (centro y sur), Tabasco (oeste), Oaxaca (norte y noreste) y Chiapas (noroeste); puntuales muy fuertes en Sonora (sureste), Sinaloa (norte y sur), Chihuahua (suroeste), Nayarit, Jalisco (oeste y sur), Colima, Michoacán (oeste) y Guerrero (sureste); puntuales fuertes en Coahuila (sureste), Nuevo León (oeste y sur), Durango (oeste y sur), Zacatecas (sur), San Luis Potosí (este), Tamaulipas (sur), Guanajuato (noreste y sur), Querétaro (norte), Hidalgo (norte y este), Puebla (norte, centro y sureste), Morelos, Estado de México (centro y oeste), Ciudad de México, Campeche (norte y suroeste), Yucatán (norte y oeste) y Quintana Roo (sur); y lluvias con chubascos en Baja California Sur, Aguascalientes y Tlaxcala, todas acompañadas con descargas eléctricas y con posible caída de granizo.

Un diluvio se aproxima al territorio mexicano , provocando fuertes lluvias intensas por 72 horas, fuertes vientos, tormentas eléctricas y granizadas , esto según el pronóstico del clima del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

Por otra parte, una circulación anticiclónica en niveles medios de la atmósfera mantendrá el ambiente vespertino muy caluroso a extremadamente caluroso en zonas del noroeste del país. A su vez, se mantiene la onda de calor en Baja California Sur (centro y sur) y Sonora.

Circulaciones ciclónicas y una vaguada en niveles medios y altos de la atmósfera, canales de baja presión , la onda tropical (núm. 16) e inestabilidad atmosférica , mantendrán la probabilidad de chubascos y lluvias fuertes a muy fuertes acompañadas con descargas eléctricas en gran parte del territorio nacional, incluyendo el Valle de México y la península de Yucatán, con posible caída de granizo en estados del noreste, centro y occidente del país, pronosticándose lluvias puntuales intensas en zonas de Tamaulipas, San Luis Potosí, Durango, Sinaloa, Nayarit, Jalisco y Veracruz.

Una circulación anticiclónica en niveles medios de la atmósfera , mantendrá el ambiente caluroso a muy caluroso sobre entidades del norte de la República Mexicana. A su vez, se mantiene onda de calor en Baja California Sur (centro y sur) y Sonora, iniciando a partir del jueves en Chihuahua (noreste) y Coahuila (oeste).

CLIMA PARA SALTILLO

Para Saltillo, el pronóstico de este martes, una mínima de 18 y máxima de 26 grados, con probabilidad de lluvias, el miércoles tendremos una máxima de 26 y una mínima de 18 grados, finalmente para el jueves, una máxima de 26 y mínima de 19.

PRONÓSTICO DE LLUVIAS EN EL TERRITORIO NACIONAL

Tormenta Negra, lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm): Veracruz (centro y sur), Tabasco (oeste), Oaxaca (norte y noreste) y Chiapas (noroeste).

Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Sonora (sureste), Sinaloa (norte y sur), Chihuahua (suroeste), Nayarit, Jalisco (oeste y sur), Colima, Michoacán (oeste) y Guerrero (sureste).

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Coahuila (sureste), Nuevo León (oeste y sur), Durango (oeste y sur), Zacatecas (sur), San Luis Potosí (este), Tamaulipas (sur), Guanajuato (noreste y sur), Querétaro (norte), Hidalgo (norte y este), Puebla (norte, centro y sureste), Morelos, Estado de México (centro y oeste), Ciudad de México, Campeche (norte y suroeste), Yucatán (norte y oeste) y Quintana Roo (sur).

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Baja California Sur, Aguascalientes y Tlaxcala.

TEMPERATURAS MÁXIMAS PARA LA REPÚBLICA MEXICANA

Temperaturas máximas superiores a 45 °C: Baja California (noreste) y Sonora (centro).

Temperaturas máximas de 40 a 45 °C: Baja California Sur (centro y sur), Sinaloa (norte y centro), Chihuahua (noreste y oeste), Nuevo León (este), Tamaulipas (oeste) y Michoacán (suroeste).

Temperaturas máximas de 35 a 40 °C: Coahuila, Durango (este y oeste), Nayarit, Jalisco (oeste), Colima, Morelos (sur), Puebla (norte), Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Veracruz (centro), Tabasco, Campeche (oeste), Yucatán y Quintana Roo (norte).

Temperaturas máximas de 30 a 35 °C: Zacatecas (norte y sur), San Luis Potosí (centro y este), Querétaro (norte) e Hidalgo (norte y este).

PRONÓSTICO DE VIENTO PARA EL TERRITORIO MEXICANO

Viento de 30 a 40 km/h con rachas de 50 a 70 km/h: Sonora; y de componente sur (surada) en Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas.

Viento de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h: Baja California, Baja California Sur, Sinaloa, Chihuahua, Durango, Zacatecas, San Luis Potosí, Querétaro, Puebla, Guerrero, Oaxaca (istmo de Tehuantepec), Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Viento de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h: Aguascalientes, Nayarit, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Hidalgo, Tlaxcala, Morelos, Estado de México, Ciudad de México y Veracruz.

Mar de fondo con oleaje de 1.0 a 2.0 metros de altura: costa occidental de la península de Baja California, costas de Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas.

Oleaje de 1.0 a 2.0 metros de altura: costas de Yucatán y Quintana Roo.

¿QUÉ ES UNA “TORMENTA NEGRA”?

Aunque en México este término no está incluido en el sistema oficial de alertas, la “tormenta negra” es un nivel máximo de advertencia usado en países como Hong Kong. Allí, las alertas por lluvias se dividen en ámbar, rojo y negro, siendo el último el más grave.

La alerta negra se activa cuando las precipitaciones superan los 70 mm por hora, lo que implica un riesgo inmediato de inundaciones masivas, deslaves y colapso de la movilidad urbana. En México, el equivalente más cercano es la alerta púrpura del SMN, que se activa bajo las mismas condiciones.

IMPACTOS ESPERADOS EN MÉXICO

Las lluvias extremas podrían afectar:

• Viviendas y comercios, debido a filtraciones y anegaciones.

• Red vial y transporte público, con cierres de calles, avenidas y posibles interrupciones en el metro y metrobús.

• Zonas agrícolas, por encharcamientos que podrían dañar cultivos.

Protección Civil señala que los puntos más vulnerables serán las zonas bajas y con deficiente drenaje, así como las comunidades cercanas a ríos y presas que podrían desbordarse.