Se aproxima Frente Frío 49 a México, azotará con heladas de -5 grados, lluvias, y fuertes vientos a estos estados

Un nuevo frente frío se aproxima al territorio mexicano, provocando temperaturas bajo cero, fuertes lluvias, fuertes vientos, tormentas eléctricas y granizo, esto según el pronóstico del clima del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Comisión Nacional del Agua (Conagua). Para este martes, una circulación anticiclónica en niveles medios de la atmósfera mantendrá la onda de calor en Durango (este y oeste), Sinaloa (centro y sur), Nayarit (norte), Jalisco (centro, sur y suroeste), Colima (norte y este), Michoacán (este, centro y suroeste), Guerrero, Oaxaca (sur y este), Chiapas (centro y suroeste), Coahuila (suroeste), Nuevo León (sur), San Luis Potosí (oeste, centro y sur), Zacatecas (norte y noreste), Aguascalientes, Guanajuato (noreste), Querétaro (centro), Hidalgo (centro y sur), Puebla (suroeste), Tlaxcala (suroeste), Estado de México (centro y suroeste), Ciudad de México (norte) y Morelos, iniciando a partir de este día en Tamaulipas (suroeste), Veracruz (centro), Tabasco (sur), Campeche (norte) y Yucatán (suroeste).

Por otra parte, una vaguada en niveles medios y altos de la atmósfera en el noroeste del país, en interacción con la corriente en chorro subtropical ocasionará rachas de viento de 60 a 80 km/h con posibles tolvaneras en Baja California, Sonora, Chihuahua, Durango, Zacatecas y Aguascalientes, así como lluvias aisladas en Baja California, Sonora y Chihuahua.

A su vez, una línea seca sobre el noreste de México, ocasionará viento con rachas de 50 a 70 km/h en Nuevo León y Tamaulipas, y de 30 a 50 km/h en Coahuila; así como lluvias aisladas en Coahuila, Tamaulipas y San Luis Potosí. El ingreso de humedad del océano Pacífico y golfo de México, aunado a inestabilidad atmosférica, originará chubascos con posibles descargas eléctricas en el centro, oriente, sur y sureste del país. En el período de pronóstico, una circulación ciclónica en niveles medios y altos de la atmósfera sobre el noroeste del país asociada con una vaguada en altura y las corrientes en chorro polar y subtropical, ocasionarán lluvias con chubascos, así como rachas fuertes de viento en dicha región.

El miércoles, prevalecerá ambiente caluroso a extremadamente caluroso sobre el territorio mexicano, manteniéndose la onda de calor en Durango (este y oeste), Sinaloa (centro y sur), Nayarit (norte), Jalisco (centro, sur y suroeste), Colima (norte y este), Michoacán (este, centro y suroeste), Guerrero, Oaxaca (sur y este), Chiapas (centro y suroeste), Coahuila (suroeste), Nuevo León (sur), Tamaulipas (suroeste), San Luis Potosí (oeste, centro y sur), Zacatecas (norte y noreste), Aguascalientes, Guanajuato (noreste), Querétaro (centro), Hidalgo (centro y sur), Puebla (suroeste), Tlaxcala (suroeste), Estado de México (centro y suroeste), Ciudad de México, Morelos, Veracruz (centro), Tabasco (sur), Campeche (norte) y Yucatán (suroeste); finalizando a partir del jueves en Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas.

El miércoles, una línea seca sobre el noreste del territorio nacional, ocasionará lluvias con chubascos, además de rachas muy fuertes de viento en la mencionada región; con posible formación de torbellinos el miércoles en Coahuila. Finalmente, durante el jueves, un nuevo Frente Frío se aproximará e ingresará a la frontera norte de México, interaccionará con un canal de baja presión que se extenderá sobre el noreste y oriente del país, propiciando lluvias fuertes a puntuales intensas, así como rachas muy fuertes de viento en dichas regiones.

