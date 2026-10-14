Se aproxima Gran Masa de Aire Frío a México; azotará con heladas de 0 grados, lluvias, granizadas, fuertes ráfagas de viento de hasta 70 km/h y evento Norte

Una gran masa de aire frío se aproxima al territorio mexicano, provocando temperaturas bajo cero, fuertes lluvias, fuertes vientos, tormentas eléctricas y granizo, esto según el pronóstico del clima del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Comisión Nacional del Agua (Conagua). Para este miércoles, el huracán Simón se mantendrá cercano a las costas de Jalisco y Nayarit, lo que ocasionará lluvias puntuales fuertes sobre los estados del occidente del país; mientras que la tormenta tropical Trudy continuará fortaleciéndose al sur de las costas de Oaxaca y Guerrero, en donde originará lluvias puntuales muy fuertes sobre dichos estados.

Una circulación ciclónica de niveles altos y un canal de baja presión ocasionarán lluvias puntuales fuertes sobre Veracruz, Tabasco y Chiapas, así como chubascos en la península de Yucatán.

El frente frío 2 sobre los estados del norte del país, en interacción con una vaguada en altura, la corriente en chorro subtropical y un canal de baja presión, ocasionarán lluvias puntuales muy fuertes en Chihuahua, Coahuila y Durango. Otro canal de baja presión en el centro del país, propiciará lluvias muy fuertes en el Estado de México, así como chubascos y lluvias puntuales fuertes en la mayor parte de la región. Este jueves, el ciclón tropical Simón seguirá con desplazamiento hacia golfo de California debilitándose de forma gradual, es posible que durante la noche del sábado se encuentre muy cerca de las costas del sur de Sonora. En su desplazamiento reforzará el ingreso de humedad hacia Sinaloa y Nayarit principalmente el jueves podrá favorecer lluvias puntuales fuertes en ambos estados, de igual forma se prevé viento con rachas fuertes y oleaje elevado en costas de dichas entidades. En el periodo de pronóstico el frente frío 2 y la Masa de Aire Frío que lo impulsa, en interacción con una vaguada en altura y la corriente en chorro subtropical; mantendrán probabilidad de lluvias puntuales intensas durante el jueves en Coahuila, Chihuahua y Durango. Por su parte, el frente frío 2 avanzará rápido para alcanzar el occidente del golfo de México durante el viernes y sábado, es previsto que se genere escurrimiento de aire frío a través de un evento de “Norte” fuerte a muy fuerte con lluvias puntuales intensas sobre Tamaulipas, Veracruz, Oaxaca, Tabasco y Chiapas. Durante el periodo de pronostica, que el actual ciclón tropical Veintiuno-E, es posible que sea un huracán mayor, cuando su centro sea situado al sur de Guerrero y Michoacán, este sistema de forma gradual ocasionará un potencial de precipitación para lluvias fuertes a muy fuertes en Guerrero, Michoacán, Colima y Jalisco en el período de pronóstico. Se pronostica que el sábado podrá situarse al surde la costa de Michoacán.

Este jueves, el ciclón tropical Simón seguirá con desplazamiento hacia golfo de California debilitándose de forma gradual, es posible que durante la noche del sábado se encuentre muy cerca de las costas del sur de Sonora. En su desplazamiento reforzará el ingreso de humedad hacia Sinaloa y Nayarit principalmente el jueves podrá favorecer lluvias puntuales fuertes en ambos estados, de igual forma se prevé viento con rachas fuertes y oleaje elevado en costas de dichas entidades.

En el periodo de pronóstico el frente frío 2 y la Masa de Aire Frío que lo impulsa, en interacción con una vaguada en altura y la corriente en chorro subtropical; mantendrán probabilidad de lluvias puntuales intensas durante el jueves en Coahuila, Chihuahua y Durango. Por su parte, el frente frío 2 avanzará rápido para alcanzar el occidente del golfo de México durante el viernes y sábado, es previsto que se genere escurrimiento de aire frío a través de un evento de “Norte” fuerte a muy fuerte con lluvias puntuales intensas sobre Tamaulipas, Veracruz, Oaxaca, Tabasco y Chiapas.

