$!Presentan “botiquín de apoyo” para identificar violencia en noviazgos adolescentes

En el marco del Mes de la Mujer, las organizaciones Fundación Naná y Mexicanos Primero presentaron un paquete de herramientas orientado a prevenir la violencia en el noviazgo adolescente, dirigido principalmente a estudiantes y comunidades escolares. La iniciativa se basa en el estudio “Violencia en el noviazgo desde la perspectiva escolar”, una investigación que identifica a las escuelas como espacios clave donde pueden detectarse, pero también normalizarse, conductas de control, agresión o manipulación en relaciones de pareja desde edades tempranas. TE PUEDE INTERESAR: Matrimonio infantil persiste en México: Chiapas, Oaxaca y Guerrero concentran más casos 7 DE CADA 10 MUJERES MAYORES DE 15 AÑOS HAN SIDO VÍCTIMAS DE VIOLENCIA POR PARTE DE SU PAREJA De acuerdo con datos presentados por las organizaciones, en México 7 de cada 10 mujeres de 15 años o más han sufrido violencia física o sexual por parte de su pareja en algún momento de su vida. A pesar de la magnitud del problema, solo 13.6% de las víctimas acudió a una autoridad o institución para denunciar o solicitar apoyo. Además, el estudio señala que 32.3% de las mujeres ha experimentado algún tipo de violencia como psicológica, física o sexual, durante su trayectoria escolar, siendo los compañeros de clase los principales agresores en estos casos. Los resultados del análisis subrayan que las dinámicas de control o violencia en las relaciones adolescentes pueden surgir o intensificarse en el entorno escolar, lo que convierte a los centros educativos en un punto estratégico para la prevención y la detección temprana.

PRESENAN ‘BOTIQUÍN DE APOYO’ Y VIDEO INFORMATIVO PARA PREVENIR VIOLENCIA EN NOVIAZGOS JÓVENES Como parte de la estrategia, ambas organizaciones desarrollaron materiales informativos diseñados con lenguaje accesible para adolescentes y jóvenes. Entre ellos se encuentra un video educativo que explica las señales de alerta en una relación de pareja, clasificadas en tres niveles: banderas amarillas, naranjas y rojas. El material incluye un test autoadministrable que permite a las jóvenes evaluar si su relación presenta patrones de violencia o control. Además, se creó un “botiquín de apoyo”, una guía que ofrece orientación paso a paso sobre cómo buscar ayuda en caso de identificar conductas violentas dentro de una relación. El documento incluye rutas de apoyo, recomendaciones para acercarse a redes de confianza y contactos de organizaciones especializadas en atención a víctimas.

SEÑALES DE ALERTA EN UNA RELACIÓN VIOLENTA Entre las conductas identificadas como señales de alerta se encuentran diversas situaciones que pueden escalar desde comportamientos de control hasta agresiones físicas o violencia sexual. Principales señales de alerta: - Alejamiento progresivo de familiares o amistades. - Sensación persistente de malestar, ansiedad o cambios en el estado de ánimo. - Miedo a expresar gustos, opiniones o decisiones personales. - Burlas, humillaciones o comentarios de menosprecio. - Celos extremos o intentos de controlar amistades y actividades. - Vigilancia del teléfono celular o redes sociales. - Exigencias de compartir ubicación en tiempo real. - Destrucción de objetos personales. También se mencionan situaciones consideradas de mayor gravedad, como: - Jaloneos, empujones o golpes. - Relaciones sexuales no consentidas o bajo intoxicación. - Amenazas o difusión de fotos y videos íntimos. Las organizaciones recomiendan que, ante cualquiera de estas señales, las personas afectadas no minimicen la situación y busquen ayuda a través de familiares, amistades, líneas de apoyo o redes de mujeres. En situaciones de emergencia, se señala la importancia de priorizar la seguridad física inmediata.

RECOMENDACIONES PARA ACTUAR ANTE LA VIOLENCIA Dentro de los materiales difundidos, las organizaciones destacan que no es necesario esperar una razón “más grave” para salir de una relación que genera malestar o inseguridad. Entre las acciones sugeridas se encuentran: - Hablar con personas de confianza, como familiares, amistades o docentes. - Contactar líneas de apoyo o redes de mujeres en México y Colombia. - Buscar servicios especializados de orientación o acompañamiento. - Priorizar la seguridad física inmediata en caso de riesgo. En situaciones donde no sea posible abandonar la relación de inmediato, se recomienda: - Resguardarse en un lugar sin objetos peligrosos. - Evitar negociar con el agresor. - Procurar reunir evidencia que pueda servir en procesos de denuncia. FEMINICIDIO DE ANA MARÍA A MANOS DE SU EXPAREJA IMPULSÓ LA INICIATIVA La creación de estas herramientas surge de la historia de Ana María, una joven víctima de feminicidio ocurrido el 12 de septiembre de 2023, presuntamente a manos de su exnovio. Tras el crimen, su madre, Ximena, impulsó acciones orientadas a la prevención de la violencia en el noviazgo adolescente y a la generación de recursos que permitan identificar señales de riesgo a tiempo. De acuerdo con las organizaciones, en el caso de Ana María existían señales de alerta previas, pero estas no fueron detectadas o interpretadas a tiempo por su entorno cercano. Sus amistades y personas cercanas tampoco contaban con herramientas para identificar la situación ni para intervenir oportunamente.

PREVENCIÓN DESADE LAS ESCUELAS Fundación Naná y Mexicanos Primero señalaron que uno de los objetivos centrales de la iniciativa es fortalecer la prevención dentro del ámbito escolar. Entre las acciones que promueven se encuentran la formación docente con perspectiva de género, el desarrollo de protocolos claros para detectar violencia y la implementación de herramientas pedagógicas que faciliten conversaciones con estudiantes sobre relaciones saludables. TE PUEDE INTERESAR: 8M: Madre realizó por su cuenta la búsqueda por más de cuatro años de su hija desaparecida Las organizaciones indicaron que estos recursos buscan contribuir a que comunidades educativas puedan identificar señales tempranas de violencia y actuar antes de que las situaciones escalen a niveles irreparables. Los materiales, incluido el video informativo, el “botiquín de apoyo” y guías complementarias, se encuentran disponibles en las plataformas digitales de ambas organizaciones, junto con información de contacto para solicitar orientación o apoyo especializado.

