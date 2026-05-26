Se aproxima Frente Frío fuera a México, azotará con heladas de -5 grados, lluvias, y fuertes vientos a estos estados

Un nuevo frente frío se aproxima al territorio mexicano, provocando temperaturas bajo cero, fuertes lluvias, fuertes vientos, tormentas eléctricas y granizo, esto según el pronóstico del clima del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

Para este martes, una vaguada en altura sobre el norte de México, aunado a inestabilidad atmosférica y al ingreso de aire húmedo del golfo de México, ocasionarán lluvias puntuales intensas en Tamaulipas y San Luis Potosí; puntuales muy fuertes en Nuevo León y puntuales fuertes en Coahuila, todas con descargas eléctricas, posible caída de granizo y rachas muy fuertes de viento, además de probabilidad de formación de torbellinos o tornados en zonas de Coahuila.

Simultáneamente, otra vaguada en altura sobre la península de Yucatán y el desplazamiento de la onda tropical 2 sobre el sureste mexicano, generarán lluvias puntuales muy fuertes en Chiapas; y puntuales fuertes en Quintana Roo, Campeche y Yucatán, todas acompañadas con descargas eléctricas; así como chubascos en Tabasco.

A su vez, un canal de baja presión en el interior del país, en combinación con el ingreso de aire húmedo del océano Pacífico y golfo de México, propiciarán lluvias puntuales muy fuertes en Oaxaca y Chiapas; puntuales fuertes en Guerrero, Puebla, Veracruz, Hidalgo y Querétaro; y lluvias con intervalos de chubascos en Tlaxcala, Morelos, Ciudad de México, Estado de México, Michoacán y Guanajuato, todas acompañadas con descargas eléctricas y con posible caída de granizo.

Adicionalmente se pronostican lluvias aisladas en zonas de Colima, Jalisco, Nayarit, Aguascalientes, Zacatecas, Durango y Sinaloa. Asimismo, se mantendrán las temperaturas calurosas a muy calurosas en gran parte de la República Mexicana, prevaleciendo la onda de calor en Sinaloa (centro y sur), Nayarit (norte y sur), Jalisco (centro, sur y suroeste), Colima (norte y este), Michoacán (centro y suroeste), Morelos (sur), Guerrero (noroeste, sur y sureste), Oaxaca (centro y sur), Chiapas (norte y centro), Campeche (norte) y Yucatán (oeste).

Finalmente, se prevé la aproximación e ingreso de un nuevo frente frio (fuera de temporada) sobre el noroeste de Baja California a partir de la medianoche del miércoles.

El miércoles, vaguadas en niveles altos de la atmósfera, canales de baja presión, la onda tropical 2, divergencia en altura, una línea seca y el ingreso de humedad del océano Pacífico, golfo de México y mar Caribe, originarán lluvias fuertes a muy fuertes en el noreste, oriente, centro, sur y sureste del país, incluidos el Valle de México y la península de Yucatán, con lluvias puntuales intensas en zonas de Tamaulipas, San Luis Potosí, Chiapas, Tabasco, Campeche y Yucatán.

Continuarán las temperaturas vespertinas calurosas a muy calurosas en la mayor parte de la República Mexicana, prevaleciendo la onda de calor en Sinaloa (centro y sur), Nayarit (norte y sur), Jalisco (centro, sur y suroeste), Colima (norte y este), Michoacán (centro y suroeste), Guerrero (noroeste, sur y sureste), Morelos (sur), Oaxaca (centro y sur), Chiapas (norte y centro), Campeche (norte) y Yucatán (oeste).

El frente frio (fuera de temporada) ingresará por el noroeste de Baja California generando bajas temperaturas.

CLIMA PARA SALTILLO

Para Saltillo, el pronóstico de este martes, una mínima de 19 y máxima de 28 grados, con cielo despejado, el miércoles tendremos una máxima de 31 y una mínima de 18 grados, finalmente para el jueves, una máxima de 30 y mínima de 19.