Durante el periodo de pronostica, que el actual ciclón tropical Veintiuno-E, es posible que sea un huracán mayor, cuando su centro sea situado al sur de Guerrero y Michoacán, este sistema de forma gradual ocasionará un potencial de precipitación para lluvias fuertes a muy fuertes en Guerrero, Michoacán, Colima y Jalisco en el período de pronóstico. Se pronostica que el sábado podrá situarse al surde la costa de Michoacán.

CLIMA PARA SALTILLO Para Saltillo, el pronóstico de este miércoles, una mínima de 17 y máxima de 31 grados, con cielo despejado, el jueves tendremos una máxima de 27 y una mínima de 16 grados, finalmente para el viernes, una máxima de 17 y mínima de 6. PRONÓSTICO DE LLUVIAS EN EL TERRITORIO NACIONAL Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Coahuila (norte y oeste), Chihuahua (este y sur), Durango (norte, oeste y sur), Estado de México (oeste y suroeste), Guerrero (este y sur) y Oaxaca (norte, oeste y sur). Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Zacatecas (sur y oeste), Nayarit (oeste y sur), Jalisco (norte, centro y sur), Guanajuato (oeste), Michoacán (oeste, norte y este), Colima, Ciudad de México, Morelos, Tamaulipas, Veracruz (sur), Tabasco y Chiapas (centro y sur). Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Baja California Sur, Sinaloa (sur), Nuevo León, San Luis Potosí, Aguascalientes, Querétaro, Hidalgo, Puebla, Tlaxcala, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Baja California y Sonora. TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PARA LA REPÚBLICA MEXICANA Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C: zonas serranas de Baja California, Sonora, Chihuahua, Durango, Zacatecas, Estado de México, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca. Temperaturas máximas de 35 a 40 °C: Coahuila (este y sur), Nuevo León, Tamaulipas, Campeche y Yucatán. Temperaturas máximas de 30 a 35 °C: Baja California Sur, Sonora, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, San Luis Potosí, Veracruz, Puebla (suroeste) y Tabasco. PRONÓSTICO DE VIENTO PARA EL TERRITORIO MEXICANO Evento de “Norte” de 50 a 60 km/h con rachas de 70 a 90 km/h: Tamaulipas, Veracruz, Oaxaca (istmo y golfo de Tehuantepec) y Chiapas (oeste). Viento de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h: Baja California, Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Durango, Zacatecas, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí y Oaxaca (istmo de Tehuantepec). Viento de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h: Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Michoacán, Chiapas, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Tlaxcala, Estado de México, Ciudad de México, Morelos, Puebla, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Oleaje de 2.0 a 3.0 metros de altura: costas de Oaxaca. Oleaje de 1.0 a 2.0 metros de altura: costas occidentales de Baja California, Baja California Sur, Sinaloa, Nayarit, Colima, Jalisco, Michoacán, Guerrero y Chiapas.

