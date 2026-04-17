Se aproxima gran Masa de Aire Frío a México; Frente Frío azotará con heladas de -5 grados y lluvias en estos estados

Un nuevo frente frío y su masa de aire frío se aproximan al territorio mexicano, provocando temperaturas bajo cero, fuertes lluvias, fuertes vientos, tormentas eléctricas y granizo, esto según el pronóstico del clima del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Comisión Nacional del Agua (Conagua). Para este viernes, el nuevo frente frío 45 asociado con una vaguada en niveles medios y altos de la atmósfera, ingresará al noroeste de la República Mexicana; mientras que una línea seca se mantendrá sobre el noreste del país. Dichos sistemas, en combinación con la corriente en chorro subtropical, ocasionarán chubascos en Coahuila y lluvias aisladas en Nuevo León, Tamaulipas y San Luis Potosí, todas acompañadas con descargas eléctricas. Así mismo, se prevén vientos fuertes con rachas sobre entidades del norte de México, con posible formación de torbellinos en el norte de Coahuila.

A su vez, canales de baja presión en el interior de la República Mexicana y el sureste mexicano, en combinación con inestabilidad atmosférica y el ingreso de humedad del océano Pacífico, golfo de México y mar Caribe, originarán lluvias puntuales fuertes en Chiapas (costa), chubascos en Oaxaca y lluvias aisladas en el oriente, sur y sureste del territorio mexicano, incluida la península de Yucatán; y con descargas eléctricas en el occidente y centro del territorio nacional.

Una circulación anticiclónica en niveles medios de la atmósfera continuará generando ambiente caluroso a muy caluroso sobre gran parte de la República Mexicana, además se mantendrá la onda de calor en Jalisco (oeste, centro y sur), Michoacán (centro y oeste), Colima (este), Guerrero (noroeste y sur), Morelos (sur) y Oaxaca (sur), finalizando a partir de este día en Sinaloa, Nayarit y Puebla. El sábado, el nuevo frente frío 45 se extenderá sobre el norte del territorio nacional, continuará asociado con una vaguada en niveles medios y altos de la atmósfera, en combinación con la corriente en chorro subtropical, generarán rachas fuertes de viento y lluvias puntuales fuertes en Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, chubascos en San Luis Potosí y lluvias aisladas en Chihuahua, Durango y Zacatecas.

A su vez, un canal de baja presión en el interior del país, en combinación con divergencia en altura y el ingreso de humedad del océano Pacífico y golfo de México, originarán lluvias puntuales fuertes en Chiapas, así como chubascos en Michoácan, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Veracruz, Oaxaca, Puebla y Tlaxcala. Durante el domingo y lunes, el frente frío 45 se desplazará sobre el noreste del territorio mexicano y el litoral del golfo de México, interaccionará con un canal de baja presión, propiciando lluvias fuertes a puntuales muy fuertes en dicha región.

A su vez, la masa de aire polar asociada al frente generará descenso de temperatura en el norte, noreste, oriente y centro de México, además de viento de componente norte con rachas de 50 a 70 km/h en Nuevo León y Tamaulipas; de 40 a 60 km/h en el istmo y golfo de Tehuantepec (Oaxaca y Chiapas), Campeche y Yucatán; y de 30 a 50 km/h en Veracruz y Tabasco. Mientras que, un canal de baja presión en el interior del país, en combinación con divergencia en altura y el ingreso de humedad del océano Pacífico y golfo de México, originarán lluvias puntuales fuertes a muy fuertes con descargas eléctricas en el noreste, occidente, centro, oriente y sureste de México.