CLIMA PARA SALTILLO Para Saltillo, el pronóstico de este martes, una mínima de 19 y máxima de 36 grados, con cielo despejado, el miércoles tendremos una máxima de 3 y una mínima de 19 grados, finalmente para el jueves, una máxima de 28 y mínima de 17. PRONÓSTICO DE LLUVIAS EN EL TERRITORIO NACIONAL Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Querétaro, Hidalgo, Estado de México, Tlaxcala, Puebla, Veracruz, Oaxaca y Chiapas. Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Baja California, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Tamaulipas, San Luis Potosí, Guanajuato, Ciudad de México, Morelos, Guerrero, Michoacán, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PARA LA REPÚBLICA MEXICANA Temperaturas mínimas de -5 a 0 °C con heladas: zonas serranas de Baja California, Chihuahua y Durango. Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C: zonas serranas de Sonora, Zacatecas, Estado de México y Puebla (noreste). Temperaturas máximas mayores a 45 °C: Durango (oeste), Sinaloa (centro), San Luis Potosí (centro y sur) y Guerrero (noroeste). Temperaturas máximas de 40 a 45 °C: Nayarit (norte), Jalisco (centro, sur y suroeste), Colima (este), Michoacán (oeste, centro y este), Oaxaca (sur y este), Chiapas (centro y oeste), Coahuila (este y suroeste), Guanajuato (noreste), Querétaro (norte), Morelos, Puebla (suroeste), Campeche (norte) y Yucatán (oeste y suroeste). Temperaturas máximas de 35 a 40 °C: Baja California Sur (sur), Sonora (sur), Chihuahua, Nuevo León, Tamaulipas, Zacatecas, Aguascalientes, Estado de México (suroeste), Hidalgo, Veracruz, Tabasco y Quintana Roo. Temperaturas máximas de 30 a 35 °C: Tlaxcala (suroeste) y Ciudad de México (norte). PRONÓSTICO DE VIENTO PARA EL TERRITORIO MEXICANO Viento de 30 a 40 km/h con rachas de 60 a 80 km/h y posibles tolvaneras: Baja California, Sonora, Chihuahua, Durango, Zacateca y Aguascalientes. Viento de componente sur de 20 a 30 km/h con rachas de 50 a 70 km/h: Nuevo León y Tamaulipas, y de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h: istmo de Tehuantepec (Oaxaca y Chiapas), Coahuila y Veracruz. Viento de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h: golfo de California, Baja California Sur, Sinaloa, Nayarit, Colima, Michoacán, Guerrero, Campeche, Yucatán y Quintana Roo; con posibles tolvaneras: Coahuila, San Luis Potosí, Jalisco, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Puebla, Tlaxcala, Estado de México y Ciudad de México. Oleaje de 1.5 a 2.5 metros de altura: costa occidental de Baja California Sur. ¿QUÉ ES UNA MASA DE AIRE FRÍO? Una masa de aire frío es una gran extensión de aire con características homogéneas de temperatura y humedad que se desplaza sobre la superficie terrestre. Estas masas de aire suelen originarse en regiones polares o en áreas de alta latitud y se mueven hacia latitudes más bajas, influyendo en el clima y el tiempo atmosférico de las zonas por donde pasan. Características de una masa de aire frío: • Baja temperatura: Suelen ser más frías que el aire circundante. • Alta presión: Generalmente están asociadas con sistemas de alta presión. • Densidad alta: Tienden a desplazarse por debajo del aire más cálido, generando frentes fríos. • Humedad variable: Pueden ser secas si provienen de zonas continentales o húmedas si tienen origen marítimo. Efectos de una masa de aire frío: • Descenso de la temperatura. • Vientos fuertes debido a la diferencia de presión. • Formación de frentes fríos al interactuar con masas de aire cálido. • Posibles lluvias, nevadas o heladas, dependiendo de la humedad y temperatura del entorno. En México, por ejemplo, durante el invierno las masas de aire frío provenientes del Ártico afectan el clima, causando descensos de temperatura, eventos de “Norte” en el Golfo de México y heladas en diversas regiones. ¿QUÉ ES UN FRENTE FRÍO? Un frente frío se produce por el choque de dos masas de aire: una fría y una cálida; esto provoca la formación de tormentas severas y un evento de Norte. Son impulsados por una masa de aire frío a una velocidad aproximada entre 40 y 60 kilómetros/hora, por lo que tienen una duración de 3 a 7 días en nuestro país y dejan un enfriamiento del aire sobre la región por donde pasa. De acuerdo a la climatología de México, la temporada de sistemas frontales inicia durante el mes de septiembre y concluye en mayo cuando se activa la de ciclones y huracanes; además es importante recordar que cuando los frentes interactúan con sistemas tropicales, los vuelven más inestables, duraderos y peligrosos. Los efectos de un frente frío, además de las bajas temperaturas, son lluvias, nevadas, oleaje y viento; este último, cuando corre de norte a sur en el golfo de México e istmo de Tehuantepec, se le conoce comúnmente como Norte.

¿QUÉ HACER ANTE LA LLEGADA DE UN FRENTE FRÍO? Ante la llegada de un frente frío, es importante tomar algunas precauciones para mantenerse seguro y cómodo. Aquí hay algunos pasos que puedes seguir: Viste adecuadamente: Asegúrate de usar ropa abrigada y en capas para mantener el calor. Un abrigo, bufanda, guantes y gorro son esenciales para protegerte del frío. Mantén tu hogar cálido: Si estás en casa, asegúrate de que tu sistema de calefacción esté funcionando correctamente. Si es necesario, utiliza calentadores eléctricos o de gas para mantener el ambiente cálido. Asegúrate también de sellar cualquier filtración de aire en puertas y ventanas. Protégete del viento: El viento puede hacer que la sensación térmica sea mucho más fría. Siempre que salgas, utiliza ropa que te proteja del viento y busca lugares resguardados. Aliméntate bien: Los alimentos calientes pueden ayudarte a mantener tu temperatura corporal. Beber bebidas calientes como té, café o chocolate caliente puede ser reconfortante. Evita actividades al aire libre: Si las condiciones son muy frías, es mejor evitar actividades al aire libre que te expongan demasiado al frío, especialmente si no estás adecuadamente vestido. Conduce con precaución: Las carreteras pueden volverse peligrosas debido al hielo o la nieve. Si necesitas conducir, asegúrate de hacerlo con precaución, reduciendo la velocidad y manteniendo una mayor distancia de seguridad. Protege tus mascotas: Si tienes mascotas, asegúrate de que también estén protegidas del frío. Mantén a los animales en el interior o proporciónales refugio y mantas si están afuera. Prepara suministros: Asegúrate de tener suficientes suministros en caso de que el clima frío cause interrupciones en el suministro de electricidad o agua. Mantén linternas, baterías y alimentos no perecederos a mano. Mantente informado: Sigue los pronósticos meteorológicos para estar al tanto de cualquier cambio en el clima. Esto te permitirá tomar decisiones informadas sobre tus actividades y preparativos. Cuida a las personas vulnerables: Presta atención a niños pequeños, ancianos y personas con problemas de salud, ya que son más susceptibles a las bajas temperaturas. Asegúrate de que estén bien abrigados y protegidos. Recuerda que la clave es mantenerse informado y tomar las precauciones adecuadas para mantener tu seguridad y bienestar durante la llegada de un frente frío.

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