Se aproxima Diluvio de 72 horas a México... Tormenta Negra azotará con lluvias torrenciales y fuertes vientos a estos estados

Un diluvio se aproxima al territorio mexicano, provocando fuertes lluvias intensas por 72 horas, fuertes vientos, tormentas eléctricas y granizadas, esto según el pronóstico del clima del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Comisión Nacional del Agua (Conagua). Para este jueves, circulaciones ciclónicas y vaguadas en niveles medios y altos de la atmósfera en el noreste y occidente de México, y canales de baja presión extendidos sobre el noroeste y norte del país, así como el ingreso de aire húmedo y el desplazamiento de las ondas tropicales 16 y 17 sobre el litoral del Pacífico centro y sur, mantendrán las condiciones para Tormenta Negra, lluvias puntuales intensas en Jalisco (noreste), Veracruz (norte y sur) y Tabasco (oeste); puntuales muy fuertes en Sonora (centro, este y sureste), Sinaloa (norte y centro), Chihuahua (oeste y suroeste), Durango (oeste), San Luis Potosí (este), Tamaulipas (centro y sur), Guanajuato (noreste), Querétaro (norte), Hidalgo (norte y este), Puebla (norte y centro), Oaxaca (norte) y Chiapas (sur); puntuales fuertes en Zacatecas (oeste y sur), Nayarit, Colima, Michoacán (norte y noreste), Estado de México (norte), Ciudad de México, Tlaxcala, Morelos y Guerrero (este); y lluvias con intervalos de chubascos en Baja California Sur, Coahuila, Nuevo León, Aguascalientes, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Todas las lluvias serán acompañadas con descargas eléctricas, además de posible caída de granizo en la mayor parte de las entidades del territorio nacional.

Por otra parte, una circulación anticiclónica en niveles medios de la atmósfera; mantendrá el ambiente vespertino caluroso a muy caluroso en zonas del norte y noreste de la República Mexicana y península de Yucatán, prevaleciendo la onda de calor en Baja California Sur (centro y sur), Sonora y Sinaloa (centro y sur), iniciando a partir de hoy en Michoacán (costa) y Oaxaca (sur), y con ambiente extremadamente caluroso en el noreste de Baja California y noroeste de Sonora.

El viernes y sábado, circulaciones ciclónicas y vaguadas en niveles medios y altos de la atmósfera, canales de baja presión, divergencia y el desplazamiento de la onda tropical núm. 17, mantendrán la probabilidad de chubascos y lluvias fuertes a muy fuertes acompañadas con descargas eléctricas en gran parte del territorio nacional, incluyendo el Valle de México, con posible caída de granizo en estados del noreste, oriente y centro del país. Se prevé que durante el sábado la onda tropical sea absorbida por una zona de baja presión al sur de las costas de México. Al finalizar el día sábado, la onda tropical 18 se aproximará a la península de Yucatán.

El domingo, una circulación ciclónica y su vaguada en niveles altos de la atmósfera en interacción con canales de baja presión sobre el oeste de México, ocasionarán lluvias fuertes a muy fuertes en el noroeste y occidente mexicano, con lluvias puntuales intensas en zonas de Jalisco. A su vez, otra circulación ciclónica en altura y su vaguada extendida hasta el sureste mexicano, en interacción con el paso de la onda tropical 18 al sureste de México, ocasionarán lluvias fuertes a muy fuertes en el oriente, centro, sur y sureste del territorio nacional, con lluvias puntuales intensas en zonas de Veracruz, Oaxaca, Tabasco y Chiapas.