PRONÓSTICO DE LLUVIAS EN EL TERRITORIO NACIONAL

Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm): Tamaulipas (suroeste) y San Luis Potosí (noreste).

Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Nuevo León (norte y sur), Oaxaca (este y sur) y Chiapas (oeste y sur).

Intervalos de chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Coahuila (norte y noreste), Querétaro (norte), Hidalgo (norte), Puebla (centro y sureste), Veracruz (norte y sur), Guerrero (este), Campeche (norte), Yucatán (este y oeste) y Quintana Roo (norte y costa).

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Michoacán, Guanajuato, Tlaxcala, Morelos, Estado de México, Ciudad de México y Tabasco.

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Baja California, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Durango, Zacatecas y Aguascalientes.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PARA LA REPÚBLICA MEXICANA

Temperaturas mínimas de -5 a 0 °C con heladas: zonas serranas de Baja California y Durango.

Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C: zonas montañosas del Estado de México, con posibles heladas en zonas altas de Sonora, Chihuahua y Puebla.

Temperaturas máximas de 40 a 45 °C: Sinaloa (norte), Chihuahua (noreste), Nayarit Jalisco (sur y suroeste), Colima (este), Michoacán (centro y oeste), Guerrero (noroeste), Oaxaca (centro y sur), Tabasco (suroeste), Campeche (norte) y Yucatán (oeste).

Temperaturas máximas de 35 a 40 °C: Baja California (noreste), Baja California Sur (sur), Sonora (este y sur), Coahuila (noroeste y suroeste), Nuevo León (este), Durango (oeste y noreste), Zacatecas (sur), San Luis Potosí (sur), Puebla (suroeste), Morelos (sur), Chiapas, Tamaulipas, Veracruz (centro y sur) y Quintana Roo.

Temperaturas máximas de 30 a 35 °C: Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo (norte) y Estado de México (suroeste).

PRONÓSTICO DE VIENTO PARA EL TERRITORIO MEXICANO

Viento de 40 a 50 km/h con rachas de 60 a 80 km/h y tolvaneras: Baja California, Chihuahua, Durango y Zacatecas; y con posibilidad para la formación de torbellinos o tornados: Coahuila (norte).

Viento de 30 a 40 km/h con rachas de 50 a 70 km/h: San Luis Potosí, Nayarit, Jalisco, Guanajuato, Campeche, Yucatán y Quintana Roo; y con tolvaneras en Baja California Sur y Sonora.

Viento de componente sur de 30 a 40 km/h con rachas de 50 a 70 km/h: Nuevo León y Tamaulipas.

Viento de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h: Michoacán, Querétaro, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Tabasco; y con posibles tolvaneras: Sinaloa.

Viento de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h: Aguascalientes, Colima, Estado de México, Ciudad de México, Hidalgo, Puebla, Tlaxcala y Morelos.

Viento de componente sur de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h: Veracruz.

Oleaje de 1.0 a 2.0 metros de altura: costa occidental de Baja California Sur; y costas de Yucatán y Quintana Roo.

¿QUÉ ES UNA MASA DE AIRE FRÍO?

Una masa de aire frío es una gran extensión de aire con características homogéneas de temperatura y humedad que se desplaza sobre la superficie terrestre.

Estas masas de aire suelen originarse en regiones polares o en áreas de alta latitud y se mueven hacia latitudes más bajas, influyendo en el clima y el tiempo atmosférico de las zonas por donde pasan.

Características de una masa de aire frío:

• Baja temperatura: Suelen ser más frías que el aire circundante.

• Alta presión: Generalmente están asociadas con sistemas de alta presión.

• Densidad alta: Tienden a desplazarse por debajo del aire más cálido, generando frentes fríos.

• Humedad variable: Pueden ser secas si provienen de zonas continentales o húmedas si tienen origen marítimo.

