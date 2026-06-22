Se aproxima Diluvio de 72 horas a México... Tormenta Negra azotará con lluvias torrenciales y fuertes vientos a estos estados

Para este lunes, una línea seca permanecerá sobre la frontera norte de la República Mexicana, interaccionará con un canal de baja presión en el interior del país y con ingreso de humedad del océano Pacífico, ocasionando chubascos y lluvias fuertes a muy fuertes con descargas eléctricas y posible caída de granizo en el norte, occidente y centro del país, incluido el Valle de México.

Un diluvio se aproxima al territorio mexicano , provocando fuertes lluvias intensas por 72 horas, fuertes vientos, tormentas eléctricas y granizadas , esto según el pronóstico del clima del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

Por otra parte, dos circulaciones ciclónicas en niveles altos de la atmosfera , en el sureste mexicano y en el golfo de México respectivamente, la onda tropical 9 , que recorrerá el sur del país y la onda tropical 10 , que se desplazará sobre Chiapas, generarán lluvias puntuales intensas en zonas de Veracruz, Oaxaca y Chiapas; así como chubascos y lluvias fuertes a muy fuertes con descargas eléctricas en el oriente, sur y sureste del país, incluida la península de Yucatán.

Para el martes, canal de baja presión sobre la Sierra Madre Occidental, aunado a inestabilidad atmosférica e ingreso de humedad del océano Pacífico y golfo de México, ocasionarán chubascos y lluvias fuertes en estados del norte de la República Mexicana.

Finalmente, se pronostica ambiente muy caluroso en el noroeste y norte de México, prevaleciendo la onda de calor en Baja California Sur (centro y sur), Sonora (este y sureste), Sinaloa (norte y sur), Chihuahua (oeste y este), Durango (norte) y Coahuila (oeste).

Continuará el ambiente muy caluroso en el noroeste y norte de México, prevaleciendo la onda de calor en Baja California Sur (centro y sur), Sonora (este y sureste), Sinaloa (norte y sur), Chihuahua (oeste y este), Durango (norte) y Coahuila (oeste).

El miércoles, circulaciones ciclónicas y vaguadas en niveles medios de la atmósfera en el golfo de México y el occidente del territorio nacional, en interacción con las ondas tropicales 9 y 10 , que respectivamente se desplazarán a lo largo de las costas del Pacífico Central y Sur Mexicano, y con canales de baja presión en el occidente de dicho golfo y la península de Yucatán, además de inestabilidad atmosférica , generarán chubascos y lluvias fuertes a muy fuertes con descargas eléctricas en dicha península y estados del occidente, centro, oriente, sur y sureste del país. Pronosticándose lluvias puntuales intensas en zonas de Guerrero, Veracruz, Oaxaca y Chiapas.

Durante el jueves, se prevé que una nueva onda tropical 11 se aproxime a la península de Yucatán y el sureste mexicano, reforzando la probabilidad de lluvias en dichas regiones.

CLIMA PARA SALTILLO

Para Saltillo, el pronóstico de este lunes, una mínima de 19 y máxima de 31 grados, con cielo despejado, el martes tendremos una máxima de 29 y una mínima de 19 grados, finalmente para el miércoles, una máxima de 29 y mínima de 20.

PRONÓSTICO DE LLUVIAS EN EL TERRITORIO NACIONAL

Tormenta Negra, lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm): Veracruz (centro y sur), Oaxaca (norte y este) y Chiapas (centro, este y sur).

Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Durango (sur), Sinaloa (centro y sur), Nayarit (sur), Jalisco (centro y oeste), Puebla (sureste) y Tabasco (sur).

Intervalos de chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Zacatecas (oeste), Colima, Michoacán (norte y este), Guerrero (centro y este), Guanajuato (sur), Estado de México (centro y suroeste) y Campeche (suroeste).

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Tamaulipas, San Luis Potosí, Aguascalientes, Querétaro, Hidalgo, Ciudad de México, Morelos, Tlaxcala, Yucatán y Quintana Roo.

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Coahuila y Nuevo León.

TEMPERATURAS MÁXIMAS PARA LA REPÚBLICA MEXICANA

Temperaturas máximas de 40 a 45 °C: Baja California (noreste), Sonora, Sinaloa (norte), Chihuahua (este, oeste y suroeste), Coahuila (norte, centro y suroeste), Nuevo León (este) y Tamaulipas (oeste).

Temperaturas máximas de 35 a 40 °C: Baja California Sur, Nayarit, Jalisco (costa), Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Durango, Puebla (norte), Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Temperaturas máximas de 30 a 35 °C: Zacatecas (norte), San Luis Potosí, Querétaro (norte), Hidalgo (norte) y Morelos

PRONÓSTICO DE VIENTO PARA EL TERRITORIO MEXICANO

Viento de componente sur (surada) de 30 a 40 km/h con rachas de 50 a 70 km/h: Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas.

Viento de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h: Chihuahua, Durango, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Viento de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h: Baja California, Baja California Sur, Sonora, Sinaloa, Zacatecas, Aguascalientes, San Luis Potosí, Jalisco, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Veracruz y Oaxaca.

Oleaje de 1.0 a 2.0 metros de altura: costa occidental de Baja California Sur, costas de Tamaulipas, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

¿QUÉ ES UNA TORMENTA?

Una tormenta es un fenómeno meteorológico en el que la atmósfera presenta inestabilidad y libera energía mediante lluvia, viento, rayos, truenos o incluso granizo y nieve, dependiendo de las condiciones climáticas.

Se forma cuando masas de aire con distinta temperatura y humedad chocan o interactúan. El aire caliente y húmedo asciende, se enfría en las alturas y forma nubes densas, principalmente cumulonimbos, que son las típicas nubes de tormenta.

Las tormentas pueden variar mucho en intensidad. Algunas solo traen lluvia ligera y actividad eléctrica, mientras que otras generan:

vientos fuertes, inundaciones, caída de granizo, tornados o descargas eléctricas peligrosas.

Entre los tipos más comunes están:

• Tormenta eléctrica: produce rayos y truenos.

• Tormenta tropical: sistema de baja presión con lluvias intensas y fuertes vientos sobre mares cálidos.

• Tormenta de nieve: combina viento intenso con nieve.

• Tormenta de arena: frecuente en zonas áridas, levanta grandes cantidades de polvo.

El trueno ocurre porque el rayo calienta el aire de forma extremadamente rápida, provocando una expansión explosiva del aire que genera sonido.

Visualmente, las tormentas suelen identificarse por cielos oscuros, nubes altas y densas, ráfagas de viento y cambios bruscos de temperatura.