Una circulación anticiclónica en niveles medios de la atmósfera, mantendrá el ambiente caluroso a muy caluroso sobre entidades del norte de la República Mexicana y el litoral del Pacífico. Asimismo, continuará la onda de calor en Baja California Sur (centro y sur), Sonora, Sinaloa (centro y sur), Michoacán (costa) y Oaxaca (sur). CLIMA PARA SALTILLO Para Saltillo, el pronóstico de este jueves, una mínima de 17 y máxima de 26 grados, con probabilidad de lluvias, el viernes tendremos una máxima de 26 y una mínima de 19 grados, finalmente para el sábado, una máxima de 26 y mínima de 19. PRONÓSTICO DE LLUVIAS EN EL TERRITORIO NACIONAL Tormenta Negra, lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm): Jalisco (noreste), Veracruz (norte y sur) y Tabasco (oeste). Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Sonora (centro, este y sureste), Sinaloa (norte y centro), Chihuahua (oeste y suroeste), Durango (oeste), San Luis Potosí (este), Tamaulipas (centro y sur), Guanajuato (noreste), Querétaro (norte), Hidalgo (norte y este), Puebla (norte y centro), Oaxaca (norte) y Chiapas (sur). Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Zacatecas (oeste y sur), Nayarit, Colima, Michoacán (norte y noreste), Estado de México (norte), Ciudad de México, Tlaxcala, Morelos y Guerrero (este). Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Baja California Sur, Coahuila, Nuevo León, Aguascalientes, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. TEMPERATURAS MÁXIMAS PARA LA REPÚBLICA MEXICANA Temperaturas máximas superiores a 45 °C: Baja California (noreste) y Sonora (noroeste). Temperaturas máximas de 40 a 45 °C: Sinaloa (norte), Chihuahua (norte y noreste), Coahuila (noreste y suroeste), Nuevo León (este) y Tamaulipas (oeste). Temperaturas máximas de 35 a 40 °C: Baja California Sur, Durango, San Luis Potosí (este), Nayarit, Jalisco (costa), Colima, Michoacán (sur), Puebla (norte), Guerrero (oeste), Oaxaca (norte y este), Chiapas (norte, sur y oeste), Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Temperaturas máximas de 30 a 35 °C: Zacatecas (norte y sur), Guanajuato (noreste), Querétaro (norte), Hidalgo (norte y este) y Morelos (centro y sur). PRONÓSTICO DE VIENTO PARA EL TERRITORIO MEXICANO Viento de 30 a 40 km/h con rachas de 50 a 70 km/h: Sonora, Chihuahua, Oaxaca (istmo de Tehuantepec) y Chiapas; y de componente sur (surada) en Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. Viento de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h: Baja California, Baja California Sur, Sinaloa, Zacatecas, San Luis Potosí, Tabasco, Campeche y Quintana Roo. Viento de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h: Durango, Aguascalientes, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Puebla, Tlaxcala, Morelos, Ciudad de México, Estado de México, Guerrero, Veracruz y Yucatán. Oleaje de 1.5 a 2.5 metros de altura: costa occidental de la península de Baja California, costas de Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Tamaulipas, Veracruz, Tabasco, Campeche y Yucatán. ¿QUÉ ES UNA TORMENTA? Una tormenta es un fenómeno meteorológico en el que la atmósfera presenta inestabilidad y libera energía mediante lluvia, viento, rayos, truenos o incluso granizo y nieve, dependiendo de las condiciones climáticas. Se forma cuando masas de aire con distinta temperatura y humedad chocan o interactúan. El aire caliente y húmedo asciende, se enfría en las alturas y forma nubes densas, principalmente cumulonimbos, que son las típicas nubes de tormenta. Las tormentas pueden variar mucho en intensidad. Algunas solo traen lluvia ligera y actividad eléctrica, mientras que otras generan: vientos fuertes, inundaciones, caída de granizo, tornados o descargas eléctricas peligrosas. Entre los tipos más comunes están: • Tormenta eléctrica: produce rayos y truenos. • Tormenta tropical: sistema de baja presión con lluvias intensas y fuertes vientos sobre mares cálidos. • Tormenta de nieve: combina viento intenso con nieve. • Tormenta de arena: frecuente en zonas áridas, levanta grandes cantidades de polvo. El trueno ocurre porque el rayo calienta el aire de forma extremadamente rápida, provocando una expansión explosiva del aire que genera sonido. Visualmente, las tormentas suelen identificarse por cielos oscuros, nubes altas y densas, ráfagas de viento y cambios bruscos de temperatura. RECOMENDACIONES DE PROTECCIÓN CIVIL ANTE LAS LLUVIAS • Evitar salir si no es necesario durante las lluvias. • No intentar cruzar corrientes de agua, ya sea a pie o en vehículo. • Mantener limpia la azotea y coladeras para evitar acumulaciones. • Ubicar refugios temporales más cercanos a su domicilio. • Escuchar actualizaciones oficiales del SMN y Protección Civil.

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