CLIMA PARA SALTILLO Para Saltillo, el pronóstico de este viernes, una mínima de 17 y máxima de 32 grados, con cielo despejado, el sábado tendremos una máxima de 28 y una mínima de 9 grados, finalmente para el domingo, una máxima de 13 y mínima de 9. PRONÓSTICO DE LLUVIAS EN EL TERRITORIO NACIONAL Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Chiapas (costa). Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Coahuila y Oaxaca. Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Guanajuato, Jalisco, Michoacán, Querétaro, Hidalgo, Veracruz, Puebla, Estado de México, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PARA LA REPÚBLICA MEXICANA Temperaturas mínimas de -5 a 0 °C con heladas: zonas serranas de Baja California, Sonora, Chihuahua, Durango, Estado de México, Tlaxcala y Puebla. Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C: zonas serranas de Michoacán, Hidalgo, Veracruz y Oaxaca. Temperaturas máximas de 40 a 45 °C: Michoacán (sur y suroeste), Guerrero (noroeste) y Morelos (sur). Temperaturas máximas de 35 a 40 °C: Sonora (sur), Sinaloa, Chihuahua, Durango, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Zacatecas, Nayarit, Jalisco, Colima, Querétaro (norte), Hidalgo (norte), Puebla (suroeste), Tabasco, Oaxaca, Chiapas, Campeche y Yucatán. Temperaturas máximas de 30 a 35 °C: Baja California Sur (sur), Aguascalientes, Guanajuato, Estado de México (suroeste), Veracruz y Quintana Roo. PRONÓSTICO DE VIENTO PARA EL TERRITORIO MEXICANO Viento de 30 a 40 km/h con rachas de 50 a 70 km/h: Sonora, Chihuahua y Durango; y de componente sur: Nuevo León y Tamaulipas; con posible formación de torbellinos: Coahuila (norte). Viento de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h: Zacatecas, Campeche y Yucatán. Viento de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h: Baja California, Baja California Sur, Sinaloa, Aguascalientes, San Luis Potosí, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Puebla, Tlaxcala, Estado de México, Ciudad de México, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Veracruz, Tabasco y Quintana Roo. Mar de fondo con oleaje de 2.0 a 3.0 metros de altura: costas de Baja California Sur, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas. Oleaje de 1.0 a 2.0 metros de altura: costa occidental de Baja California y las costas de Tamaulipas, Veracruz, Tabasco, Yucatán y Quintana Roo. ¿QUÉ ES UNA MASA DE AIRE FRÍO? Una masa de aire frío es una gran extensión de aire con características homogéneas de temperatura y humedad que se desplaza sobre la superficie terrestre. Estas masas de aire suelen originarse en regiones polares o en áreas de alta latitud y se mueven hacia latitudes más bajas, influyendo en el clima y el tiempo atmosférico de las zonas por donde pasan. Características de una masa de aire frío: • Baja temperatura: Suelen ser más frías que el aire circundante. • Alta presión: Generalmente están asociadas con sistemas de alta presión. • Densidad alta: Tienden a desplazarse por debajo del aire más cálido, generando frentes fríos. • Humedad variable: Pueden ser secas si provienen de zonas continentales o húmedas si tienen origen marítimo. Efectos de una masa de aire frío: • Descenso de la temperatura. • Vientos fuertes debido a la diferencia de presión. • Formación de frentes fríos al interactuar con masas de aire cálido. • Posibles lluvias, nevadas o heladas, dependiendo de la humedad y temperatura del entorno. En México, por ejemplo, durante el invierno las masas de aire frío provenientes del Ártico afectan el clima, causando descensos de temperatura, eventos de “Norte” en el Golfo de México y heladas en diversas regiones. ¿QUÉ ES UN FRENTE FRÍO? Un frente frío se produce por el choque de dos masas de aire: una fría y una cálida; esto provoca la formación de tormentas severas y un evento de Norte. Son impulsados por una masa de aire frío a una velocidad aproximada entre 40 y 60 kilómetros/hora, por lo que tienen una duración de 3 a 7 días en nuestro país y dejan un enfriamiento del aire sobre la región por donde pasa. De acuerdo a la climatología de México, la temporada de sistemas frontales inicia durante el mes de septiembre y concluye en mayo cuando se activa la de ciclones y huracanes; además es importante recordar que cuando los frentes interactúan con sistemas tropicales, los vuelven más inestables, duraderos y peligrosos. Los efectos de un frente frío, además de las bajas temperaturas, son lluvias, nevadas, oleaje y viento; este último, cuando corre de norte a sur en el golfo de México e istmo de Tehuantepec, se le conoce comúnmente como Norte.

¿QUÉ HACER ANTE LA LLEGADA DE UN FRENTE FRÍO? Ante la llegada de un frente frío, es importante tomar algunas precauciones para mantenerse seguro y cómodo. Aquí hay algunos pasos que puedes seguir: Viste adecuadamente: Asegúrate de usar ropa abrigada y en capas para mantener el calor. Un abrigo, bufanda, guantes y gorro son esenciales para protegerte del frío. Mantén tu hogar cálido: Si estás en casa, asegúrate de que tu sistema de calefacción esté funcionando correctamente. Si es necesario, utiliza calentadores eléctricos o de gas para mantener el ambiente cálido. Asegúrate también de sellar cualquier filtración de aire en puertas y ventanas. Protégete del viento: El viento puede hacer que la sensación térmica sea mucho más fría. Siempre que salgas, utiliza ropa que te proteja del viento y busca lugares resguardados. Aliméntate bien: Los alimentos calientes pueden ayudarte a mantener tu temperatura corporal. Beber bebidas calientes como té, café o chocolate caliente puede ser reconfortante. Evita actividades al aire libre: Si las condiciones son muy frías, es mejor evitar actividades al aire libre que te expongan demasiado al frío, especialmente si no estás adecuadamente vestido. Conduce con precaución: Las carreteras pueden volverse peligrosas debido al hielo o la nieve. Si necesitas conducir, asegúrate de hacerlo con precaución, reduciendo la velocidad y manteniendo una mayor distancia de seguridad. Protege tus mascotas: Si tienes mascotas, asegúrate de que también estén protegidas del frío. Mantén a los animales en el interior o proporciónales refugio y mantas si están afuera. Prepara suministros: Asegúrate de tener suficientes suministros en caso de que el clima frío cause interrupciones en el suministro de electricidad o agua. Mantén linternas, baterías y alimentos no perecederos a mano. Mantente informado: Sigue los pronósticos meteorológicos para estar al tanto de cualquier cambio en el clima. Esto te permitirá tomar decisiones informadas sobre tus actividades y preparativos. Cuida a las personas vulnerables: Presta atención a niños pequeños, ancianos y personas con problemas de salud, ya que son más susceptibles a las bajas temperaturas. Asegúrate de que estén bien abrigados y protegidos. Recuerda que la clave es mantenerse informado y tomar las precauciones adecuadas para mantener tu seguridad y bienestar durante la llegada de un frente frío.

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