Efectos de una masa de aire frío:

• Descenso de la temperatura.

• Vientos fuertes debido a la diferencia de presión.

• Formación de frentes fríos al interactuar con masas de aire cálido.

• Posibles lluvias, nevadas o heladas, dependiendo de la humedad y temperatura del entorno.

En México, por ejemplo, durante el invierno las masas de aire frío provenientes del Ártico afectan el clima, causando descensos de temperatura, eventos de “Norte” en el Golfo de México y heladas en diversas regiones.

¿QUÉ ES UN FRENTE FRÍO?

Un frente frío se produce por el choque de dos masas de aire: una fría y una cálida; esto provoca la formación de tormentas severas y un evento de Norte. Son impulsados por una masa de aire frío a una velocidad aproximada entre 40 y 60 kilómetros/hora, por lo que tienen una duración de 3 a 7 días en nuestro país y dejan un enfriamiento del aire sobre la región por donde pasa.

De acuerdo a la climatología de México, la temporada de sistemas frontales inicia durante el mes de septiembre y concluye en mayo cuando se activa la de ciclones y huracanes; además es importante recordar que cuando los frentes interactúan con sistemas tropicales, los vuelven más inestables, duraderos y peligrosos.

Los efectos de un frente frío, además de las bajas temperaturas, son lluvias, nevadas, oleaje y viento; este último, cuando corre de norte a sur en el golfo de México e istmo de Tehuantepec, se le conoce comúnmente como Norte.

¿QUÉ HACER ANTE LA LLEGADA DE UN FRENTE FRÍO?

Ante la llegada de un frente frío, es importante tomar algunas precauciones para mantenerse seguro y cómodo. Aquí hay algunos pasos que puedes seguir:

Viste adecuadamente: Asegúrate de usar ropa abrigada y en capas para mantener el calor. Un abrigo, bufanda, guantes y gorro son esenciales para protegerte del frío.

Mantén tu hogar cálido: Si estás en casa, asegúrate de que tu sistema de calefacción esté funcionando correctamente. Si es necesario, utiliza calentadores eléctricos o de gas para mantener el ambiente cálido. Asegúrate también de sellar cualquier filtración de aire en puertas y ventanas.

Protégete del viento: El viento puede hacer que la sensación térmica sea mucho más fría. Siempre que salgas, utiliza ropa que te proteja del viento y busca lugares resguardados.

Aliméntate bien: Los alimentos calientes pueden ayudarte a mantener tu temperatura corporal. Beber bebidas calientes como té, café o chocolate caliente puede ser reconfortante.

Evita actividades al aire libre: Si las condiciones son muy frías, es mejor evitar actividades al aire libre que te expongan demasiado al frío, especialmente si no estás adecuadamente vestido.

Conduce con precaución: Las carreteras pueden volverse peligrosas debido al hielo o la nieve. Si necesitas conducir, asegúrate de hacerlo con precaución, reduciendo la velocidad y manteniendo una mayor distancia de seguridad.

Protege tus mascotas: Si tienes mascotas, asegúrate de que también estén protegidas del frío. Mantén a los animales en el interior o proporciónales refugio y mantas si están afuera.

Prepara suministros: Asegúrate de tener suficientes suministros en caso de que el clima frío cause interrupciones en el suministro de electricidad o agua. Mantén linternas, baterías y alimentos no perecederos a mano.

Mantente informado: Sigue los pronósticos meteorológicos para estar al tanto de cualquier cambio en el clima. Esto te permitirá tomar decisiones informadas sobre tus actividades y preparativos.

Cuida a las personas vulnerables: Presta atención a niños pequeños, ancianos y personas con problemas de salud, ya que son más susceptibles a las bajas temperaturas. Asegúrate de que estén bien abrigados y protegidos.

Recuerda que la clave es mantenerse informado y tomar las precauciones adecuadas para mantener tu seguridad y bienestar durante la llegada de un frente frío.