Se aproxima Frente Frío fuera de temporada a México, azotará con heladas, lluvias intensas y fuertes vientos a estos estados

Para este jueves, una circulación ciclónica en niveles medios y altos de la atmósfera sobre el noroeste de México, canales de baja presión sobre el interior del país, inestabilidad en altura y el ingreso de humedad, mantendrán el temporal de lluvias en la mayor parte del territorio nacional, con lluvias puntuales intensas en zonas de Coahuila, Nuevo León, Jalisco y Michoacán. Dichas lluvias podrán acompañarse con descargas eléctricas , fuertes rachas de viento y posible caída de granizo.

Un nuevo frente frío fuera de temporada se aproxima al territorio mexicano , provocando temperaturas bajo cero , fuertes lluvias, fuertes vientos , tormentas eléctricas y granizo , esto según el pronóstico del clima del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

De igual forma, la onda tropical 4 será absorbida paulatinamente por una zona de inestabilidad al sur de Chiapas, situación que propiciará lluvias puntuales intensas en Puebla, Veracruz, Oaxaca y Chiapas, así como lluvias muy fuertes en Tabasco.

El viernes, prevalecerá un temporal de lluvias de fuertes a puntuales intensas sobre el norte, noreste, oriente, centro, occidente, sur y sureste del país, incluido el Valle de México, debido a una circulación ciclónicas en altura , vaguadas en niveles medios y altos de la atmósfera, divergencia , zonas de instabilidad en las costas del Pacífico Sur Mexicano, la corriente en chorro subtropical y el ingreso de humedad del océano Pacífico, golfo de México y mar Caribe.

Para terminar, se informa que continuarán las temperaturas vespertinas calurosas a muy calurosas en la mayor parte de México; prevaleciendo la onda de calor en Baja California Sur (sur), Chihuahua (suroeste), Durango (noroeste), Sinaloa (centro y sur), Nayarit (norte y suroeste), Jalisco (centro, sur y suroeste), Colima (noreste y este), Michoacán (centro y suroeste), Guerrero (centro, sur y sureste), Oaxaca (sur y sureste) y Chiapas (centro), finalizando en Zacatecas.

Un frente frío fuera de temporada se extenderá sobre el sur de Estados Unidos e ingresará a México por el noroeste; interaccionará con una línea seca y una vaguada en niveles altos de la atmósfera en el noroeste del territorio nacional, ocasionando vientos muy fuertes con rachas de hasta 70 km/h y posibles tolvaneras sobre entidades del norte del territorio mexicano; además de chubascos y lluvias puntuales fuertes en Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas.

Se mantendrán las temperaturas vespertinas calurosas a muy calurosas en la mayor parte de la República Mexicana, prevaleciendo la onda de calor en Chihuahua (suroeste), Durango (noroeste), Sinaloa (centro y sur), Nayarit (norte y suroeste), Jalisco (centro, sur y suroeste), Colima (norte y este), Michoacán (centro y suroeste), Guerrero (sur), Oaxaca (centro y sur) y Chiapas (centro). Se prevé que, a partir del viernes, la onda de calor finalice en Baja California Sur.

CLIMA PARA SALTILLO

Para Saltillo, el pronóstico de este jueves, una mínima de 18 y máxima de 26 grados, con probabilidad de lluvia, el viernes tendremos una máxima de 27 y una mínima de 18 grados, finalmente para el sábado, una máxima de 28 y mínima de 19.

PRONÓSTICO DE LLUVIAS EN EL TERRITORIO NACIONAL

Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm): Coahuila (norte, centro y oeste), Nuevo León (centro y sur), Jalisco (noreste y sur), Michoacán (oeste y suroeste), Puebla (norte, este y sureste), Veracruz (centro y sur), Oaxaca (norte, oriente y sur) y Chiapas (norte, centro y sur).

Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Chihuahua (este), Tamaulipas (oeste y suroeste), San Luis Potosí (norte y suroeste), Zacatecas (norte y sureste), Durango (este y noreste), Aguascalientes, Guanajuato (norte y suroeste), Querétaro (norte y centro), Hidalgo (noroeste, centro y suroeste), Estado de México (norte, centro y suroeste), Ciudad de México, Morelos, Guerrero (oeste, centro y este), Colima (norte) y Tabasco (sur y oeste).

Intervalos de chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Nayarit (sur), Tlaxcala y Campeche (suroeste).

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Yucatán y Quintana Roo.

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Sonora y Sinaloa.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PARA LA REPÚBLICA MEXICANA

Temperaturas mínimas de -5 a 0 °C con heladas: zonas serranas de Chihuahua.

Temperaturas máximas de 40 a 45 °C: Baja California (noreste), Sonora, Chihuahua (suroeste), Durango (noroeste), Sinaloa y Nayarit (norte).

Temperaturas máximas de 35 a 40 °C: Baja California Sur, Coahuila (suroeste), Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Morelos, Puebla (suroeste), Veracruz (sur), Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Temperaturas máximas de 30 a 35 °C: Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Zacatecas (sur), Aguascalientes (oeste), Querétaro (norte), Hidalgo (norte) y Estado de México (suroeste).

PRONÓSTICO DE VIENTO PARA EL TERRITORIO MEXICANO

Viento de 30 a 40 km/h con rachas de 50 a 70 km/h: Sonora, Coahuila y Durango, y con tolvaneras: Chihuahua.

Viento de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h: Baja California, Baja California Sur, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Zacatecas, Aguascalientes, Yucatán y Quintana Roo.

Oleaje de 2.0 a 3.0 metros de altura: costa occidental de Baja California.

Mar de fondo con oleaje de 1.5 a 2.5 metros de altura: costa occidental de Baja California Sur y en costas de Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas.

Oleaje de 1.0 a 2.0 metros de altura: costas de Yucatán y Quintana Roo.

¿QUÉ ES UNA MASA DE AIRE FRÍO?

Una masa de aire frío es una gran extensión de aire con características homogéneas de temperatura y humedad que se desplaza sobre la superficie terrestre.

Estas masas de aire suelen originarse en regiones polares o en áreas de alta latitud y se mueven hacia latitudes más bajas, influyendo en el clima y el tiempo atmosférico de las zonas por donde pasan.

Características de una masa de aire frío:

• Baja temperatura: Suelen ser más frías que el aire circundante.

• Alta presión: Generalmente están asociadas con sistemas de alta presión.

• Densidad alta: Tienden a desplazarse por debajo del aire más cálido, generando frentes fríos.

• Humedad variable: Pueden ser secas si provienen de zonas continentales o húmedas si tienen origen marítimo.

Efectos de una masa de aire frío:

• Descenso de la temperatura.

• Vientos fuertes debido a la diferencia de presión.

• Formación de frentes fríos al interactuar con masas de aire cálido.

• Posibles lluvias, nevadas o heladas, dependiendo de la humedad y temperatura del entorno.

En México, por ejemplo, durante el invierno las masas de aire frío provenientes del Ártico afectan el clima, causando descensos de temperatura, eventos de “Norte” en el Golfo de México y heladas en diversas regiones.

¿QUÉ ES UN FRENTE FRÍO?

Un frente frío se produce por el choque de dos masas de aire: una fría y una cálida; esto provoca la formación de tormentas severas y un evento de Norte. Son impulsados por una masa de aire frío a una velocidad aproximada entre 40 y 60 kilómetros/hora, por lo que tienen una duración de 3 a 7 días en nuestro país y dejan un enfriamiento del aire sobre la región por donde pasa.

De acuerdo a la climatología de México, la temporada de sistemas frontales inicia durante el mes de septiembre y concluye en mayo cuando se activa la de ciclones y huracanes; además es importante recordar que cuando los frentes interactúan con sistemas tropicales, los vuelven más inestables, duraderos y peligrosos.

Los efectos de un frente frío, además de las bajas temperaturas, son lluvias, nevadas, oleaje y viento; este último, cuando corre de norte a sur en el golfo de México e istmo de Tehuantepec, se le conoce comúnmente como Norte.