¿QUÉ ES UNA MASA DE AIRE FRÍO? Una masa de aire frío es una gran extensión de aire con características homogéneas de temperatura y humedad que se desplaza sobre la superficie terrestre. Estas masas de aire suelen originarse en regiones polares o en áreas de alta latitud y se mueven hacia latitudes más bajas, influyendo en el clima y el tiempo atmosférico de las zonas por donde pasan. Características de una masa de aire frío: • Baja temperatura: Suelen ser más frías que el aire circundante. • Alta presión: Generalmente están asociadas con sistemas de alta presión. • Densidad alta: Tienden a desplazarse por debajo del aire más cálido, generando frentes fríos. • Humedad variable: Pueden ser secas si provienen de zonas continentales o húmedas si tienen origen marítimo. Efectos de una masa de aire frío: • Descenso de la temperatura. • Vientos fuertes debido a la diferencia de presión. • Formación de frentes fríos al interactuar con masas de aire cálido. • Posibles lluvias, nevadas o heladas, dependiendo de la humedad y temperatura del entorno. En México, por ejemplo, durante el invierno las masas de aire frío provenientes del Ártico afectan el clima, causando descensos de temperatura, eventos de “Norte” en el Golfo de México y heladas en diversas regiones. ¿QUÉ ES UN FRENTE FRÍO? Un frente frío se produce por el choque de dos masas de aire: una fría y una cálida; esto provoca la formación de tormentas severas y un evento de Norte. Son impulsados por una masa de aire frío a una velocidad aproximada entre 40 y 60 kilómetros/hora, por lo que tienen una duración de 3 a 7 días en nuestro país y dejan un enfriamiento del aire sobre la región por donde pasa. De acuerdo a la climatología de México, la temporada de sistemas frontales inicia durante el mes de septiembre y concluye en mayo cuando se activa la de ciclones y huracanes; además es importante recordar que cuando los frentes interactúan con sistemas tropicales, los vuelven más inestables, duraderos y peligrosos. Los efectos de un frente frío, además de las bajas temperaturas, son lluvias, nevadas, oleaje y viento; este último, cuando corre de norte a sur en el golfo de México e istmo de Tehuantepec, se le conoce comúnmente como Norte.

¿QUÉ HACER ANTE LA LLEGADA DE UN FRENTE FRÍO? Ante la llegada de un frente frío, es importante tomar algunas precauciones para mantenerse seguro y cómodo. Aquí hay algunos pasos que puedes seguir: Viste adecuadamente: Asegúrate de usar ropa abrigada y en capas para mantener el calor. Un abrigo, bufanda, guantes y gorro son esenciales para protegerte del frío. Mantén tu hogar cálido: Si estás en casa, asegúrate de que tu sistema de calefacción esté funcionando correctamente. Si es necesario, utiliza calentadores eléctricos o de gas para mantener el ambiente cálido. Asegúrate también de sellar cualquier filtración de aire en puertas y ventanas. Protégete del viento: El viento puede hacer que la sensación térmica sea mucho más fría. Siempre que salgas, utiliza ropa que te proteja del viento y busca lugares resguardados. Aliméntate bien: Los alimentos calientes pueden ayudarte a mantener tu temperatura corporal. Beber bebidas calientes como té, café o chocolate caliente puede ser reconfortante. Evita actividades al aire libre: Si las condiciones son muy frías, es mejor evitar actividades al aire libre que te expongan demasiado al frío, especialmente si no estás adecuadamente vestido. Conduce con precaución: Las carreteras pueden volverse peligrosas debido al hielo o la nieve. Si necesitas conducir, asegúrate de hacerlo con precaución, reduciendo la velocidad y manteniendo una mayor distancia de seguridad. Protege tus mascotas: Si tienes mascotas, asegúrate de que también estén protegidas del frío. Mantén a los animales en el interior o proporciónales refugio y mantas si están afuera. Prepara suministros: Asegúrate de tener suficientes suministros en caso de que el clima frío cause interrupciones en el suministro de electricidad o agua. Mantén linternas, baterías y alimentos no perecederos a mano. Mantente informado: Sigue los pronósticos meteorológicos para estar al tanto de cualquier cambio en el clima. Esto te permitirá tomar decisiones informadas sobre tus actividades y preparativos. Cuida a las personas vulnerables: Presta atención a niños pequeños, ancianos y personas con problemas de salud, ya que son más susceptibles a las bajas temperaturas. Asegúrate de que estén bien abrigados y protegidos. Recuerda que la clave es mantenerse informado y tomar las precauciones adecuadas para mantener tu seguridad y bienestar durante la llegada de un frente frío.