Se aproxima Frente Frío a México, azotará con heladas de -5 grados, lluvias y fuertes vientos a estos estados

Para este martes, canales de baja presión sobre el interior del territorio nacional, en combinación con inestabilidad atmosférica e ingreso de humedad del océano Pacífico, golfo de México y mar Caribe, ocasionarán lluvias fuertes acompañadas con descargas eléctricas y posible caída de granizo en Michoacán, Guerrero, Querétaro, Morelos, Ciudad de México, Estado de México, Tlaxcala, Puebla, Oaxaca y Chiapas; chubascos en Jalisco, Colima, Guanajuato, Hidalgo, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo; así como lluvias aisladas en Chihuahua, Durango, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Zacatecas, Aguascalientes y Nayarit.

Un nuevo frente frío se aproxima al territorio mexicano , provocando temperaturas bajo cero , fuertes lluvias, fuertes vientos , tormentas eléctricas y granizo , esto según el pronóstico del clima del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

Finalmente, se mantendrá la onda de calor en Sinaloa (sur), Nayarit (norte), Jalisco (oeste y sur), Colima (este), Michoacán (sur y suroeste), Guerrero (noroeste y sur), Morelos (sur) y Oaxaca (sur).

Por otra parte, un nuevo frente frío se aproximará al noroeste de México, asociado con las corrientes en chorro polar y subtropical , originarán rachas de viento de 40 a 60 km/h en dicha región, así como lluvias aisladas en Baja California.

El miércoles, canales de baja presión sobre la Mesa del Norte, la Mesa Central y el sureste del país, divergencia en altura y el ingreso de humedad del océano Pacífico, golfo de México y mar Caribe, originarán probabilidad de chubascos y lluvias fuertes en el noreste, oriente, centro, sur y sureste del territorio mexicano.

El jueves, el frente frío se extenderá sobre el noroeste de la República Mexicana, mientras que una línea seca se establecerá en el norte del territorio nacional, en interacción con la corriente en chorro subtropical generarán rachas de viento de hasta 60 km/h en las mencionadas regiones, así como chubascos en Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas.

A su vez, el nuevo frente frío ingresará en el noroeste de México, originando viento con rachas de 40 a 60 km/h en Baja California, Baja California Sur, Sonora, Chihuahua y Durango.

El viernes, el frente frío adquirirá características de estacionario sobre el norte de México, mientras que la línea seca se extenderá sobre el noreste del territorio nacional, la interacción de ambos sistemas propiciará chubascos y rachas fuertes de viento en Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas.

Por otra parte, un canal de baja presión sobre el oriente y sureste del país, en combinación con el ingreso de humedad del océano Pacífico y golfo de México, originarán chubascos y lluvias puntuales fuertes en dichas regiones, además de la Mesa Central.

Una circulación anticiclónica en niveles medios de la atmósfera mantendrá la onda de calor en Sinaloa (centro y sur), Nayarit (norte), Jalisco (oeste y sur), Colima (este), Michoacán (sur y suroeste), Guerrero (noroeste y sur), Morelos (sur) y Oaxaca (centro y sur), dando inicio a partir del jueves en Nuevo León (sur), Tamaulipas (suroeste), San Luis Potosí (centro y sur), Guanajuato (noreste), Querétaro (norte), Hidalgo (norte y este) y Veracruz (centro).

Simultáneamente, un canal de baja presión sobre el oriente y sureste de la República Mexicana y el ingreso de humedad del océano Pacífico y golfo de México, provocarán chubascos y lluvias puntuales fuertes en las regiones mencionadas.

CLIMA PARA SALTILLO

Para Saltillo, el pronóstico de este martes, una mínima de 12 y máxima de 25 grados, con cielo despejado, el miércoles tendremos una máxima de 26 y una mínima de 14 grados, finalmente para el jueves, una máxima de 26 y mínima de 15.

PRONÓSTICO DE LLUVIAS EN EL TERRITORIO NACIONAL

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Michoacán (este y centro), Guerrero (norte, centro y este), Morelos (norte y sur), Querétaro (sur), Ciudad de México (oeste y sur), Estado de México (oeste, centro y este), Tlaxcala, Puebla (suroeste, centro y este), Oaxaca (oeste) y Chiapas (costa).

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Jalisco, Colima, Guanajuato, Hidalgo, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Baja California, Chihuahua, Durango, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Zacatecas, Aguascalientes y Nayarit.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PARA LA REPÚBLICA MEXICANA

Temperaturas mínimas de -5 a 0 °C con heladas durante la madrugada del martes: zonas serranas de Baja California, Chihuahua y Durango.

Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C durante la madrugada del martes: zonas serranas de Sonora, Zacatecas, Michoacán, Hidalgo, Estado de México, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca.

Temperaturas máximas de 40 a 45 °C: Guerrero (noroeste).

Temperaturas máximas de 35 a 40 °C: Sonora, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Michoacán, Colima, Oaxaca, Chiapas, Chihuahua (suroeste), Durango, Nuevo León (este), Tamaulipas (oeste y centro), Morelos, Puebla (suroeste), Campeche y Yucatán.

Temperaturas máximas de 30 a 35 °C: Baja California (noreste), Baja California Sur (sur), Coahuila, Zacatecas, Aguascalientes (oeste), San Luis Potosí, Estado de México (suroeste), Veracruz (norte y sur), Tabasco y Quintana Roo.

