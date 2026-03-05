México vs Portugal en el Estadio Banorte tendrá nuevas restricciones en palcos: no podrán ingresar alimentos ni bebidas

Fútbol
/ 5 marzo 2026
    México vs Portugal en el Estadio Banorte tendrá nuevas restricciones en palcos: no podrán ingresar alimentos ni bebidas
    El Estadio Banorte de la CDMX aplicará nuevas restricciones para los dueños de palcos durante el partido México vs Portugal y otros eventos rumbo al Mundial 2026. FOTO: ESPECIAL

El amistoso estará marcado por nuevas reglas para los propietarios de palcos y plateas, quienes deberán consumir alimentos y bebidas únicamente a través de los servicios autorizados durante el evento

El partido amistoso entre México y Portugal, que se disputará en el Estadio Banorte de la Ciudad de México, también estará marcado por una nueva polémica relacionada con los propietarios de palcos y plateas del inmueble, quienes deberán acatar nuevas restricciones durante el evento.

De acuerdo con información revelada por ESPN, el nuevo reglamento del estadio establece que los titulares de palcos, sus invitados o cualquier usuario temporal no podrán ingresar alimentos ni bebidas, una medida que anteriormente no existía en ese tipo de localidades.

La disposición forma parte de los lineamientos establecidos para eventos internacionales que se celebren en el inmueble, particularmente en el contexto de la Copa del Mundo de 2026, torneo para el cual el recinto capitalino, conocido históricamente como Estadio Azteca, será una de las sedes principales.

FIFA controlará los servicios de comida y bebida

Según el reglamento difundido, durante los eventos de alto perfil como partidos de selecciones o del Mundial, la venta de alimentos y bebidas será controlada por la organización del evento, en este caso la FIFA, que ofrecerá paquetes especiales para quienes ocupen palcos o zonas premium.

Estos paquetes pueden variar considerablemente de precio. De acuerdo con el documento citado por ESPN, los servicios de comida y bebida pueden ir desde 320 dólares hasta 15 mil dólares, dependiendo del tipo de experiencia y el nivel de hospitalidad contratado.

Una medida que ha generado inconformidad

La restricción ha causado molestia entre algunos propietarios de palcos, ya que durante décadas tuvieron permitido introducir alimentos y bebidas propios a sus espacios. Con el nuevo reglamento, deberán adquirir los servicios dentro del estadio si desean consumir durante los partidos.

Este contexto se da en medio de la expectativa por el enfrentamiento entre la selección mexicana y Portugal, un duelo que ha generado gran interés entre los aficionados, especialmente por la posibilidad de ver a figuras internacionales en la cancha del histórico estadio capitalino, que además será protagonista rumbo al Mundial 2026.

