Se aproxima Diluvio de 72 horas a México... Tormenta Negra azotará con lluvias torrenciales y fuertes vientos a estos estados

Para este miércoles, circulaciones ciclónicas y vaguadas en niveles medios y altos de la atmósfera, así como el monzón mexicano sobre el noroeste de México, canales de baja presión sobre la Mesa del Norte, oriente y sureste del país, además del desplazamiento de la onda tropical 19 sobre el sureste mexicano propiciarán lluvias puntuales muy fuertes en Chihuahua (centro, sur y este), Coahuila (norte y oeste), Durango (norte y oeste), Veracruz (sur), Oaxaca (noreste) y Chiapas (este y sur); puntuales fuertes en Sonora (sureste), Sinaloa (norte y centro), Nuevo León (norte), Tamaulipas (noroeste), Nayarit, Jalisco (norte, oeste y sur), Colima, Michoacán (oeste), Estado de México (centro y norte), Guerrero (este y costa), Campeche (sureste) y Quintana Roo (sur); lluvias con intervalos de chubascos en Baja California Sur, Zacatecas, Aguascalientes, San Luis Potosí, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Puebla, Tlaxcala, Ciudad de México, Tabasco y Yucatán; con descargas eléctricas y posible caída de granizo en gran parte del territorio nacional.

Un diluvio se aproxima al territorio mexicano , provocando fuertes lluvias intensas por 72 horas, fuertes vientos, tormentas eléctricas y granizadas , esto según el pronóstico del clima del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

Esta madrugada, se ha generado la tormenta tropical Elida en el océano Pacífico, a partir de la depresión tropical Cinco-E, por lo que sus desprendimientos nubosos propiciarán chubascos con descargas eléctricas en Baja California Sur.

Para el jueves, el monzón mexicano sobre el noroeste de México, circulaciones ciclónicas y vaguadas en niveles medios y altos de la atmósfera, divergencia en altura , canales de baja presión sobre la Mesa del Norte, oriente y sureste del territorio mexicano, la onda tropical 19 que se desplazará sobre el sur y occidente del país, mantendrán la probabilidad de chubascos y lluvias fuertes a muy fuertes acompañadas con descargas eléctricas en gran parte de la República Mexicana, con posible caída de granizo en estados del noroeste y occidente.

Finalmente, prevalecerá el ambiente caluroso a muy caluroso sobre entidades del noroeste y noreste de la República Mexicana y la península de Yucatán.

Persistirá el ambiente caluroso a muy caluroso sobre entidades del noroeste (incluyendo la península de Baja California), noreste y sureste del territorio mexicano, además del litoral del Pacífico y la península de Yucatán.

Además de la amplia circulación de dos posibles ciclones tropicales , uno al suroeste de la península de Baja California y otro al sur de las costas de Guerrero y Michoacán, originarán oleaje elevado en las costas de dichas entidades.

CLIMA PARA SALTILLO

Para Saltillo, el pronóstico de este miércoles, una mínima de 19 y máxima de 28 grados, con cielo despejado, el jueves tendremos una máxima de 28 y una mínima de 20 grados, finalmente para el viernes, una máxima de 29 y mínima de 20.

PRONÓSTICO DE LLUVIAS EN EL TERRITORIO NACIONAL

Tormenta Negra, lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Chihuahua (centro, sur y este), Coahuila (norte y oeste), Durango (norte y oeste), Veracruz (sur), Oaxaca (noreste) y Chiapas (este y sur).

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Sonora (sureste), Sinaloa (norte y centro), Nuevo León (norte), Tamaulipas (noroeste), Nayarit, Jalisco (norte, oeste y sur), Colima, Michoacán (oeste), Estado de México (centro y norte), Guerrero (este y costa), Campeche (sureste) y Quintana Roo (sur).

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Baja California Sur, Zacatecas, Aguascalientes, San Luis Potosí, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Puebla, Tlaxcala, Ciudad de México, Tabasco y Yucatán.

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Baja California y Morelos.

TEMPERATURAS MÁXIMAS PARA LA REPÚBLICA MEXICANA

Temperaturas máximas superiores a 45 °C: Baja California (noreste).

Temperaturas máximas de 40 a 45 °C: Baja California Sur (centro), Sinaloa (norte) y Sonora.

Temperaturas máximas de 35 a 40 °C: Chihuahua (norte), Coahuila (suroeste), Nuevo León (centro y este), Durango (oeste), Nayarit (costa), Jalisco (costa), Colima, Michoacán (suroeste), Morelos (sur y suroeste), Guerrero, Oaxaca (sur y sureste), Chiapas (oeste y costa), Tamaulipas (norte y centro), Veracruz (centro y sur), Tabasco (centro y este), Campeche (oeste), Yucatán y Quintana Roo (norte).

Temperaturas máximas de 30 a 35 °C: Zacatecas (norte y sur), San Luis Potosí (centro y este), Querétaro (norte), Hidalgo (norte y este), Puebla (norte y suroeste) y Estado de México (suroeste).

PRONÓSTICO DE VIENTO PARA EL TERRITORIO MEXICANO

Viento de 30 a 40 km/h con rachas de 50 a 70 km/h: Puebla, Chiapas, Campeche, Yucatán y Quintana Roo; de componente sur en Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas; y de componente norte en Oaxaca (istmo de Tehuantepec).

Viento de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h: Baja California, Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Durango, Zacatecas, San Luis Potosí, Guanajuato, Guerrero, Veracruz y Tabasco.

Viento de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h: Sinaloa, Aguascalientes, Nayarit, Michoacán, Querétaro, Hidalgo, Tlaxcala, Morelos, Estado de México, Ciudad de México y costas de Jalisco y Colima.

Oleaje de 1.5 a 2.5 metros de altura: costa de Oaxaca (golfo de Tehuantepec).

Oleaje de 1.0 a 2.0 metros de altura: costa occidental de la península de Baja California; y costas de Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Tamaulipas, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

¿QUÉ ES UNA TORMENTA?

Una tormenta es un fenómeno meteorológico en el que la atmósfera presenta inestabilidad y libera energía mediante lluvia, viento, rayos, truenos o incluso granizo y nieve, dependiendo de las condiciones climáticas.

Se forma cuando masas de aire con distinta temperatura y humedad chocan o interactúan. El aire caliente y húmedo asciende, se enfría en las alturas y forma nubes densas, principalmente cumulonimbos, que son las típicas nubes de tormenta.

Las tormentas pueden variar mucho en intensidad. Algunas solo traen lluvia ligera y actividad eléctrica, mientras que otras generan:

vientos fuertes, inundaciones, caída de granizo, tornados o descargas eléctricas peligrosas.

Entre los tipos más comunes están:

• Tormenta eléctrica: produce rayos y truenos.

• Tormenta tropical: sistema de baja presión con lluvias intensas y fuertes vientos sobre mares cálidos.

• Tormenta de nieve: combina viento intenso con nieve.

• Tormenta de arena: frecuente en zonas áridas, levanta grandes cantidades de polvo.

El trueno ocurre porque el rayo calienta el aire de forma extremadamente rápida, provocando una expansión explosiva del aire que genera sonido.

Visualmente, las tormentas suelen identificarse por cielos oscuros, nubes altas y densas, ráfagas de viento y cambios bruscos de temperatura.