PRONÓSTICO DE VIENTO PARA EL TERRITORIO MEXICANO

Viento de componente norte de 30 a 40 km/h con rachas de 50 a 70 km/h, durante la mañana: istmo y golfo de Tehuantepec (Oaxaca y Chiapas).

Viento de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h y posibles tolvaneras: Baja California, Sonora, Chihuahua, Durango y Zacatecas.

Viento de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h: Baja California Sur, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Puebla, Tlaxcala, Estado de México, Ciudad de México, Morelos, Campeche y Yucatán.

Mar de fondo con oleaje de 1.5 a 2.5 metros de altura: costas de Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas.

¿QUÉ ES UNA MASA DE AIRE FRÍO?

Una masa de aire frío es una gran extensión de aire con características homogéneas de temperatura y humedad que se desplaza sobre la superficie terrestre.

Estas masas de aire suelen originarse en regiones polares o en áreas de alta latitud y se mueven hacia latitudes más bajas, influyendo en el clima y el tiempo atmosférico de las zonas por donde pasan.

Características de una masa de aire frío:

• Baja temperatura: Suelen ser más frías que el aire circundante.

• Alta presión: Generalmente están asociadas con sistemas de alta presión.

• Densidad alta: Tienden a desplazarse por debajo del aire más cálido, generando frentes fríos.

• Humedad variable: Pueden ser secas si provienen de zonas continentales o húmedas si tienen origen marítimo.

Efectos de una masa de aire frío:

• Descenso de la temperatura.

• Vientos fuertes debido a la diferencia de presión.

• Formación de frentes fríos al interactuar con masas de aire cálido.

• Posibles lluvias, nevadas o heladas, dependiendo de la humedad y temperatura del entorno.

En México, por ejemplo, durante el invierno las masas de aire frío provenientes del Ártico afectan el clima, causando descensos de temperatura, eventos de “Norte” en el Golfo de México y heladas en diversas regiones.

¿QUÉ ES UN FRENTE FRÍO?

Un frente frío se produce por el choque de dos masas de aire: una fría y una cálida; esto provoca la formación de tormentas severas y un evento de Norte. Son impulsados por una masa de aire frío a una velocidad aproximada entre 40 y 60 kilómetros/hora, por lo que tienen una duración de 3 a 7 días en nuestro país y dejan un enfriamiento del aire sobre la región por donde pasa.

De acuerdo a la climatología de México, la temporada de sistemas frontales inicia durante el mes de septiembre y concluye en mayo cuando se activa la de ciclones y huracanes; además es importante recordar que cuando los frentes interactúan con sistemas tropicales, los vuelven más inestables, duraderos y peligrosos.

Los efectos de un frente frío, además de las bajas temperaturas, son lluvias, nevadas, oleaje y viento; este último, cuando corre de norte a sur en el golfo de México e istmo de Tehuantepec, se le conoce comúnmente como Norte.

¿QUÉ HACER ANTE LA LLEGADA DE UN FRENTE FRÍO?

Ante la llegada de un frente frío, es importante tomar algunas precauciones para mantenerse seguro y cómodo. Aquí hay algunos pasos que puedes seguir:

Viste adecuadamente: Asegúrate de usar ropa abrigada y en capas para mantener el calor. Un abrigo, bufanda, guantes y gorro son esenciales para protegerte del frío.

Mantén tu hogar cálido: Si estás en casa, asegúrate de que tu sistema de calefacción esté funcionando correctamente. Si es necesario, utiliza calentadores eléctricos o de gas para mantener el ambiente cálido. Asegúrate también de sellar cualquier filtración de aire en puertas y ventanas.

Protégete del viento: El viento puede hacer que la sensación térmica sea mucho más fría. Siempre que salgas, utiliza ropa que te proteja del viento y busca lugares resguardados.

Aliméntate bien: Los alimentos calientes pueden ayudarte a mantener tu temperatura corporal. Beber bebidas calientes como té, café o chocolate caliente puede ser reconfortante.

Evita actividades al aire libre: Si las condiciones son muy frías, es mejor evitar actividades al aire libre que te expongan demasiado al frío, especialmente si no estás adecuadamente vestido.

Conduce con precaución: Las carreteras pueden volverse peligrosas debido al hielo o la nieve. Si necesitas conducir, asegúrate de hacerlo con precaución, reduciendo la velocidad y manteniendo una mayor distancia de seguridad.

Protege tus mascotas: Si tienes mascotas, asegúrate de que también estén protegidas del frío. Mantén a los animales en el interior o proporciónales refugio y mantas si están afuera.

Prepara suministros: Asegúrate de tener suficientes suministros en caso de que el clima frío cause interrupciones en el suministro de electricidad o agua. Mantén linternas, baterías y alimentos no perecederos a mano.

Mantente informado: Sigue los pronósticos meteorológicos para estar al tanto de cualquier cambio en el clima. Esto te permitirá tomar decisiones informadas sobre tus actividades y preparativos.

Cuida a las personas vulnerables: Presta atención a niños pequeños, ancianos y personas con problemas de salud, ya que son más susceptibles a las bajas temperaturas. Asegúrate de que estén bien abrigados y protegidos.

Recuerda que la clave es mantenerse informado y tomar las precauciones adecuadas para mantener tu seguridad y bienestar durante la llegada de un frente frío.